Николай Луганский планирует сольный концерт в Баку

Народный артист России и лауреат Государственной премии Николай Луганский в конце прошлого года выступил на Днях России в Баку и теперь хочет вернуться в столицу Азербайджана с новым проектом.

Известный пианист, солист Московской государственной филармонии Николай Луганский ежегодно дает множество концертов в самых разных уголках нашей земли. И с сожалением говорит о том, что обычно времени на знакомство с новым городом из-за плотного гастрольного графика очень мало. «Таким было и моё первое посещение Баку – в 1988 году я пробыл там буквально полдня, - рассказывает музыкант журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева. – Но в этот раз я прилетал на два дня, и в первый же вечер погулял по Баку – прошёл пешком несколько километров». Знакомство с азербайджанской столицей произвело на маэстро очень сильное впечатление «Сегодня это один из красивейших современных городов мира – феноменальный и очень эффектный, - сообщил Луганский. – Видно, что в Баку вложено огромное количество сил, средств, умения, души. Пожалуй, самое яркое впечатление на меня произвёл огромный Приморский бульвар. Прогулялся я и по Старому городу, который очень отличается от нового Баку, и тоже очень красив своими маленькими домиками. Эта поездка в Баку надолго мне запомнится».

В Баку российского музыканта очень ждали – Азербайджанский симфонический оркестр, с которым пригласили выступить Николая Луганского подстроился под его загруженное расписание… И вот, после всего одной репетиции, они исполнили для бакинской публики Второй концерт Прокофьева. «Я отбираю для концертов только те произведения, которые безумно люблю. Я предложил азербайджанским коллегам для совместного выступления на выбор четыре концерта, и был выбран Второй концерт Прокофьева, а Рахманинова я сыграл на бис. Как мне кажется, публика Баку осталась очень довольна. Думаю, что Дни культуры России в Азербайджане – прекрасная идея, это подтвердит любой слушатель, который был в те дни в Баку», - поделился Луганский своими впечатлениями о концерте и бакинской публике.

Российский музыкант также отметил, что ему весьма импонируют прекрасные традиции народной музыки в Азербайджане, и с сожалением сообщил, что пока не имеет в своем репертуаре произведений азербайджанских композиторов. А пока ведутся переговоры о новом концерте Луганского в Баку. «Если мне удастся найти в своём графике свободные даты, то я, конечно, мечтал бы в следующий раз приехать в Баку с сольной программой – сыграть или сонаты Бетховена, или Франка, Рахманинова, Дебюсси», - сообщил музыкант.

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