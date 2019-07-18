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Обмен пленными. Как Россия и Украина будут решать судьбу моряков, ополченцев и Вышинского?

18 Июля 2019 849 0 Политика
Обмен пленными. Как Россия и Украина будут решать судьбу моряков, ополченцев и Вышинского?

Решением Лефортовского суда в Москве арест 24-х украинских моряков, задержанных в ноябре за нарушение российской границы в Керченском проливе, был продлен на несколько месяцев. Этот приговор не понравился украинским властям, а президент Зеленский и вовсе заявил, что лишь возвращение моряков на Украину может привести к восстановлению диалога с Россией. Российские власти же предлагают другие варианты решения этого вопроса, один из которых связан с обменом «всех на всех». В частности, как считают политики, можно было бы начать этот процесс с освобождения журналиста Кирилла Вышинского.

Ответить по закону

«Продлить срок содержания под стражей на три месяца», - говорится в судебном постановлении в отношении каждого из 24 задержанных украинских моряков. В данный момент, как сообщается, расследование уголовного дела закончилось, находящиеся под стражей моряки и их адвокаты знакомятся с материалами дела.

Напомним, что 25 ноября прошлого года корабли украинских ВМС нарушили порядок при прохождении через российские территориальные воды, следуя из Черного моря в Азовское. Два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу» совершали опасные маневры и игнорировали замечания российских пограничников. В итоге, для их вынужденной остановки было использовано оружие: суда были задержаны и доставлены в Керчь. В дальнейшем по факту нарушения государственной границы Российской Федерации было возбуждено уголовное дело.

Членов экипажей военных кораблей  -24 граждан Украины - арестовали и доставили из Симферополя в московское СИЗО. Всем задержанным было предъявлено обвинение по ч. 3 статьи 322 УК РФ о незаконном пресечении госграницы, совершенной организованной группой. 15 июля этого  года, как сообщает ТАСС, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что  Международный трибунал по морскому праву не ставил перед РФ вопрос о «прекращении уголовного дела в отношении моряков» - была лишь затронута тема об их освобождении ,либо замене меры пресечения.

Реакция Украины

Комментируя сложившуюся  сегодня ситуацию, заместитель главы российского МИДа Григорий Карасин проинформировал, что Россия и Украина не исключают такой вариант как обмен украинских моряков. Однако Киев этот вариант, судя по всему, не очень «устраивает».

Представители украинского МИДа заявили о решительном протесте после решения Лефортовского суда. «Содержание Россией под стражей 24 украинских военнослужащих и трёх военно-морских судов является грубым и продолжающимся нарушением суверенного иммунитета, которым пользуются как суда, так и военнослужащие в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, и обычного международного права», — говорится в сообщении МИД Украины.

Это министерство также выразило благодарность всем международным партнерам, поддерживающим Украину в «борьбе за освобождение украинских военнослужащих и военно-морских судов».

При этом, как ранее сообщали СМИ, 26 июня российский МИД отправил в Международный трибунал и в посольство Украины ноты, в которых предлагались варианты разрешения ситуации и способы,  которыми Киев сможет освободить моряков. Однако глава украинского МИДа Павел Климкин категорически отверг все условия, предложенные Россией. О моряках высказался и президент Украины Владимир Зеленский. В минувшую среду он отметил, что их возвращение на Родину может послужить шагом, который поможет достичь «нормального диалога» с Москвой.

Обмен на Вышинского?

Комментируя ситуацию в разговоре с РИА Новости, член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов подчеркнул, что Россия все-таким может освободить украинских моряков в качестве жеста доброй воли.

«Я не исключаю жеста доброй воли с российской стороны. Но только при ясном понимании, что последует за этим жестом. Поэтому и следует изначально руководствоваться не избирательным и общим подходом. Если всех, значит всех», - заключил Морозов.

Этот процесс, по его словам, можно было бы начать с освобождения руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского,  обвиненного украинскими властями в госизмене. Судебное  заседание по делу Вышинского, который уже больше года находится под арестом на Украине,  перенесли на 19 июля.

Ранее Москва направляла  Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы, а Президент России заявлял, что нарушены  все нормы законов, а Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность». В свою очередь Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении Вышинского и призвал освободить журналиста, напомнив, что Украина должна соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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