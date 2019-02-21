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Новые обещания Путина обойдутся в 120 млрд рублей, Xiaomi разработала «убийцу» айфонов и другие новости четверга

21 Февраля 2019 219 0 События и факты
Новые обещания Путина обойдутся в 120 млрд рублей, Xiaomi разработала «убийцу» айфонов и другие новости четверга

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что ежегодные дополнительные расходы бюджета составят 100-120 млрд руб. Обеспечение пенсионеров социальными выплатами сверх прожиточного минимума потребует за шесть лет еще 150-160 млрд. В федеральном бюджете на 2019 год заложены расходы на уровне 18,037 трлн руб., пишет ТАСС. Доходы должны составить 19,969 трлн.

Размер пенсий должен быть доведен до уровня прожиточного минимума каждого региона, заявил Владимир Путин. Президент обратил внимание на то, что при превышении дохода пенсионера уровня прожиточного минимума ему перестают выплачивать социальную доплату или снижают ее. Это несправедливость, которую надо немедленно устранить.

«АвтоВАЗ» начал производство новой модели Lada Largus CNG, которая сможет работать на бензине и газе. Цены на модели семейства Largus-фургон, пятиместный универсал, начинаются от 728,3 тыс. руб., уточняет ТАСС.

Китайская компания Xiaomi, вызывающая постоянные нападки администрации Трампа, представила свой новый флагманский смартфон Mi9. Он содержит массу технических новинок и станет серьезным конкурентом айфонам, аналогичной продукции Samsung и других производителей. Стоимость модели будет колебаться от 450 до 600 долларов США в зависимости от комплектации. На первом этапе Mi9 будет продаваться только в Китае, а потом пойдет завоевывать мировые рынки, сообщает «Интерфакс».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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