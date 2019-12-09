Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
09 ДЕК, 20:48 МСК
USD (ЦБ)    63,7244
EUR (ЦБ)    70,5047

09 ДЕК, 20:48 МСК
USD (ЦБ)    63,7244
EUR (ЦБ)    70,5047
﻿

О чем Анар Аббасов хочет сказать российскому зрителю

9 Декабря 2019 230 0 Культура
О чем Анар Аббасов хочет сказать российскому зрителю

Профессиональный танцор, участник популярной группы «Crazy» внезапно сменивший карьеру и закончивший режиссерский факультет ВГИК в мастерской Алексея Учителя рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о том, что его продолжает связывать с Азербайджаном и о чем его новый полнометражный фильм «Битва», этой осенью вышедший на большие экраны.

АнарАббасовучилсяпрофессиональному мастерству в Москве, свои проекты снимал в Азербайджане, России и даже в Израиле, а на вопрос каким режиссёром себя ощущает – российским или азербайджанским – уверено отвечает: все люди братья и все мы граждане одной планеты. «Корни у меня азербайджанские, но почти всю жизнь я прожил в России. И всё же за тот небольшой период времени, когда я жил в Баку, я успел полюбить Азербайджан. Я считаю, что это – природный рай, особенно горы», - о своей родине он рассказывает с особым чувством. Неслучайно свой дипломный проект «Гурбан», режиссёр снимал в родных для своей семьи местах, и вообще считает природу Азербайджана великолепным фоном для съемок. «Я никогда не забуду одну картину. Мы с группой «Crazy» отправились как-то в Губинский район к водопаду. Шли долго, но длинный путь того стоил. Я увидел тонкую белую полоску водопада на фоне огромного обрыва, среди живописных гор и густой зелени. Это прекрасное зрелище навсегда врезалась в мою память. Ещё мы часто ездили с друзьями на гору Беш-бармаг – это место, где наполняешься Божьим духом», - вспоминает АнарАббасов.

Кстати, он продолжает поддерживать дружеские отношения с другими участниками «Crazy». ДляРашадаИсмайловадаже снимал клип. А Эльман Рагимов стал одним из композиторов «Битвы» - первой полнометражной работы начинающего режиссера. «Мы знаем друг друга больше 20-ти лет. Эл талантливый человек, у него огромный творческий потенциал, и я доверяю ему каждый свой проект. Иногда мы воюем, но это – часть творческого процесса», - рассказывает о сложившемся тандеме АнарАббасов. Но несмотря на собственный танцевальный опыт и поддержку коллег из «Crazy» путь до «Битвы» оказался непростым. «Написать сценарий про уличные танцы мне предложил мой мастер по учёбе во ВГИКе и в дальнейшем продюсер фильма –Алексей Ефимович Учитель. Именно благодаря ему сценарий вырос в такой масштабный проект. До ВГИКа я 10 лет посвятил уличным танцам. Преподавал, участвовал в батлах. Но делать очередной «Шаг вперед» по-русски я не хотел. К основной идее меня подтолкнул документальный фильм «Бетховен», который я снимал, будучи студентом. Он о танцевальном коллективе, в котором все участники слабослышащие. Так родилась история о танцоре, потерявшем слух.Я стремился раскрыть мир танцоров, который мало кто со стороны понимает. Для многих людей танцы – это «пляски», это «не серьезно». А для танцоров – это смысл жизни, для меня – любовь навсегда. Танец – часть меня самого», - рассказывает режиссер.

В итоге фильм понравился не только широкой публике как в России, так и в Азербайджане, но и профессиональному сообществу – и танцевальному и кинематографическому.«Битва» получила Диплом VIII московского кинофестиваля «Будем жить» за лучший полнометражный игровой фильм. А в планах режиссера уже новые работы. «В традициях Азербайджана меня привлекает многое, особенно сам национальный колорит. Я бы с удовольствием показал российским зрителям азербайджанскую свадьбу, музыкальные батлы на сазах. Очень хочу снять исторический фильм о Насими. ВАзербайджане есть талантливые актеры, я убедился, когда отбирал их для своих фильмов. Если мне доведется снова снимать в Азербайджане, то уверен, проблем с актерами не будет», - уверен АнарАббасов.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Жесткая позиция без компромиссов. С чем Россия приедет на саммит «Нормандской четверки»

Жесткая позиция без компромиссов. С чем Россия приедет на саммит «Нормандской четверки»
Политика

Не обрекут на голодную смерть. В России запретят взыскивать долги с пенсий и минимальных зарплат

Не обрекут на голодную смерть. В России запретят взыскивать долги с пенсий и минимальных зарплат
Экономика

Кому нужна интеграция России и Белоруссии? Почему сочинская встреча Путина и Лукашенко провалилась

Кому нужна интеграция России и Белоруссии? Почему сочинская встреча Путина и Лукашенко провалилась
Политика 4

Колесо, которое мы не выбирали. Как стать из белки человеком?

Колесо, которое мы не выбирали. Как стать из белки человеком?
Бизнес и психология

Узнай, страна

В Санкт-Петербурге начато производство нового кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения

В Санкт-Петербурге начато производство нового кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения

В Белгородской области открыли крупнейший в регионе аквапарк за 1,6 млрд рублей

В Белгородской области открыли крупнейший в регионе аквапарк за 1,6 млрд рублей

В Волгоградской области запущено движение по социально значимой региональной автомагистрали

В Волгоградской области запущено движение по социально значимой региональной автомагистрали

В Бурятии запустили пятую гелиостанцию за 1,3 млрд рублей

В Бурятии запустили пятую гелиостанцию за 1,3 млрд рублей

Новости дня

20:48 Как образуются планеты? Как образуются планеты?
Преемница Меркель считает, что убийство гражданина Грузии в Берлине вредит отношениям с Россией
Преемница Меркель считает, что убийство гражданина Грузии в Берлине вредит отношениям с Россией
20:07 Новозеландский вулкан выбросил пар и пепел на высоту 12 000 футов Новозеландский вулкан выбросил пар и пепел на высоту 12 000 футов
19:58 В Елисейском дворце стартовала встреча лидеров "нормандской четверки" В Елисейском дворце стартовала встреча лидеров "нормандской четверки"
19:41 В Германии не видят причин для снятия антироссийских санкций В Германии не видят причин для снятия антироссийских санкций
19:19 Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке
18:57 Фото: медведица учит медвежонка чесать спину Фото: медведица учит медвежонка чесать спину
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
18:49 Россиян предупредили о погодных аномалиях Россиян предупредили о погодных аномалиях

Узнай, страна!

14:44 В Санкт-Петербурге начато производство нового кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения В Санкт-Петербурге начато производство нового кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
21 НОЯ, 10:17 В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны
14 НОЯ, 17:04 Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter