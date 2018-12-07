О сокращении добычи нефти пока не договорились, Украина не продлит договор о дружбе с Россией и другие новости пятницы

Договоренности о сокращении добычи нефти в 2019 году не были достигнуты на заседании ОПЕК+. Проблема состоит в том, что стороны не могут поделить квоты по сокращению добычи и договориться об общем объеме сокращения. Россия, участвующая в переговорах, свою позицию пока не обозначила. Необходимо учитывать и то, что США переживают вторую сланцевую революцию и обещают в 2019 году добывать более 12 млн баррелей нефти в сутки. Более того, на прошлой неделе, впервые за последние 75 лет, экспорт нефти в США превысил ее импорт, сообщает ТАСС. Поэтому есть опасность, что сокращение добычи странами ОПЕК+ будет снивелировано американской нефтью.

Создание единой общеевропейской армии вызывает большие вопросы, пишет The National Interest. Издание напоминает, что с этой идеей, направленной на обеспечение независимости ЕС от США, выступил ранее президент Франции Эммануэль Макрон. Главная проблема состоит в том, что совершенно не ясно, кто будет принимать решения о применении этих войск. Кроме того, европейские страны не обладают целым рядом технических средств, необходимых для ведения широкомасштабных военных действий. На сегодняшний день вооруженные силы европейских государств не соответствуют экономической мощи Европы, констатирует издание.

В руководстве Пенсионного фонда РФ могут произойти серьезные изменения, сообщает сегодня «Коммерсант». Речь идет о руководителях административно-хозяйственного подразделения фонда (уже подал в отставку), IT-блока, направления по работе с НПФ. Весной возможна отставка и главы фонда Антона Дроздова.

Верховная рада поддержание решение Петра Порошенко о непродлении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, передает ТАСС. Действие договора истекает 1 апреля 2019 года. Этот документ, в частности, закреплял границы между странами, гарантировал культурную и языковую самобытность национальных меньшинств. По факту эти положения уже не выполняются, так что непродление действия договора выглядит логично.

4% достигнет инфляция в России к концу этого года, заявили в ЦБ. В 2019 году инфляция, по оценкам регулятора, превысит 5%, а в 2020 снова вернется на уровень 4%, сообщает ТАСС.