«Обратно на родину». Германия просит Россию вернуть культурные ценности, Россия пеняет на санкции

Германия обратилась к России с призывом вернуть культурные ценности, которые были вывезены из ФРГ после завершения Второй мировой войны. Берлин напоминает Гаагские правила ведения войны 1907 года, согласно которым культурные объекты не используются в качестве компенсации. Со своей стороны в Москве заявляют о том, что не планируют обсуждать данный вопрос до тех пор, пока политический диалог с Берлином не будет налажен.

Перемещенные предметы искусства

Германия уже не первый раз обращается к России с призывом вернуть культурные ценности, которые были вывезены с ее территории после окончания Второй мировой войны. Об этом в беседе с «Известями» сообщил представитель посольства Германии в Москве, ссылаясь на бюро уполномоченного по вопросам культуры в правительстве ФРГ Монику Грюттерс. Собеседник издания отметил, что Берлин готов к продолжению диалога по возвращению российского наследия, которое находится в Германии. В бюро считают, что культурные ценности Германии не должны быть компенсацией за военные потери.

Как уточняется, германская сторона планирует, что Россия вернет ей находки Генриха Шлимана, Эберсвальдский клад и тысячи уникальных золотых предметов и украшений, которые датируются к IX веком до нашей эры.

Путин, Меркель, Эрмитаж

Пять лет назад в рамках Санкт-Петербургского экономического форума президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель приняли участие в открытии одной из выставок Эрмитажа «Эпоха Бронзы. Европа без границ». Около четверти экспонатов были представлены «перемещенными» предметами искусства, которые СССР вывез из Германии после Второй мировой войны.

Ангела Меркель выразила благодарность организатором выставки за то, что эти предметы вообще выставляются, что происходит впервые за послевоенное время. Тем не менее, канцлер намекнула на то, что Германия, как и прежде, имеет желание вернуть произведения искусства «обратно на родину».

Через несколько лет вопрос остается по-прежнему открытым.

Вывозу не подлежит

Комментируя ситуацию, специальный представитель президента РФ Михаил Швыдкой подчеркнул, что Москва не собирается обсуждать данный вопрос до тех пор, пока не будет налажен нормальный диалог с Берлином. Он также отметил, что Германия – не единственная страна, которая пытается претендовать на «перемещенные предметы искусства».

«В нынешних условиях, когда Россия находится в европейском санкционном режиме, когда нет настоящей атмосферы доверия между странами политического диалога, вести такой разговор бессмысленно», – отметил Швыдкой.

В России, начиная с 1998 года, действует закон «О ценностях, перемещенных в РФ в результате Второй мировой войны и ее последствий». Как уточняет Швыдкой, суть документа сводится к тому, что большинство данных предметов искусства считаются культурным наследием России, и передаче или вывозу в другие страны они не подлежат.

Если обращаться к истории, то в свое время СССР вернул в Германию порядка 1,6 млн единиц хранения художественных произведений. В их числе – знаменитые шедевры Дрезденской картинной галереи, а также мраморные фризы Пергамского алтаря. Однако стоит помнить о том, что нацисты уничтожили, разграбили и вывезли за пределы СССР несколько сотен тысяч произведений искусства и памятников культуры, из которых до сих пор вернулось только несколько десятков.