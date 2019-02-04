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Новые «Калибры» и гонка вооружений. Россия и США вернулись в XX век?

4 Февраля 2019 197 0 Политика
Новые «Калибры» и гонка вооружений. Россия и США вернулись в XX век?

Вашингтон и Москва заявили о приостановке действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности – главного документа конца гонки вооружений в XX веке. Обе страны, позабыв о часах судного дня, не исключают возможности создания новых ядерных вооружений. В мировом сообществе, пытаясь не допустить развала ДРСМД, высказывают предложения о сохранении базового документа, гарантирующего мир от ядерного апокалипсиса. Так, в Германии считают, что России стоит перебросить за Урал ракеты 9М729 – те самые, что служат предлогом для США для выхода из соглашения.

Зеркальный ответ

2 февраля в Кремле президент России Владимир Путин во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу сообщил, что Россия дает «зеркальный ответ» США и приостанавливает свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем», – сказал Владимир Путин.

Российский президент отметил, что Россия приступит к созданию гиперзвуковых ракет наземного базирования средней дальности. При этом он заверил, что подобные разработки будут осуществляться в рамках нынешнего оборонного бюджета. Тем не менее, по его словам, несмотря на приостановку действия Договора, Россия готова вести равноправный диалог о разоружении.

До этого Вашингтон заявил о планах покинуть Договор и обвинил Москву в его нарушении. Срок ультиматума, который США выдвинули, закончился в минувшую субботу. Американцы требовали, чтобы Россия уничтожила ракеты наземного базирования 9М729 – именно их они называют «нарушающими договор». Вашингтон настаивает: дальность полета этих ракет может быть больше 500 км. Со своей стороны Россия заверяет, что 9М729 не «выходят» за рамки Договора, а первыми договор нарушили США, приступив к разработке ударных беспилотников.

Сослать в Сибирь

В Берлине высказали свое предложение, которое «поможет» сохранить ДРСМД. По мнению германских депутатов, Россия должна перебросить все свои ракеты 9М729 в Сибирь, за Уральские горы. Как считают член ХДС Родерих Кизеветтер и депутат СДПГ Рольф Мютцених, именно этот шаг позволит сохранить действие Договора.

Депутаты считают, что России стоит предложить официально такой выход из ситуации, который поможет создать доверительную атмосферу, и, вероятно, последующий за этим новый раунд диалога между Россией и США. Что касается Вашингтона, то ему в свою очередь стоит разрешить инспекторам из России проверять места дислокации систем противоракетной обороны США в Румынии.

По мнению социал-демократа Мютцениха, прочный противоракетный щит НАТО и возможность нанести ответный удар вызывает обеспокоенность у российских властей. А вот христианский демократ Кизеветтер считает, что «ракеты 9М729 можно будет все равно перевезти в европейскую часть России за один день – на грузовиках или по железной дороге, поэтому нужен постоянный мониторинг».

Новые ракеты – новый бюджет

Комментируя предложение немецких депутатов, член Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что предложение «переместить ракеты за Урал» Россию «мало интересует». При этом сенатор подчеркивает, что ракета 9М729 не нарушает ДРСМД.

«Ракета была создана для того, чтобы поддержать данные подразделения в случае реальной опасности… Поэтому, ребята, мы свою военную стратегию и тактику будем определять сами в соответствии с нашей военной доктриной. Мы показали всем эту ракету, все объяснили и больше к этой теме возвращаться не будем», – резюмировал Клинцевич.

Со своей стороны президент Путин поддержал предложение, озвученное главой Минобороны Сергеем Шойгу о создании гиперзвуковых ракет наземного базирования и наземной версии «Калибров». «Они [США] объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР, опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое», – подчеркнул Путин во время встречи с главой МИД Сергеем Лавровым. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, из федерального бюджета будут выделены дополнительные средства на разработку ракет.

Напомним, что в данный момент разработка и производство «Калибра» проходит только в варианте морского базирования. Она устанавливалась на новые российские фрегаты и ракетные корабли. Подобные ограничения были связаны с Договором о ракетах средней и меньшей дальности, согласно которому устанавливать подобные ракеты на сухопутные установки запрещено.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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