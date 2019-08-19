Ностальгия по СССР. Почему россияне все чаще позитивно оценивают советские времена?

Сегодня 28-я годовщина так называемого «августовского путча» и создания ГКЧП 19 августа 1991 года, с которого начался развал Советского Союза. Тогда население отнеслось к этому историческому шагу если не воодушевлением, то с надеждой на изменения к лучшему. Сегодня, как показал очередной опрос «Левада-центра», жители России относятся к советской власти конца 1970-х — начала 1980-х годов более позитивно, чем к нынешнему Правительству России. Позитивную оценку советской власти дали 54% опрошенных, а сегодняшней - только 42%.

Итоги опроса

Опрос проходил в период с 18 по 24 июля в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Участниками исследования стало 1605 человек, в возрастной категории от 18 лет. Опрос проводился в формате личного интервью. Выяснилось, что россияне чаще всего вспоминают о следующих главных качествах властей СССР: близкая к народу — 29%, сильная и прочная (25%), справедливая (22%), законная (20%), но недальновидная (18%).

Что касается сегодняшней российской власти, то мнению россиян, ей свойственны следующие характеристики: криминальная и коррумпированная (31%), бюрократическая (26%), далека от народа — 23%, законная (20%), сильная, прочная (19%).

Как пишет «Ъ», в декабре прошлого года количество граждан России, которые сожалеют о том, что СССР распался, достигло максимального уровня за последние десять лет. Как показало исследование «Левада-центра», ностальгические чувства были свойственны двум третям опрошенных. Одними из основных причин такой ностальгии оказались разрушение единой экономической системы, а также утрата чувства принадлежности к великой державе.

Тренд на усиление ностальгии

Вместе с этим, так называемый тренд на усиление ностальгии по советским временам проявляет себя все более очевидно. Об этом в разговоре с «Ъ» сообщила эксперт «Левада-центра» Карина Пипия. Она отметила, что на волне противостояния с Западом вспомнились типичные «советские клише и мифологемы», среди которых холодная война, враги государства и другие моменты, провоцирующие рост подобных «советских настроений». Как отмечает аналитик, сложилось устойчивое мнение о том, что «в те времена» жилось лучше и справедливее, а власти больше заботились о своих гражданах.

Вместе с этим, как показал опрос, участники опроса чаще говорят об экономическом факторе. То есть, речь идет о том, что каждый второй россиянин упомянул , что сожалеет об СССР в связи с разрушением советской единой экономической системы. Плюс ко всему, росту ностальгии способствовала и пенсионная реформа в современной России. Как показал опрос, граждане к ней отнеслись как к посягательству на социальные блага и социальные гарантии, ранее предоставленные им властями.

Запрос на перемены

«Тоска по СССР» свидетельствует о том, что в обществе существует запрос на кардинальные изменения в политике и экономике России. Такого мнения, как пишет «Ъ», придерживается декан факультета социологии и политологии Финуниверситета при Правительстве РФ Александр Шатилов. Эксперт отмечает, что сегодня страна пребывает в непростой социально-экономической ситуации: «Она довольно фрагментирована по идеологическим, мировоззренческим параметрам. То есть определенное эгоистическое, что называется, начало преобладает».

По словам Шатилова, россияне традиционно являются коллективистами, патерналистами. При этом они ощущают не только разобщенность, но и брошенность со стороны государства. Именно по этой причине, как отмечает аналитик, сегодня и существует запрос на прежние советские ценности и так называемую «советскую идею».

Что касается вероятности референдума, посвященного теме возврата к формату Советского Союза, то, вероятно, результат был бы пониже. Как минимум, по причине того, что это все-таки ностальгия по прежним временам, которые не вернешь. «Тем не менее, я бы не сказал бы, что сейчас в обществе преобладают стремления пересмотреть существующую политическую и социально-экономическую систему. Скорее есть желание ее существенно подправить и оптимизировать», - заключил эксперт.