Обложили со всех сторон. Почему Украина и Белоруссия подняли цены на транзит газа и нефти из России 364 0 Экономика

Стоимость транзита российского газа через Украину в Европу с первого января вырос на 2%. За счет повышения тарифа Украина заработает дополнительные 7 млрд долларов за 5 лет. А если России понадобится поставить больше газа, чем оговорено в контракте, тариф может вырасти еще на 45%. Аналогичная история происходит с Белоруссией. Москва так и не смогла договориться о поставках нефти с Минском. В итоге Белоруссия подняла тариф на транзит российской нефти по своей территории. С 1 февраля он вырастет больше чем на 6%.