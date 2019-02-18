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Новый «портрет бедности». Медведев придумал, как побороть российскую нищету

18 Февраля 2019 385 0 Экономика
Новый «портрет бедности». Медведев придумал, как побороть российскую нищету

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что в России необходимо изменить систему оценки бедности, приблизив ее к мировым стандартам. При оценке нужно исходить не из доходов семьи, а из ее расходов. Глава правительства считает, что именно адресная помощь поможет победить в нашей стране бедность. Насколько эффективным окажется этот инструмент, покажет время. Ну а пока в России есть регионы, где уровень бедности населения составляет более сорока процентов.

Критерии

«Нужно подумать о пересмотре наших взглядов на то, как мы относим людей к категории бедных, и исходить здесь в большей степени из расходов человека, как это стараются делать во всем мире, а не просто отталкиваться от доходов», – заявил премьер-министр во время встречи с высшими должностными лицами субъектов РФ.

Медведев считает, что именно такой подход позволит избежать ситуаций, кода у семьи с детьми, которая еле сводит концы с концами и при этом заботится о пожилых родственниках, не будет права получать пособие только потому, что ее «доход на какой-нибудь рубль превышает прожиточный минимум». Кроме этого, как считает глава кабмина, невозможной станет обратная ситуация, когда вполне обеспеченные, но официально не работающие люди каждый месяц смогут получать деньги еще и от государства.

Премьер напомнил, что на сегодняшний день в нашей стране насчитывается порядка 19 млн жителей, чей доход находится на уровне ниже прожиточного минимума. Вместе с этим в основе решений о выплатах и пособиях лежат сухие цифры и «стандартный набор обезличенных данных».

«А нам нужно составить именно такой более подробный социальный портрет бедности в нашей стране», – заявил Медведев.

Имущественный статус

Глава правительства также отметил, что для того чтобы конкретному человеку помочь преодолеть непростую ситуацию, нужно понять особенность именно его потребностей, а также учесть уровень его образования, возможностей, состояния здоровья и так далее.

По словам Медведева, сегодня существуют такие технологии, которые оперативно позволят решить подобные задачи. В Федеральной налоговой службе разработан программный продукт, благодаря которому можно не только увидеть имущественный статус человека, но и прояснить многие другие вопросы.

«Самое главное – предложить адресную помощь, то есть помочь получить образование, которое лучше обеспечит преимущество на рынке труда, дать возможность заняться вопросами здоровья, разобраться с проблемами, разработать для таких людей механизмы поддержки создания малого бизнеса», – подчеркнул глава правительства.

Самый бедный регион России

Во время инвестиционного форума в Сочи был назван самый бедный регион России. Выяснилось, что им оказалась республика Тыва: именно здесь проживают россияне с самым высоким уровнем бедности. Соответствующие данные во время своего выступления привела вице-премьер Татьяна Голикова.

Так, в 2017 году уровень бедности в республике находился на уровне 41,5%. На следующий год уровень стал еще выше. Все это происходит на фоне правительственных планов (с подачи президента) сделать так, чтобы к 2024 году Тыва снизила уровень бедности до десяти процентов.

По словам вице-премьера, в этом случае речь идет в том числе о «детской бедности», семьях, которые проживают на социальные пособия.

Что касается в целом, то, по словам Голиковой, в России в 2017 году уровень бедности составлял 13,2%. В срок к 2024 году этот показатель нужно будет сократить в два раза, до уровня 6,6%.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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