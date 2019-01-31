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Новые бедные. Власти придумали как по-новому оценивать бедность россиян

31 Января 2019 296 0 Экономика
Новые бедные. Власти придумали как по-новому оценивать бедность россиян

С 2020 года Росстат планирует использовать новую систему оценки уровня бедности граждан России. В частности, в ней будут учитывать женщин с детьми в возрасте до шести лет, а также другие категории, которые не были представлены в более ранних исследованиях. При этом, как считают эксперты, переход на новую систему аналитики увеличит общий показатель числа бедных россиян.

Майские указы

Со следующего года исследования Росстата об уровне бедности россиян будут проходить по новой, модернизированной системе, о чем РБК рассказали в Министерстве труда. По словам собеседника, после анализа существующего способа методики был сделан вывод о необходимости расширить выборку респондентов.

«Росстат планирует дополнить выборку теми категориями, которые сейчас не представлены в исследовании. Например, женщины с детьми до шести лет», – рассказали в министерстве, добавив, что соответствующие подготовительные мероприятия по переходу на новую методику планируется закончить в текущем году.

В майском указе 2018 года глава РФ Владимир Путин сформулировал задачу о снижении уровня бедности граждан России в срок до 2024 года. Согласно данным Росстата, в период с января по сентябрь 2018 года у 19,6 млн россиян доходы были ниже прожиточного минимума (это около 13,3% общего населения). Напомним также, что на сегодняшний день прожиточный минимум в третьем квартале 2018 года составил 10 451 руб.

Женщины и дети

Однако, как считает директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева, новая методика анализа может привести к увеличению общего показателя бедных россиян. «Из всех семей с детьми эта категория (женщины с детьми до шести лет) наиболее уязвима», – отметила эксперт.

Как ранее заявлял министр труда и соцзащиты Максим Топилин, чтобы сократить количество бедных россиян в два раза, необходим «прорыв». При этом, примерно 80% семей, находящихся за чертой бедности, – это семьи с детьми. «Усилия должны концентрироваться на семьях с двумя детьми и многодетных семьях», – убежден министр.

Женщин с детьми до шести лет было решен включит в выборку из-за того, что именно эта категория россиян находится в группе риска бедности, поясняет Малева. «Государство стимулирует рождение детей, но социальная поддержка семей с детьми очень неравномерна по возрасту: она предоставляется семье до достижения ребенком полутора лет, но затем резко происходит снижение доходов семьи. До школы продержаться сложно», – пояснила эксперт.

Как сейчас измеряют бедность

На сегодняшний в основе исследований уровня бедности россиян (численность и доля населения с доходами ниже прожиточного минимума) находятся выборочные обследования ежеквартальных бюджетов домохозяйств. Обследование, как отмечает РБК, охватывает 48,5 тыс. домохозяйств. Выборочная совокупность формируется на основе принципов случайного отбора. Собственно сбор данных происходит с помощью интервью членов домохозяйств и ведении ими записей обо всех текущих расходах.

При этом, как пишет издание, сегодня в нашей стране используется концепция абсолютной бедности: вариант, когда доходы населения соотносятся с установленным минимумом средств существования (прожиточным минимумом). Есть вариант альтернативы: концепции относительной бедности (при ней доходы соизмеряются с их медианным значением). Данную концепцию очень часто используют в странах ОЭСР и ЕС. Если в России перешли на европейскую линию бедности (60% медианного дохода), то в этом случае уровень бедности наших граждан вырос до 21,3%.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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