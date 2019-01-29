Новые условия выдачи потребительских кредитов, зарплаты вырастут на 4% и другие новости вторника

С 28 января вступили в силу новые условия выдачи потребительских кредитов. Так, с 28 января по 20 июня этого года проценты по договору и все возможные неустойки не смогут превысить сумму договора более чем в 2,5 раза, пишет ТАСС. Эти изменения действуют для займов, срок возврата которых не превышает одного года. Процентная ставка по займу не может превышать 1,5% в день. С первого июля она не будет превышать 1% в день.

В 2019 году средняя зарплата россиян вырастет не менее чем на 4%, сообщает РИА Новости со ссылкой на мнение экспертов Финансового университета. Однако это не приведет к росту реальных доходов населения. Так, Росстат сообщил, что в 2018 году реальные доходы снизились на 0,2%, хотя Минэкономразвитие прогнозировал их рост на 3,4%. Тенденция снижения реальных доходов может измениться только в 2020 году.

Уменьшается число врачей в поликлиниках. Сейчас оно составляет 79% от необходимого при 85,9% в 2016 году, пишет РИА Новости. Вернуться к этому показателю удастся лишь к 2021 году. Это будет достигнуто за счет реализации национального проекта «Здравоохранение», на который выделено 1,6 трлн руб.

Антикоррупционный закон в России будет смягчен, пишут «Ведомости». Речь идет о том, что иногда предотвращение или урегулирование конфликтов интересов хозяйствующих субъектов невозможно в силу объективных причин. В таких случаях чиновникам не будут предъявляться обвинения в коррупции. Примеры подобных обстоятельств не приводятся.

Исламских боевиков перебрасывают к границе Таджикистана, сообщили в МВД. По мнению ведомства, там планируется большая провокация, которая может резко увеличить число беженцев в Россию. В прошлом году в России было ликвидировано 37 террористических ячеек. Во многих случаях их членами были мигранты из Центральной Азии.

Поддержка создания самолета МС-21 обсуждалась на встрече Дмитрия Медведева с вице-премьерами правительства. Основной темой стала проблема импортозамещения. Зампред правительства Юрий Борисов заявил, что к 2022 году количество импортных комплектующих, используемых в производстве этого самолета, снизится до 3%, передает ТАСС. Проблема импортозамещения является крайне острой в силу санкций, вводимых Западом. Сейчас власти США запретили поставки в Россию материалов для производства композитных крыльев этого самолета. При том что композитное крыло является одним из главных конкурентных преимуществ этой машины. В 2019 году правительство выделило 1,6 млрд руб. субсидий этому проекту. В 2020 и 2021 году на развитие проекта будет выделено 4,11 и 4,81 млрд руб. соответственно.