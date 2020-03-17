Образовательный хаб. Какие инновационные технологии и идеи для бизнеса представят на Tech Week 2020?

C 26 по 29 мая в Москве на базе Технопарка Сколково пройдет ежегодная конференция и выставка Tech Week. 150 компаний представят новейшие цифровые технологии, а 350 спикеров поделятся своим опытом и уникальными алгоритмами для решения задач бизнеса.

Четырехдневную прикладную конференцию и двухдневную выставку инновационных технологиях организует компания «Технократ», которая в 2017-2019 годах успешно провела конференции Russian Blockchain Week в РЭУ им. Плеханова, Russian Tech Week в Сколково, Цифровые технологии в Retail в Deworkacy.

Генеральным партнером конференции Tech Week 2020 стал технопарк Сколково, а государственным партнером - департамент информационных технологий города Москвы.

Организаторы отмечают, что Tech Week - это огромный образовательный хаб, в котором в течение четырех дней можно обменяться мнениями, вдохновиться идеями и найти готовые решения для задач своего бизнеса.

На конференции можно изучить опыт крупных передовых компаний и за несколько дней обрести связи, на установление которых вне этой среды могут уйти годы.

Участникам конференции предоставляется возможность прослушать около 250 докладов топовых спикеров.

Среди них будут председатель совета директоров и со-основатель Группы QIWI Борис Ким, сооснователь проектов KupiVIP.ru, Carprice, CarFix, Aktivo Оскар Хартман, основатель образовательного холдинга «Нетология-групп» Максим Спиридонов, директор по маркетингу сервисов Яндекс Андрей Себрант, генеральный директор eBay в России Илья Кретов и другие известные практикующие эксперты.

Предусмотрена онлайн-платформа с видеозаписями докладов и презентациями.

Кроме того, запланирован pre-party вечер в кругу спикеров, на котором топ-менеджеры и основателей крупных компаний расскажут о самых больших провалах в бизнесе, давая возможность остальным научиться на своих ошибках.

На одной площадке пройдут 18 больших секций о новых технологиях.

В том числе такие как «Цифровая трансформация бизнеса», «Виртуальная и дополненная реальность», «Финтех», «Искусственный интеллект и большие данные», «Блокчейн-технологии», «HR-tech», «Digital-маркетинг», «Digital Sales», «Product & Design Management», «Образовательные технологии / ED-tech», «Шеринг-экономика» и другие.

Более подробно изучить программу конференции можно изучить на официальном сайте Tech Week .

Особенность этой мультиформатной конференции в том, что ее участники могут не только на других посмотреть и послушать, но и себя показать.

Организаторы предоставляют возможность арендовать стенд и рассказать о своей компании, провести презентацию своего проекта и получить быструю обратную связь о своем продукте.

В рамках Tech Week предусмотрены такие форматы работы как «Инвестиционный питч» с возможностью для любого участника получить экспертную оценку своего проекта от крупнейших инвесторов страны, «Менторская гостиная» - получасовая сессия с разбором кейса участника экспертами в сфере инновационных технологий.

Также в программе есть «День обучения», в процессе которого можно составить дорожную карту внедрения технологий в своей компании и получить сертификат о повышении квалификации.

Плюс к этому - мастер-классы, где, работая в команде, можно ознакомиться с практической стороной внедрения цифровых технологий в бизнесе.

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