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«Обновлять – так обновлять». Почему в новом правительстве большинство лиц – старые?
22 Января 2020 205 0 Политика
Новый премьер-министр Михаил Мишустин представил 21 января президенту Владимиру Путину обновленный кабинет министров. С первой попытки утвердить состав у премьера не вышло, окончательный вариант Путин утвердил вечером в Доме правительства. Ключевые позиции, за которыми внимательно следили наблюдатели, заняли старожилы из правительства Дмитрия Медведева. Большинство фигур, вызывавших общественное раздражение, министерские посты покинуло. Также изменилась структура правительства: у премьера будет первый зампред и девять заместителей.
Старые лица
- На формирование нового правительства у нового премьера Мишустина ушла почти неделя. Отставка кабинета министров Медведева произошла 15 января, а главу ФНС Госдума назначила главой правительства на следующий день, 16 января.
- Первым вице-премьером правительства Мишустина стал Андрей Белоусов, помощник президента по экономическим вопросам. Вице-премьерами были назначены: глава аппарата правительства и бывший замглавы ФНС Дмитрий Григоренко, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Юрий Трутнев, а также Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин.
- Ключевые должности в правительстве Мишустина будут занимать прежние чиновники: Сергей Лавров остается во главе МИДа (по информации telegram-канала Незыгарь, его уговорили остаться до окончания президентских выборов в США), Сергей Шойгу сохранил за собой Минобороны, Владимир Колокольцев, несмотря на слухи о его отставке, – МВД, Александр Новак – Минэнерго, Антон Силуанов – Минфин.
- Также на своих постах остались глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минтранса Евгений Дитрих, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, глава МЧС Евгений Зиничев, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
- Перемены затронули Минэкономразвития, откуда ушел якобы «любимчик» Путина (по версии Bloomberg) и самый молодой член правительства Медведева Максим Орешкин. На его место пришел Максим Решетников, занимавший пост губернатора Пермского края. Из Минкультуры убрали Владимира Мединского, а на его место поставили Ольгу Любимову, которая занимала должность главы департамента кино в ведомстве. Веронику Скворцову сняли с должности министра здравоохранения и заменили ее на бывашего главу Росздравнадзора Михаила Мурашко.
- Вице-президент «Ростелекома» Максут Шадаев занял пост министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Бывший тюменский губернатор Владимир Якушев пришел на должность министра строительства и ЖКХ. Министром просвещения стал Сергей Кравцов, бывший руководитель Рособрнадзора, а министром спорта – Олег Матыцин, президент Международной федерации студенческого спорта. Бывший замминистра финансов Антон Котяков возглавил Минтруда.
Опытные управленцы
- Те, кто говорил, что не будет большого обновления, ошиблись, считает сенатор Алексей Пушков. По его словам, Путин показал, что настроен серьезно. «Обновлять – так обновлять», – написал в твиттере Пушков.
- Еще один сенатор Олег Мельниченко считает, что такие перемены оказались вполне ожидаемыми. «С одной стороны, включили в свой состав новых лиц, а с другой остались опытные управленцы, показавшие реальные успехи в своих отраслях. Но все новые члены правительства – люди, состоявшиеся в своих профессиях, имеют за плечами опыт работы…», – заявил политик.
- Оценивая изменения, директор Центра политического анализа Павел Данилин в разговоре с RT отметил, что обновленный кабмин соответствует кадровой политике президента Владимира Путина. «Конечно, же, новое правительство с новыми силами будет заниматься реализацией как майских указов, так и нацпроектов», – отметил эксперт.
- Сам же российский лидер, комментируя новый состав правительства, отметил его сбалансированность. ««Правительство у нас получилось очень сбалансированным. У нас достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе. Но в то же время [произошло] очень большое обновление», – подчеркнул президент.
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