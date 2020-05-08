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Обесценивание. Почему «все нормально» - это ненормально?

8 Мая 2020 361 0 Бизнес и психология
Обесценивание. Почему «все нормально» - это ненормально?
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Одна из самых частых жизненных ситуаций такова - делаешь что-то, стараешься, а в ответ либо тишина, либо насмешки, либо придирки. Либо сравнения с другими - теми, у кого все то же самое получается намного лучше. Такая линия поведения называется обесцениванием.

Это не просто проявление бестактности. И уж точно - не желание подвигнуть кого-то к новым свершениям и горизонтам. Это очень распространенный способ психологического насилия.

Собственно, абсолютное большинство из нас выросло в этом насилии. Российские семьи устроены так, что границы между родителями и детьми размыты.

А именно утрата границ, присвоение себе чужой жизни является причиной обесценивания.

Дети рассматриваются как продолжение взрослых. А вы же не благодарите свою руку за то, что она качественно почистила зубы или ноги - за то, что они дошли до ближайшего магазина? Так и здесь - что бы ни сделал ребенок (если речь не идет о закреплении навыка), это воспринимается как само собой разумеющееся и, соответственно, не имеющее ценности.

Если же ребенок добился чего-то, не запланированного родителем, то это не воспринимается как достижение по определению. С какой стати хвалить или благодарить? Зачем это нужно? Кто его просил?

То есть, пока ты учишься писать буквы в прописи, тебя еще могут похвалить. Как только начал писать стихи в тетрадке – жди недоуменного пожимания плечами и критики за плохой почерк.

Та же стратегия плавно перетекает и в парные отношения.

Муж или жена называются «второй половиной». Само это понятие говорит о том, что люди в семье не могут существовать отдельно друг от друга, все, что они делают – вроде как общая заслуга и хвалить тут опять же не за что. То, что лежит в рамках «семейных обязанностей» - это трудовая повинность, а отнюдь не повод для благодарности.

Любая вещь, сделанная для себя и ради себя, вообще не рассматривается как ценность.

Найти вторую работу, чтобы платить ипотеку – нормальное поведение, какая за него может быть признательность, мы же семья! Получить приз за лучшую вышивку крестиком в сообществе – это же надо, на какую ерунду люди время тратят!

Разумеется, все это не проходит бесследно. Обида на обесценивание копится годами, калечит человека изнутри, вызывая у него не только сомнения в собственных силах и способностях, но и гнев на партнера или родителей. Ведь то, что мы делаем – это проявление нашей личности, талантов и навыков, свойств нашего характера.

Тот, кто не замечает наших усилий, не благодарит, не поддерживает – попросту обнуляет нас, сводит к пустому месту.

И даже при заниженной самооценке такое не прощается.Добавьте к этому воспитанную во всех нас «скромность», которая на самом деле является последствием постоянного психологического насилия и отрицания ценности нашей личности. 

И вот мы получаем ситуацию, при которой долгие годы вроде «все нормально», а потом однажды происходит взрыв.

Отношения распадаются. Происходит конфликт, который может тянуться годами.

И это еще не самый худший вариант, поскольку он означает хотя бы бунт, стихийную попытку восстановления собственной ценности. Гораздо хуже, если годы проходят в попытке угодить, заслужить любовь и одобрение – и все эти усилия проваливаются в черную дыру обесценивания.

Выбраться из такого состояния только своими силами почти невозможно.

Обесцененную когда-то самыми близкими и значимыми людьми личность одними похвалами других людей из руин не поднимешь.

Нужна огромная внутренняя работа по самообучению любви и уважению к самому себе, осознанию уникальности собственной личности и своего потенциала, наконец, обретения своего права на жизнь и счастье.

Для этого необходима помощь специалиста.Но кое-какие вещи можно сделать и самостоятельно.

Для начала – осознать, что каждый раз, когда вы хотите получить похвалу за свои действия, вы не должны этого стыдиться.

Такое желание совершенно нормально. Похвала и благодарность означают, что вы что-то значите, чего-то стоите. Вы вправе этого хотеть и даже требовать.

Второе, что нужно сделать -  понять причины, по которым вас обесценивают.

Нет, это не потому, что вы недостаточно хороши. Это как раз потому, что вы намного лучше, чем нужно. Ваш партнер, начальник или даже родитель может попросту испытывать комплекс неполноценности  рядом с вами – и потому обесценивает ваши усилия, наслаждаясь властью над вами или самоутверждаясь за ваш счет.

Еще варианты – вы сделали что-то, за что нужно заплатить, а платить не хочется. Или – ваши действия не входили в чужие планы, отсюда гнев и желание отыграться.

Не забывайте - в отношениях всегда две стороны. И если вам делают больно, если вас обижают, не стоит принимать ответственность за это на себя. У человека напротив вас тоже есть больные места, комплексы, негативный опыт, сомнения и, как следствие, механизмы психологической защиты.

Обесценивание другого – одна из этих защит, вариант агрессии. И вам не нужно ее понимать, оправдывать или винить во всем себя. Надо защищаться.

Как же это сделать?

Самый действенный и радикальный способ – бегите от того, кто вас обесценивает.

Понятно, что это не всегда возможно и не всегда хочется. Но если в вашем кругу есть такие люди на уровне приятелей или не слишком близких друзей – избавьтесь от них. Они совершенно точно не хотят вам добра.

Если же речь идет о партнере или родителях, то тут выход только один: научитесь слушать себя и понимать, когда «все нормально» на самом деле означает, что ничего не нормально.

У обиды есть телесные проявления: сильное сердцебиение, боль в солнечном сплетении, резкое падение настроения, вызванное гормональным взрывом, слезы, наконец.

Осознайте это как прямое нанесение вреда, как реакцию на удар.И действуйте, исходя из этого – демонстрируйте свое недовольство.

Например, скажите, что хотели бы услышать сейчас похвалу или «спасибо». С этого начинается выстраивание собственных границ – а значит, уважение другого человека по отношению к вам.

Такой путь очень долог и труден, но его необходимо пройти.

 

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Наталия Красовская
Наталия Красовская

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