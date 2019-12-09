О чем Анар Аббасов хочет сказать российскому зрителю

Профессиональный танцор, участник популярной группы «Crazy» внезапно сменивший карьеру и закончивший режиссерский факультет ВГИК в мастерской Алексея Учителя рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о том, что его продолжает связывать с Азербайджаном и о чем его новый полнометражный фильм «Битва», этой осенью вышедший на большие экраны.

АнарАббасовучилсяпрофессиональному мастерству в Москве, свои проекты снимал в Азербайджане, России и даже в Израиле, а на вопрос каким режиссёром себя ощущает – российским или азербайджанским – уверено отвечает: все люди братья и все мы граждане одной планеты. «Корни у меня азербайджанские, но почти всю жизнь я прожил в России. И всё же за тот небольшой период времени, когда я жил в Баку, я успел полюбить Азербайджан. Я считаю, что это – природный рай, особенно горы», - о своей родине он рассказывает с особым чувством. Неслучайно свой дипломный проект «Гурбан», режиссёр снимал в родных для своей семьи местах, и вообще считает природу Азербайджана великолепным фоном для съемок. «Я никогда не забуду одну картину. Мы с группой «Crazy» отправились как-то в Губинский район к водопаду. Шли долго, но длинный путь того стоил. Я увидел тонкую белую полоску водопада на фоне огромного обрыва, среди живописных гор и густой зелени. Это прекрасное зрелище навсегда врезалась в мою память. Ещё мы часто ездили с друзьями на гору Беш-бармаг – это место, где наполняешься Божьим духом», - вспоминает АнарАббасов.

Кстати, он продолжает поддерживать дружеские отношения с другими участниками «Crazy». ДляРашадаИсмайловадаже снимал клип. А Эльман Рагимов стал одним из композиторов «Битвы» - первой полнометражной работы начинающего режиссера. «Мы знаем друг друга больше 20-ти лет. Эл талантливый человек, у него огромный творческий потенциал, и я доверяю ему каждый свой проект. Иногда мы воюем, но это – часть творческого процесса», - рассказывает о сложившемся тандеме АнарАббасов. Но несмотря на собственный танцевальный опыт и поддержку коллег из «Crazy» путь до «Битвы» оказался непростым. «Написать сценарий про уличные танцы мне предложил мой мастер по учёбе во ВГИКе и в дальнейшем продюсер фильма –Алексей Ефимович Учитель. Именно благодаря ему сценарий вырос в такой масштабный проект. До ВГИКа я 10 лет посвятил уличным танцам. Преподавал, участвовал в батлах. Но делать очередной «Шаг вперед» по-русски я не хотел. К основной идее меня подтолкнул документальный фильм «Бетховен», который я снимал, будучи студентом. Он о танцевальном коллективе, в котором все участники слабослышащие. Так родилась история о танцоре, потерявшем слух.Я стремился раскрыть мир танцоров, который мало кто со стороны понимает. Для многих людей танцы – это «пляски», это «не серьезно». А для танцоров – это смысл жизни, для меня – любовь навсегда. Танец – часть меня самого», - рассказывает режиссер.

В итоге фильм понравился не только широкой публике как в России, так и в Азербайджане, но и профессиональному сообществу – и танцевальному и кинематографическому.«Битва» получила Диплом VIII московского кинофестиваля «Будем жить» за лучший полнометражный игровой фильм. А в планах режиссера уже новые работы. «В традициях Азербайджана меня привлекает многое, особенно сам национальный колорит. Я бы с удовольствием показал российским зрителям азербайджанскую свадьбу, музыкальные батлы на сазах. Очень хочу снять исторический фильм о Насими. ВАзербайджане есть талантливые актеры, я убедился, когда отбирал их для своих фильмов. Если мне доведется снова снимать в Азербайджане, то уверен, проблем с актерами не будет», - уверен АнарАббасов.