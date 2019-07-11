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Новостройки пошли в рост. Где в России больше всего подорожало строящееся жилье?

11 Июля 2019 23 0 Экономика
Новостройки пошли в рост. Где в России больше всего подорожало строящееся жилье?

По всей России зафиксирован рост стоимости жилья: средняя цена квадратного метра выросла на 11% за год и в июне 2019 года составила 70,3 тыс. руб. Эксперты считают, что рост цен подстегнуло ожидание изменений, связанных с переходом на проектное финансирование через эскроу-счета. Информация об этом содержится в пресс-релизе сервиса объявлений «Авито Недвижимость». При этом, как прогнозируют аналитики, не исключено, что летом может произойти стабилизация и даже некоторое снижение стоимости жилья.

Реакция рынка

Эксперты выяснили, что за год стоимость квадратного метра в новостройках выросла практически во всех российских регионах. Так, лидерами по росту цен оказались Амурская (на 31,7%, до 65 тыс. руб.), Кемеровская области (на 22,9%, 9,7 тыс. руб.) и Камчатский край (на 18,6%, до 86 тыс. руб.). За ними – Татарстан (на 18,6%, до 56,4 тыс. руб.) и Калужская область (на 14,5%, до 56,1 тыс. руб.).

А вот дешевле стали новостройки только в четырех регионах: Ярославской области (на 0,16%, до 44,4 тыс. руб.), Республике Ингушетия (на 4%, до 29,3 тыс. руб.), Республике Коми (на 6,6%, до 52,5 тыс. руб.) и в Новгородской области (на 8,9%, до 43,8 тыс. руб.).

Традиционным лидером по уровню цен на новое жилье остается Москва (+ 5,8%, до 231,5 тыс. руб.), далее Ялта (+15,8%, 127,8 тыс. руб.), Сочи (+18%, до 120,5 тыс. руб.), а также Санкт-Петербург с ценой 120,2 тыс. руб. за квадратный метр и ростом на 10%.

При этом, как сообщается, переход к проектному финансированию стимулировал также рост стоимости квартир на вторичном рынке. В частности, в прошлом месяце средняя цена квадратного метра «вторички» увеличилась на 7,8%, до 64,8 тыс. руб. Также, как прогнозируют риелторы, из-за реформы долевого строительства возможен рост стоимости загородного жилья. Не исключено, что таунхаусы и малоэтажные жилые дома вырастут в цене примерно на 10%.

В ожидании снижения

Напомним, что 1 июля 2019 года в РФ поменялась схема продажи квартир в строящихся жилых комплексах. Теперь у девелоперов нет возможности напрямую получать «квартирные» деньги от дольщиков. Средства  граждан сохраняются на специальных эскроу-счетах в аккредитованных банках. В документе речь идет о том, что жилье строится за счет финансирования кредитных организаций. Цель  нового закона состоит в защите дольщиков. В частности, если произойдет ситуация с банкротством девелоперов, то люди не потеряют деньги, которые будут заморожены на счете в банке. 

Комментируя ситуацию, руководитель направления новостроек в «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев отметил, что рост стоимости 1 кв.м. в новостройках происходил в течение двух лет, и все это сопровождалось ожиданиями новых правил работы рынка. «Теперь, когда изменения произошли, рост на какое-то время может замедлиться: покупатели станут более осторожными, им потребуется время, чтобы удостовериться в стабильности застройщиков. Летом также можно ожидать сезонного снижения активности клиентов и цен, но к началу осени происходит традиционный рост», - резюмировал эксперт.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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