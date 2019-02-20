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Новые шоки для российской экономики, снижение реальных доходов россиян и другие новости среды

20 Февраля 2019 390 0 События и факты
Новые шоки для российской экономики, снижение реальных доходов россиян и другие новости среды

На 1,3% снизились реальные денежные доходы россиян в январе этого года по сравнению с январем прошлого года, передает «Интерфакс». В целом за прошлый год доходы снизились на 0,2% процента по сравнению с 2017 годом – и это с учетом выплаты пенсионерам по 5 тыс. руб. в январе 2017 года. Как утверждает статистика, 2018 год стал пятым годом снижения реальных доходов населения. В номинальном выражении доходы населения РФ в январе в среднем на человека составили 24 тыс. 496 руб., увеличившись на 4,2% к январю 2018 года. Среднемесячная зарплата в январе этого года составила 41 тыс. 220 руб.

Разрыв между самыми высокими и низкими зарплатами может достигать 14,1 раза, заявили в Минтруда. Наибольший разрыв в 19,5 раз наблюдается в научной и технической сферах. Издание отмечает, что в Европе разрыв в уровне зарплат составляет 3-4 раза.

Danske Bank – крупнейший датский банк, число клиентов которого превышает 5 млн человек, прекращает свою деятельность в Прибалтике и России. По данным датских СМИ, это связано с уголовным делом об «отмывании» банком крупных сумм денег клиентами из России и стран СНГ. Подозрительных транзакций обнаружено на 25 млрд долларов.

Дмитрий Медведев потребовал от губернаторов незамедлительно перейти на новую систему утилизации мусора. Одним из нововведений станет замораживание размера штрафа за негативное воздействие бытовых отходов на окружающую среду. Другим новшеством станет снижение для населения платы за вывоз мусора, которая будет рассчитываться исходя из фактического наполнения контейнеров, а не по усредненным нормативам, передает ТАСС.

Новые шоки для российской экономики сулят санкции США, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Чиновник отметил, что санкции влияют на настроения инвесторов и затрудняют решение задачи повышения темпов роста экономики выше среднемировых.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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