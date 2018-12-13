Облава на «Северный поток-2». Европарламент вслед за США призывает остановить строительство газопровода

Члены Европарламента выступили против «Северного потока-2», приняв резолюцию соответствующего содержания. В ней звучит призыв к странам Евросоюза сделать все, чтобы остановить реализацию проекта. Днем ранее такое же заявление сделала палата представителей Конгресса США – Вашингтон дал четко понять, что идет подготовка санкций против газопровода. Со своей стороны СМИ Германии пишут, что стройку остановить и, тем более, и отозвать выданные разрешения, уже невозможно.

Угроза санкций

Призыв Европарламента остановить реализацию газопровода «Северный поток-2» содержится в резолюции по докладу «О реализации Договора об ассоциации ЕС – Украина», которая была принята 12 декабря во время пленарной сессии. Текст резолюции гласит:

«Европейский парламент подтверждает, что считает ключевой роль Украины в европейской сети энергетического обеспечения. Европарламент осуждает строительство газопровода «Северный поток-2» в обход Украины, так как речь идет о политическом проекте, представляющем угрозу для европейской безопасности и диверсификации источников энергоснабжения. Европарламент требует аннулировать данный проект».

Европарламентарии также обратились с призывом к странам ЕС применить санкции против России в случае, если не будут освобождены украинские моряки, задержанные в результате конфликта, который произошел в Керченском проливе.

Украине также были даны «рекомендации». Парламентарии подчеркивают, что Киеву необходимо, прежде всего, поставить в приоритет борьбу против коррупции и наконец-то приступить к решению проблем, связанных с «олигархической властью» и продолжению реализации реформ по децентрализации.

По примеру США

Примечательно, что на день раньше заявление аналогичного содержания сделали и американские парламентарии. 11 декабря палата представителей Конгресса США решила поддержать санкции против российского газотранспортного проекта в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Как гласит документ, если газопровод все-таки будет запущен, то это окажется «существенным шагом назад с точки зрения европейской энергобезопасности и интересов США».

В американской резолюции также звучит призыв к странам Евросоюза отказаться от участия в строительстве газопровода. Стоит отметить, что документ носит пока что рекомендательный характер. Однако, как отмечает Газета.ру, европейские парламентарии решили это воспринять как «сигнал к действию».

Плюс ко всему, конгрессмены обратились и к президенту США Дональду Трампу, «рекомендовав» ему сделать все, чтобы поддержать энергобезопасность Европы через диверсификацию, чтобы снизить зависимость Евросоюза от России.

Реакция Кремля

В Кремле за подобными заявлениями и резолюциями видят, прежде всего, попытку США помешать реализации проекта. При этом Вашингтон, по мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, делает это сугубо в коммерческих целях.

По словам Пескова, в самой резолюции нет «каких-то новых элементов», поскольку ранее аналогичную позицию озвучил президент США и Госдеп. «Мы не считаем ее правильной, не считаем ее приемлемой для себя, ибо речь идет о попытках помешать реализации сугубо коммерческого экономического проекта», – подчеркнул официальный представитель Кремля. Он добавил, что Вашингтон всеми возможными и даже недопустимыми способами пытается остановить строительство газопровода. Что, по сути, является, «камуфлированием недобросовестной конкуренции».