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Обложили со всех сторон. Почему Украина и Белоруссия подняли цены на транзит газа и нефти из России

31 Января 2020 364 0 Экономика
Обложили со всех сторон. Почему Украина и Белоруссия подняли цены на транзит газа и нефти из России

Стоимость транзита российского газа через Украину в Европу с первого января вырос на 2%. За счет повышения тарифа Украина заработает дополнительные 7 млрд долларов за 5 лет. А если России понадобится поставить больше газа, чем оговорено в контракте, тариф может вырасти еще на 45%. Аналогичная история происходит с Белоруссией. Москва так и не смогла договориться о поставках нефти с Минском. В итоге Белоруссия подняла тариф на транзит российской нефти по своей территории. С 1 февраля он вырастет больше чем на 6%.

Два процента

  • Российский «Газпром» будет платить украинскому «Нафтогазу» за транзит газа в Европу в этом году минимум на 2% больше, чем в 2019 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект договора между двумя компаниями.
  • Контракт рассчитан до 2024 года. Он был заключен в конце 2019-го, но помимо него Москва и Киев подписали ряд дополнительных соглашений, которые тоже влияют на условия транзита газа. В том числе эти соглашения позволяют Киеву увеличивать тариф.
  • Объем газового транзита на предстоящие пять лет будет составлять 225 млрд кубометров: 65 млрд кубометров в 2020-м и по 40 млрд кубометров в 2021-2024 годах. Информация о тарифе на прокачку указанных объемов до сих пор не раскрывалась.

Сколько будет стоить

  • Согласно проекту пятилетнего договора «Нафтогаза» и «Газпрома», стоимость прокачки российского газа в Европу через Украину составит 31,72 доллар за 1 тыс. кубометров, учитывая все налоги и сборы. Тариф рассчитывался по ставке 2,66 доллара за 1 тыс. кубометров на 100 км и исходя из протяженности ГТС 1192,48 км.
  • На транзите 225 млрд кубометров за пятилетку украинская компания, вероятно, заработает минимум 7,13 млрд долларов. Похожие прогнозы в конце прошлого года представлял и украинский президент Владимир Зеленский, заявлявший, что Украина сможет получить от нового контракта с «Газпромом» порядка 7 млрд за пять лет.
  • Как пишет РБК со ссылкой на директора по исследованиям Vygon Consulting Марию Белову, тариф на прокачку российского газа через украинскую ГТС в 2019 году рассчитали по ставке 2,61 доллара за 1 тыс. кубометров на 100 км. А вот по новому контракту, по ее словам, предусмотрен рост этой ставки на 1,9%. Данный факт подтверждает и замгендиректора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

И Минск туда же

  • Аналогичная история происходит и с Белоруссией. Минск и Москва не смогли договориться об увеличении тарифа на транзит российской нефти по белорусской территории. В конечном итоге, он с 1 февраля он увеличиться больше чем на 6%. Об этом в минувший четверг проинформировал министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Владимир Колтович.
  • «Переговоры закончились, мы ни о чем не договорились. Поэтому вступает в силу статья инструкции, которой установлен порядок повышения тарифа на транзит нефти: это среднегодовой темп инфляции, установленный прогнозом России, увеличенный на три процентных пункта. Больше 6%, по-моему, 6,6%», – цитирует Газета.ру министра.
  • Но, как отмечает издание, такой сценарий вряд ли устроит Минск, который хотел бы гораздо больших компенсаций. В частности, Белоруссия хотела в 2020 году увеличить тариф на прокачку российской нефти на 16,6%, в который вошла бы недополученная выручка за прошлый год из-за инцидента с загрязненной российской нефтью.
  • По сути, как отмечает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets, для России происходящее означает рост издержек, а для Белоруссии – это способ хотя бы частично компенсировать убытки своих НПЗ из-за закупок более дорогой нефти. «Мы наблюдаем очередной акт трагедии под названием «российская нефть для Белоруссии: кто победит», – резюмирует эксперт.

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Редакция "Капитала Страны"

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