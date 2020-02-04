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Обманули с газом и нефтью. О чем Лукашенко будет говорить с Путиным?
4 Февраля 2020 31 0 Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным 7 февраля. Встреча планировалась на более ранний срок, но Лукашенко предпочел остаться в Минске и принять первый за долгое время визит главы госдепа США Майкла Помпео. В результате в Россию Лукашенко приедет с обещанием США на 100% обеспечить поставки нефти в Белоруссию.
«Чистые отношения»
- По словам Лукашенко, между Россией и Белоруссией наступил «некий момент истины». Он подчеркнул, что он был одним из архитекторов отношений Минска и Москвы и задался вопросом: ему ломать их «на исходе политической карьеры». «Что мы оставим после себя?» – спросил Лукашенко. Свое заявление он сделал на Добрушской бумажной фабрике «Герой труда».
- Лукашенко заверил: Минск сторонник «честных, чистых, прозрачных» отношений с Москвой. Однако его «обманывает» Москва. Так, по словам президента Белоруссии, Россия обещала при покупке «Белтрансгаза» за пять лет вывести цены на газ на внутрироссийский уровень. Этого до сих пор не сделано. «Зачем же вы нас обманываете?» – вопрошает Лукашенко.
- То же самое касается поставок нефти. Минск, по словам Лукашенко, готов закупать нефть у Москвы по мировым ценам, если Россия не может «в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли)». Он подчеркнул, что российские нефтяные компании требуют премии к цене, тогда как иностранные ни о чем таком не заявляют.
- Что касается кредитов, то Минск не просит у Москвы «никаких денег» и уже заплатил кредиты за прошлый год, заявил Лукашенко.
- Вместе с тем президент Белоруссии объявил об окончании «периода холода» в отношениях Минска и Вашингтона. «Ах, Помпео приехал. Завтра Дональд Трамп приедет… Что они будут делать?» – возмутился Лукашенко.
История вопроса
- Последняя встреча Путин и Лукашенко проходила в конце прошлого года. В тот раз глава Белоруссии был уверен, что «осталась пара проблем», и их необходимо разрешить на высшем уровне. Но ничего не вышло.
- В первую очередь, под «проблемой» подразумеваются поставки нефти. Суть в том, что Москва и Минск до сих пор не могут заключить новый контракт на поставку 18 млн тонн нефти в год. Белоруссию не устраивает предлагаемая цена, а Москва отказывается ее снижать, предлагая сырье по мировой цене. В январе Россия решила остановить поставку нефти на оба белорусских НПЗ, со своей стороны Минск приостановил экспорт нефтепродуктов. Спустя некоторое время поставки частично были возобновлены, однако к более серьезным договоренностям стороны так и не пришли.
- Все это происходило на фоне многократных заявлений Лукашенко о том, что Белоруссия ведет активные поиски альтернативных источников поставок. В результате, госсекретарь США Майк Помпео, побывавший в Минске, выступил с заявлением, что США могут полностью обеспечить Белоруссию нефтью, и таким образом помочь Минску «создать свое суверенное государство».
Раздорожье после дружбы
- 24 декабря Лукашенко открыто говорил о том, что Минск и Москва находятся на этапе «раздорожья», при том, что подобного, по его словам, не должно происходить после многих лет дружбы. Более того, белорусский лидер обратился к российским властям с призывом перестать обвинять Белоруссию в нахлебничестве. «Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем. Когда народ это слышит, мне никаких союзов не хочется», – заявил Лукашенко. Он добавил, что белорусы «могут окончательно обидеться» на Россию за «такое отношение».
- Со своей стороны в Кремле, как напоминает Газета.ру, не поддержали высказывание президента соседнего государства о «раздорожье». «Честно говоря, переговоры, которые были и месяцем ранее в Сочи, и переговоры, которые несколько дней тому назад были в Санкт-Петербурге, с нашей точки зрения, свидетельствуют об обратном», – комментировал ситуацию Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия и Белоруссия все еще не согласовали ряд вопросов, однако это не говорит о кризисной ситуации.
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