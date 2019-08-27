Нормандскую четверку соберут в Париже, европейцы отказались от «Союза», россияне собираются на Луну и другие новости

«Нормандскую четверку» планируется собрать в сентябре. Об этом заявил президент Франции на пресс-конференции, отметив, что такая договоренность была достигнута на саммите G7 и зафиксирована в итоговом документе. Как сообщают РИА Новости, Эмманюэль Макрон подчеркнул, что планы этой встречи на уровне глав государств и правительств он ранее обсудил на личной встрече с Владимиром Путиным и по телефону – с Владимиром Зеленским. О возможности проведения саммита в нормандском формате в Париже ранее говорила также канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Европейское космическое агентство (ЕКА) отказалось от использования российских ракет «Союз». Российский космонавт Павел Виноградов считает, что это решение было принято под давлением со стороны США. В интервью телеканалу "360" он заявил, что американцы сделали все возможное, чтобы разрушить успешное космическое сотрудничество России, Франции и Германии. Но, по мнению Виноградова, от решения ЕКА российская космонавтика ничего не потеряет, поскольку помимо Европы есть еще много стран, которые хотели бы отправить на орбиту своих космонавтов на российских кораблях. Так, уже в сентябре на ракете "Союз" полетит космонавт из ОАЭ.

Тендер на проведение исследований, необходимых для пилотируемых полетов на Луну, объявил Роскосмос. Претендент на реализацию контракта суммой более 373 миллионов рублей должен проанализировать технологии для систем жизнеобеспечения космонавтов на Луне, сформулировать требования к космической технике, рассмотреть варианты электроснабжения лунной базы, создать программы по реабилитации космонавтов после лунной миссии. Ранее Роскосмос объявил о новом наборе космонавтов для лунных программ.

Минэкономразвития России представило более пессимистичный макроэкономический прогноз на 2019 год и ближайшие три года.

Как отметил глава ведомства Максим Орешкин, темпы роста российской экономики и рост доходов населения будут ниже ожидаемых раньше. Как сообщает ТАСС, рост ВВП страны по итогам 2019 года теперь оценивается в 1,3%. Но в 2020 году, по мнению чиновников, на фоне восстановления конечного спроса и структурных изменений темпы роста ВВП ускорятся до 1,7% , а в 2021-2022 годах – до 3,1-3,2%. Рост реальных располагаемых доходов населения в 2019 году приблизится к нулю и составит лишь 0,1% (ранее министерство прогнозировало рост на 1%). Правда, прогноз по инфляции в России на конец 2019 года тоже снижен с 4,3%до 3,8%.

Индекс потребительских цен на бензин в России в июле вырос на 0,2%. По данным Росстата, в 29 субъектах РФ цены на бензин увеличились больше, чем на 0,3%, в Москве — на 0,1%. При этом в июле по сравнению с июнем цены производителей на бензин в среднем снизились на 0,8%, а потребительские цены в среднем по России вдвое превышали цены производителей.

Одного миллиона долларов достигла задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание.Как сообщила в интервью РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова, еще 10 лет назад власти Грузии согласились с наличием просроченной задолженности перед "Госкорпорацией по ОрВД" и, представила график ее погашения, но до сих пор ничего не заплатили.