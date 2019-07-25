Новые дачники. Почему молодежь в России предпочитает дачный отдых?

Более 30% жителей России хотели бы купить дачу – об этом свидетельствуют итоги опроса ВЦИОМ по теме владения загородной недвижимостью. Участники исследования также отметили, что предпочитают дачный дом, оборудованный коммуникациями и расположенный неподалеку от основного места проживания.

Отдых на грядках

Как показал опрос, который проводился в начале июля, интерес к загородным домам проявляют около 42% жителей российских городов. Этот показатель на 4% меньше, чем на пять лет раньше. К числу тех, кто в данный момент не имеет дачи, но хотели бы купить – относится больше половины участников опроса. При этом больше всего к такому приобретению проявляют интерес россияне в возрастной категории 18 до 24 лет (74% в этой группе) и от 25 до 34 лет (76%).

Предпочли бы воздержаться от покупки 46% респондентов. Как правило, это представители старшего поколения – в группе респондентов старше 60 лет от покупки дачи отказался бы 81% участников опроса.

Как поясняют эксперты ВЦИОМ, стремление приобрести дачный участок обычно объясняется желанием выращивать на нем овощи и фрукты: об этом сообщили 59% опрошенных. Еще 48% опрошенных рассказали, что хотели бы купить дачу для загородного отдыха и развлечений. Еще 30% проявили интерес к декоративному оформлению участка.

А вот среди причин отказа от такой покупки назывались в основном либо отсутствие средств (19%), либо состояние здоровья (16%).

Поближе и с удобствами

Участники опроса отметили несколько важных для них критериев при его выборе загородного дома, Это близкое расположение от постоянного места проживания – так ответили 68% опрошенных. Поясняется, что дом или участок должен быть расположен не дальше 52 километров от постоянного места жительства. Еще большое значение играют собственно наличие дома, а также его обустройство (70%).

«Большинство хотели бы, чтобы дача была оборудована электричеством (85%), водопроводом и канализацией (81%), а также газопроводом (62%). А вот относительно важности наличия готового сада или огорода мнения разделились - 51% опрошенных хотели бы, чтобы при покупке дачи они были, 47% не считают это важным», - резюмировали аналитики.