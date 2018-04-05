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ИЗМИР

Новые санкции США, Британские спецслужбы о «Новичке» и сколько денег для счастья нужно в России. Главные новости четверга

5 Апреля 2018 415 0 Тренды События и факты
Новые санкции США, Британские спецслужбы о «Новичке» и сколько денег для счастья нужно в России. Главные новости четверга

США планируют ввести санкции против российских олигархов (6 человек) и пяти организаций. Причина – кибератаки, продолжающиеся, по мнению американцев, не менее двух лет. Какое отношение олигархи имеют к кибератакам – не понятно. Наверно, они просто «под раздачу попали». Все подробности здесь.

Но и это еще не все. Команда спецпрокурора Мюллера, расследующего дело о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года, допросила двух российских бизнесменов, приезжавших в США. Мюллер подозревает, что россияне переводили деньги на финансирование избирательной кампании Трампа. По американским законам, зарубежное финансирование национальных выборов запрещено.

Британские спецслужбы сообщили, что они с большой степенью вероятности установили местонахождение секретной российской лаборатории, которая, по их мнению, изготовила тот самый «Новичок». Которым, как известно, были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. При этом 3 апреля глава лаборатории в Портон-Дауне (место, где в Великобритании занимаются исследованиями отравляющих веществ) Гари Эйткенхед опроверг информацию о том, что его специалисты установили страну происхождения яда.

75,9 тыс. руб. в месяц для нормального уровня жизни нужно средней российской семье из трех человек, свидетельствуют данные опроса исследовательского холдинга «Ромир». Да, «красиво жить не запретишь». При этом каждая пятая семья (21%) готова "нормально" прожить при бюджете от 20 до 45 тысяч рублей в месяц.

Транзит российского газа через Украину упадет в 10 раз, заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. После запуска «Северного потока – 2» и «Турецкого потока».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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