«Обновлять – так обновлять». Почему в новом правительстве большинство лиц – старые? 205 0 Политика

Новый премьер-министр Михаил Мишустин представил 21 января президенту Владимиру Путину обновленный кабинет министров. С первой попытки утвердить состав у премьера не вышло, окончательный вариант Путин утвердил вечером в Доме правительства. Ключевые позиции, за которыми внимательно следили наблюдатели, заняли старожилы из правительства Дмитрия Медведева. Большинство фигур, вызывавших общественное раздражение, министерские посты покинуло. Также изменилась структура правительства: у премьера будет первый зампред и девять заместителей.