Обезвоживание Крыма. Украина продолжит водную блокаду и введет санкции для строителей Крымского моста

О том, что подача воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу не будет возобновлена, а длящаяся с 2014 года блокада останется одним из способов «давления на Москву» заявил так называемый «постоянный представитель президента Украины в АР Крым» Антон Кориневич. Чиновник отметил, что этой же позиции относительно блокады региона придерживается и Президент Украины Владимир Зеленский. Российские эксперты, комментируя это заявление, утверждают, что Крым уже адаптировался и катастрофа может угрожать самой Украине, а не полуострову, где имеется свой водный баланс.

Позиция ущербных

Комментируя высказывание постпреда главы Украины, глава комитета ГС РК по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в разговоре с РИА Новости отметил, что украинские власти страдают «алогизмами».

«К сожалению, это прогнозируемая и ущербная позиция киевской власти, которая никак не может свыкнуться с тем, что Крым бесповоротно ушел в Россию. Новая политическая команда украинской власти страдает алогизмами. С одной стороны, они говорят, что в Крыму проживают граждане Украины, а с другой – лишают их воды и электричества», – подчеркивает Гемпель.

Вместе с этим, по его словам, Украина может столкнуться с большой экологической катастрофой, если Северо-Крымский канал и дальше будет перекрыт. Все дело в Херсонской области, которая последние несколько лет сталкивается с подтоплениями. Что касается Крыма, то, как отметил парламентарий, полуостров «за последние годы адаптировался к имеющемуся собственному водному балансу». По факту сельское хозяйство сумело переориентироваться на менее влагоемкие культуры, а у населения дефицита воды не было и нет.

Проблема все-таки есть

По словам депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, водная блокада со стороны Украины создает некоторые трудности на полуострове, которые пока не удалось преодолеть в полной мере.

«Водная проблема на полуострове по-прежнему есть. И хотя сейчас правительство принимает все возможные меры - бурят скважины и тянут дополнительные трубы - решить вопрос водоснабжения северного Крыма очень быстро не получится», — считает парламентарий.

При этом Бальбек настаивает, что не стоит преувеличивать «эффект от водной блокады». Как минимум, Крым от жажды, по его словам, не умирает. «Поэтому этот рычаг давления я бы назвал пластмассовым», — резюмировал депутат, добавив, что, если когда-нибудь Киев решит подать воду в Северо-Крымский канал, то это станет реверансом всему населению северного Крыма.

Преступление против Крыма и Украины

А вот, по словам члена Совфеда по международным делам Ольги Тимофеевой, отключение днепровской воды от Крыма – это, по сути, преступление против жителей полуострова и жителей соседних областей Украины. Комментируя ситуацию в разговоре с РИА ФАН, она пояснила следующее: «Эта вода сливается в море. В Херсоне наблюдается экологическая катастрофа, потому что началось подтопление почв».

Также, по словам сенатора, факт прихода Владимира Зеленского к власти ничего не изменил, а антироссийская истерия продолжается до сих пор. Конструктивные отношения можно было бы построить, однако политические амбиции определенных групп в Киеве не дают решить данный вопрос. «И, судя по всему, смена главы государства не привела к выстраиванию конструктивных отношений. Продолжается политика эскалации и разрушения, которая ни к чему хорошему не приведет», — подвела итог Тимофеева.

Все тот же "постоянный представитель президента Украины в АР Крым" Антон Кориневич в интервью СМИ заявил, что на Украине могут ввести санкции против международных компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста.

По словам первого вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса, крымчане спокойно относятся к подобного рода заявлениям киевских властей и уже не придают им значения. Но все же, как и другие россияне надеются, что постепенно к власти на Украине придут прагматики, которые осознают необходимость взаимодействия с Россией и Крымом, важность налаживания добрососедских отношений между двумя братскими народами.