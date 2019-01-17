«Новые Гонконги». Станут ли чартерные города спасением от неэффективного государства?

Современные государства в большинстве своем представляют крайне неэффективные структуры с раздутыми и неповоротливыми чиновничьими аппаратами, погрязшими в коррупции и не способными должным образом организовать функционирование социальных институтов. Даже в наиболее развитых странах Западной Европы и Северной Америки существует масса проблем в виде бедности, преступности, дискриминации, ограничения прав и свобод граждан, и действующие системы власти не только не в состоянии с ними справиться, но наоборот, способствуют их усугублению. В странах «третьего мира» ситуация еще более сложная, там государственные структуры просто паразитируют на обществе, фактически ничего не давая взамен, и даже выборы и смены политических режимов мало на что влияют. Один из способов улучшения жизни населения в условиях неэффективного государства был предложен американским экономистом Полом Ромером, который считает, что в тех случаях, когда не удается совершить позитивные революционные преобразования в масштабах всей страны, можно попытаться сделать это в отдельно взятом населенном пункте, отделив его от порочной государственной машины.

Чартерные города: особенности и преимущества

Идея Ромера заключается в том, чтобы создавать в развивающихся странах так называемые города-чартеры, на которые не распространяется юрисдикция государства, на чьей территории они располагаются, и фактически находящиеся под полным контролем международных корпораций. Иными словами американский экономист предлагает создавать высокотехнологичные анклавы, островки «первого мира» внутри «третьего» или, как он сам выражается, строить «новые Гонконги».

Каждый подобный населенный пункт имеет собственную хартию (поэтому их еще называют городами хартии), которой и определяется его система управления и вид политического устройства. Принятие этого документа и внесение в него изменений осуществляется большинством голосов местных жителей.

Управление чартерным городом производится советом директоров, за действиями которых наблюдают страны-гаранты, имеющие безупречную репутацию, к числу которых сам автор теории причисляет в первую очередь Швейцарию и Канаду. Возглавлять совет директоров должен независимый губернатор, назначаемый вышеупомянутыми государствами.

В своей концепции Пол Ромер отдает предпочтение интеллектуальным ресурсам перед природными, поскольку последние перестали иметь столь критическое значение в современных реалиях, как это было еще полвека назад. Именно за счет концентрации в одном месте высококвалифицированных специалистов и ученых, имеющих возможность свободно заниматься своей деятельностью, планируется создание процветающего оазиса «первого мира» на просторах развивающегося государства. Благодаря этому удастся избежать «утечки мозгов» в западные страны, у людей появится реальный шанс реализовать себя на родине, не покидая привычной для себя культурной среды, не делая выбора между родственниками/друзьями и деньгами/профессиональной реализацией.

Одной из важнейших задач, преследуемых при создании чартерных городов, является формирование территорий, где экономика максимально открыта и прозрачна, а действия руководства лишены коррупционной составляющей и тотальности. При этом, по мнению Пола Ромера, внедрить эти принципы в уже существующих населенных пунктах не представляется возможным, так как менталитет и инфраструктура «третьего мира», будут неизбежно тянуть на дно. Поэтому строить «новые Гонконги» нужно исключительно с нуля.

Сложно представить создание современного чартерного города на просторах какого-нибудь Рио-де-Жанейро или Мумбая с их географической запутанностью, неэффективной логистикой, трущобами и ужасающим социальным неравенством. Жители таких населенных пунктов привыкли к существующему укладу жизни и мнимым благам, предоставляемым им государством, поэтому они просто не смогут приспособиться к совершенно новому типу взаимоотношений, и сами будут противиться инновациям и прогрессу. Кроме того, чартерные города должны основываться на принципе добровольности, когда каждый сам решает, переезжать ему сюда или оставаться на территории, где продолжают действовать все правила и законы государства.

Обеспечение безопасности ложится на плечи частных охранных структур, члены которых проходят строжайший отбор, имеют высокий уровень подготовки и получают достойную заработную плату. Они являются не представителями власти, а наемными работниками, которые обязаны следить за соблюдением существующих норм. Еще один фактор безопасности – контроль миграционных потоков и фильтрация приезжающих в интересах всего сообщества и совета директоров. Таким образом, вероятность появления среди жителей откровенных маргиналов и уголовников сводится к минимуму.

