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Оборона от пожаров. На борьбу с огнем в лесах Сибири бросили самолеты МЧС и Минобороны России

1 Августа 2019 363 0 События и факты
Оборона от пожаров. На борьбу с огнем в лесах Сибири бросили самолеты МЧС и Минобороны России

К тушению масштабных лесных пожаров подключили военную авиацию. С помощью военных погасить очаги возгорания в Сибири и на Дальнем Востоке планируется за пять суток. Свои первые вылеты на места пожаров авиагруппировки ведомства должны совершить уже сегодня. На этот шаг было решено пойти после прямого указания президента России Владимира Путина. В итоге был создан Национальный центр управления обороной оперативного штаба по борьбе со стихией в регионах. Отдельное совещание в Красноярске провел и премьер-министр России Дмитрий Медведев, во время которого красноярский губернатор Александр Усс сообщил, что только на этот регион на борьбу с пожарами с применением авиации требуется 350 млн рублей.

Системные меры

В состав авиационной группировки, которая отправилась на тушение лесных пожаров в Красноярском крае, вошли 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС РФ со специальным оборудованием на борту. В разговоре с «Известиями» собеседники из Минобороны рассказали, что первые полеты запланированы на 1 августа в 10 утра. Очаги пожаров военные планируют в течение пяти суток. При этом не исключается, что времени понадобиться больше.

Во время оперативного совещания в Красноярске глава Кабмина Дмитрий Медведев отметил, что «непосредственной опасности для людей нет», однако борьбу со стихией необходимо усилить. Глава правительства также напомнил, что в России пожары – явление не редкое, поскольку у нас «очень большая страна с очень разными природными условиями».

Говоря об организации работы в той области, Медведев отметил необходимость системных мер, где «каждый на своем месте должен знать, за что он отвечает». Обращаясь к региональным властям, премьер подчеркнул, что «тушить пожары надо здесь, а не из окон Министерства по чрезвычайным ситуациям или Министерства природных ресурсов».

Дополнительные меры

По словам главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, ухудшение лесопожарной обстановки в Сибири фиксируется с 26 июня. В данный момент площадь лесных пожаров с зонами возгорания составляет 2,7 млн га. Этот показатель на 12% больше, чем в прошлом году. Самая сложная ситуация складывается в Иркутской области, а также в Красноярском крае и Якутии, добавил министр.

Режим Чрезвычайной ситуации введен на территории Красноярского края, Иркутской области, а также частично в Бурятии. При этом дым уже достиг Казахстана и Монголии.

До прибытия военных в тушении пожаров принимало участие 2,7 тыс. человек, 390 единиц наземной техники и 28 воздушных судов. МЧС РФ с целью усиления группировки подготовило в Красноярском крае 950 спасателей. В ближайшее время также планируется направить пять воздушных судов, рассказал первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян.

На фоне этих событий к дополнительным мерам по борьбе с лесными пожарами призвали и руководители всех фракций Государственной Думы. В частности, в письме на имя председателя правительства депутаты инициируют создание рабочей группы, которая будет специализироваться на вопросах изменения законодательства в сфере лесопользования.

Трамп спешит на помощь

Не остался равнодушным к происходящему и президент США Дональд Трамп. В разговоре по телефону с российским лидером Владимиром Путиным он предложил помощь в тушении лесных сибирских пожаров. Как рассказали в пресс-службе Кремля, со своей стороны президент России выразил Трампу благодарность, отметив, что при необходимости обязательно воспользуется предложенной помощью. Вместе с этим в Кремле отметили, что к этому моменту в Сибири уже создана авиационная группировка, силы которой направлены на борьбу с пожарами. При этом есть проблемы, связанные с дозаправкой и размещением самолетов и вертолетов.

В сообщении кремлевской пресс-службы также отмечается, что Путин расценил предложение главы США «как залог того, что в будущем между Москвой и Вашингтоном могут быть восстановлены отношения».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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