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Новые дальневосточные паводки. Как в Амурской и Иркутской области справляются с ударами стихии?

29 Июля 2019 309 0 События и факты
Новые дальневосточные паводки. Как в Амурской и Иркутской области справляются с ударами стихии?

Ситуация в Амурской области остается критической из-за паводка. Местные власти предлагают ввести режим ЧС федерального уровня, затоплены 11 населенных пунктов, сумма ущерба оценивается в несколько сотен миллионов рублей. По прогнозам экспертов, стихия на Дальнем Востоке пока не собирается успокаиваться: 29-30 июля гребень паводка прогнозируется в Суражевке, Малой Сазанке Свободненского района, а вот в Благовещенском районе его ждут 30-31 июля. Одновременно новая волна паводка наблюдается в Иркутской области.

Непогода разыгралась

Региональный режим ЧС был введен в Амурской области  еще 25 июля по причине паводка, который был вызван сильнейшими дождями. Как информировали местные власти, к утру 28 июля по причине разлива рек бассейна Зеи в затоплении оказалось 11 населенных пунктов (три муниципальных образования). Ущерб нанесен 390 жилым домам и 550 приусадебным участкам.

Чрезвычайная ситуация  развивается по нарастающей с 28 июля, когда в Благовещенске и 18 районах области прошли сильнейшие ливни и грозы. Метеорологи предупреждали, что ухудшение погодных условий может привести к резкому подъему уровня воды в реках, что в свою очередь, создаст ситуацию, при которой будут подтапливаться низкопойменные места и участки автодорог. В результате в регионе было принято решение объявить штормовое предупреждение. В минувшее воскресенье во время внеочередного заседания регионального правительства министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский предложил ввести режим  ЧС  федерального  уровня.  Как заявляют представители Амурского гидрометцентра, сегодня, 29 июля, местами по области могут быть мощные ливни и грозы. Вчера также сообщалось о том, что уровень воды в реке Ия превысил критические 700 сантиметров.

Сложнее всего приходится Мазановскому и Селемджинскому районам, в которых из 10 затопленных населенных пунктов пришлось эвакуировать 1304 человек, включая 380 детей. Оперативно была создана специальная группа, в которую вошло 763 человека – они оказывают помощь пострадавшим районам. К процессу также подключили 166 единиц техники, 23 плавсредства и пять вертолетов.

Сокращая риски

Тем временем на Иркутской гидроэлектростанции было принято решение о сокращении пропуска воды на 200 кубометров в секунду. Это необходимо для того, чтобы не допустить подтопления населенных пунктов в прибрежной зоне рек Иркут и Олха в Иркутском районе.

«По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям Иркутской области с целью исключения рисков подтопления прибрежных территорий рек Иркут и Олха с 28 июля снижены попуски Иркутской ГЭС на 200 кубометров в секунду. Сейчас объем попусков составляет 2,15 тысячи кубометров в секунду», – цитирует ТАСС сообщение иркутской ГЭС.

Напомним, что река Олха – это приток Иркута. А вот Иркут является также левым притоком Ангары. На сегодняшний день на этих реках эксперты обозначили сложную гидрологическую обстановку. Так, в Шелеховском районе по причине резкого подъема воды в реках было решено ввести режим повышенной готовности.

Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону, шесть районов Иркутской области попали в зону нового паводка в Иркутской области в связи с осадками и высоким уровнем грунтовых вод. Подтоплено 357 домов с населением 2089 человек, из них 470 детей, 455 приусадебных участков.

Предупредительные меры

29-30 июля гребень паводка прогнозируется в Свободненском  районе, а 30-31 июля  -в Благовещенском районе . К работам обустройства дамб на реке Зея в Амурской области привлекли представителей подразделения железнодорожных войск Восточного военного округа (ВВО), передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ВВО.

«Военнослужащие путевого батальона железнодорожных войск округа выполняют подвоз грунта к старой дамбе в районе города Свободный. В работах задействовано около 80 человек личного состава и до 20 единиц специальной техники - самосвалы, бульдозеры, экскаваторы», - цитирует агентство сообщение пресс-службы округа.

Для обеспечения бесперебойной работы были также привлечены экипажи военной автоинспекции из Приамурского Белогорска, а также еще более 60 военных от Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, которые будут помогать укреплять береговую линию реки Зея в Благовещенске.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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