Государства, которые пойдут на создание чартерных городов, получат массу преимуществ, в частности:

резкое увеличение притока инвестиций в страну и появление новых возможностей для развития национального бизнеса;

повышение общего интеллектуального уровня страны за счет прибывающих специалистов и ученых;

революционные изменения в экономике государства и различных сферах его жизни благодаря взаимодействию с чартерными городами, заключению договоров между компаниями;

получение дополнительного дохода в бюджет за счет налога на землю (однако, важно, чтобы он не был слишком высоким и обременительным для жителей);

развитие инфраструктуры, необходимой для поставок сырья и продовольствия в чартерные города;

сокращение оттока населения, которому не придется покидать пределы страны в поисках более высокооплачиваемой работы или лучших условий жизни.

Провал практической реализации

Пол Ромер уже дважды предпринимал попытки воплотить в жизнь свою идею о чартерных городах. Начало строительства первого такого проекта должно было стартовать еще десятилетие назад в Мадагаскаре. Тогдашний президент этой республики, а по совместительству весьма успешный бизнесмен, контролирующий весомую долю национальных рынков сырья и пищевых продуктов, Марк Равапуманана, посчитал перспективной идею американского экономиста и разрешил возвести экспериментальный город на юго-западном побережье острова. Однако массовые протесты, завершившиеся смещением президента и его вынужденным бегством из страны, поставили крест на реализации проекта чартерного города на Мадагаскаре. Даже при наличии согласия на строительства от новой власти рассчитывать на привлечение инвестиции в условиях политической нестабильности было проблематично.

Вторая попытка была предпринята в одном из беднейших государств Латинской Америки – Гондурасе. Ставший у руля страны в 2010 году Порфирио Лобо, на практике показавший себя борцом с коррумпированной системой и действительно стремившийся изменить страну, заинтересовался проектом чартерных городов, и под его влиянием правительство даже одобрило изменения в конституцию, позволяющие создание подобных населенных пунктов. Однако после того как все формальности, казалось, были улажены, Конституционный суд Гондураса объявил о незаконности создания таких высокотехнологичных зон под внешним управлением на территории страны, посчитав это посягательством на государственный суверенитет. В итоге проект строительства уникальных чартерных городов был переформатирован в банальные зоны свободной торговли, не имеющие самостоятельности и независимости от государства, в первую очередь в плане законодательства и судебной власти. Поскольку это уже было совершенно не то, чего хотел Пол Ромер, от дальнейшего участия данном проекте он отказался.

Возможны ли чартерные города в России?

Российская Федерация является ярким примером того, как государство, обладающее огромными природными ресурсами и высоким уровнем человеческого развития, из-за своей неэффективности и коррумпированности может оказаться неспособным достичь устойчивого развития и обеспечить достойную жизнь для своих граждан. Учитывая данный факт, а также наличие больших незаселенных территорий, наша страна выглядит превосходным кандидатом для участия в эксперименте по созданию чартерных городов.

Муниципальные образования такого типа, вне всякого сомнения, привлекли бы множество крупных международных инвесторов, которых останавливает от вложений в российскую экономику ее непрозрачность и чрезмерное государственное регулирование. Так же важным моментом для России стало бы прекращение оттока квалифицированных специалистов на Запад, которые бы получили возможность полностью реализовать себя на родине.

В то же время нужно учитывать и риски, которые несет с собой строительство чартерных городов. В условиях практически полного отсутствия контроля со стороны государства на территории подобных муниципальных образований могут зарождаться явления, впоследствии способные полностью подорвать существующий государственный строй. К примеру, никто не застрахован от того, что частные охранные организации, состоящие из вышколенных бойцов, не превратятся в чьи-то карманные армии, при помощи которых местные «князьки» будут решать свои личные проблемы или помогать иностранным покровителям в реализации их целей. Понимая это, российская власть, способствующая развитию свободных экономических зон, вряд ли допустит появление на своей территории полностью независимых чартерных городов. По крайней мере, не в ближайшей перспективе.