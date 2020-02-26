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«Обнулить президентство». Экс-помощник Путина рассказал, зачем меняют Конституцию
26 Февраля 2020 202 0 Политика
Бывший помощник президента Владимира Путина Владислав Сурков считает, что уточнение президентских полномочий в новой версии Конституции будет означать одно – обнуление президентских сроков. Об этом он заявил в интервью сайту «Актуальные комментарии», принадлежащему близкому ему политологу Алексею Чеснакову. В Кремле прямолинейную трактовку назвали частным мнением.
«Гиперпрезидентская» форма правления
- По словам Суркова, покинувшего неделю назад администрацию президента России, новые полномочия, предусмотренные правками в Конституцию, предполагают «другой институт президентства». Они, по его мнению, избавят президента от нынешних ограничений системы.
- Кремль должен обнулить сроки правления президента, считает Сурков. Если же этого не будет сделано, то в администрации президента «сильно погрешат против юридической чистоты».
- Поправки в Конституцию не обнулят президентские сроки, заверял ранее глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Политик, по его словам, после двух президентских сроков не сможет стать кандидатом в президенты.
- Впрочем, пугаться не стоит. Как утверждает Сурков, в России уже «естественным образом» сформировалась «гиперпрезидентская» форма правления. Она, по его словам, органичная для России. Поэтому Сурков предлагает ее «формально-эридически закрепить».
- В прошлом году Сурков отличился тем, что написал статью о «долгом государстве Путина» и «путинизме» как мировом тренде в условиях кризиса демократии.
Официальное мнение Кремля
- В Кремле считают, что заявление Суркова о необходимости обнуления президентских сроков после внесения поправок в Конституцию является частным мнением. Комментируя интервью, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владислав Сурков является гражданином России, физическим лицом, который уже не работает в администрации президента или в каком-то другом учреждении.
- «Поэтому это мнение россиянина, пусть и очень компетентного и авторитетного среди политиков и политологов», – подчеркнул Песков.
- Заявление экс-помощника главы РФ прокомментировал и сенатор и сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в Конституцию Андрей Клишас. Он отметил, что в тексте поправок не предусматривается никакого обнуления президентских сроков, и все разговоры на эту тему являются только домыслами.
Смена курса
- Владислав Сурков был в должности помощника президента России с 20 сентября 2013 года. В частности, он отвечал за «украинский вопрос». Слухи о его возможном уходе появились в конце января, причиной называлась «смена курса на украинском направлении». Через несколько недель 18 февраля президент Владимир Путин поставил подпись под указом об освобождении Суркова от должности.
- По словам самого Суркова, отставка произошла из-за «изменившегося контекста». Он занимался Донбассом и Украиной и должен был заниматься ими и дальше. Однако помешали политические обстоятельства. Желание уйти из Кремля у Суркова появилось в 2013 году, он уже тогда понял, что ему «нет места в системе». «Я, конечно, создавал эту систему, но никогда не был ее частью. Это не проблема системы, это моя проблема. Чувствую отчуждение», – признался Сурков.
- По поводу Украины Сурков сказал, что еще в 2013 году выбрал ее для себя как направление деятельности. «Догадался уже тогда, когда ничего еще не начало происходить, что будет настоящая борьба с Западом. Серьезная. С жертвами и санкциями», – похвалил себя Сурков. Но ничего с этим «проектом» он не смог сделать – через пять лет началось «естественное торможение». Поэтому Сурков и решил уйти из политики. Продолжать следить за политическим процессом он будет на кухне или в рюмочных с «малознакомыми собутыльниками».
- Об изменениях в Конституцию страны российский лидер упомянул в январском послании Федеральному собранию. Так, он предложил исключить оговорку о двух сроках подряд для президента, а также сделать более жесткими требования к кандидатам на эту должность. В частности, как подчеркнул Путин, те, кто планирует стать президентом России должны жить в стране минимум 25 лет и не иметь другого гражданства.
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