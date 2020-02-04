Обманули с газом и нефтью. О чем Лукашенко будет говорить с Путиным? 31 0 Политика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным 7 февраля. Встреча планировалась на более ранний срок, но Лукашенко предпочел остаться в Минске и принять первый за долгое время визит главы госдепа США Майкла Помпео. В результате в Россию Лукашенко приедет с обещанием США на 100% обеспечить поставки нефти в Белоруссию.