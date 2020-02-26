«Обнулить президентство». Экс-помощник Путина рассказал, зачем меняют Конституцию 202 0 Политика

Бывший помощник президента Владимира Путина Владислав Сурков считает, что уточнение президентских полномочий в новой версии Конституции будет означать одно – обнуление президентских сроков. Об этом он заявил в интервью сайту «Актуальные комментарии», принадлежащему близкому ему политологу Алексею Чеснакову. В Кремле прямолинейную трактовку назвали частным мнением.