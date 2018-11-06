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Никакой анонимности. Власти вводят новые правила идентификации пользователей мессенджеров

6 Ноября 2018 524 0 Новые возможности
Никакой анонимности. Власти вводят новые правила идентификации пользователей мессенджеров

Правительство России одобрило новые правила идентификации пользователей мессенджеров. Теперь она будет проходить по номеру мобильного телефона. Постановление подписал глава правительства Дмитрий Медведев, после чего его обнародовали на официальном сайте правовой информации. Правила вступят в силу через 180 дней. Глава Роскомнадзора Александр Жаров отметил, что анонимное использование мессенджеров мешает расследованию преступлений.

Идентифицируй это

В документе сообщается: пользователи должны будут подтвердить, что именно им принадлежит номер телефона, которым они пользуются.

Сервисы будут доступны только тем пользователям, на кого оформлен номер телефона. Проверкой информации о корректности номера будут заниматься администраторы мессенджера. Что касается сотовых операторов, то у них будет 20 минут, чтобы обработать запрос от сервиса.

Если идентификация будет пройдена успешно, то в базу данных сотовых операторов внесут информация о том, каким приложением пользуются их клиенты. Кроме этого, мессенджер будет присваивать пользователю уникальный код идентификации. В случае если пользователь расторгнет с оператором связи договор, мессенджер надо будет проинформировать об этом в течение суток. Затем пройдет повторная идентификация.

Что касается тех, кто уже использует приложения, то им не надо будет проходить идентификацию, если информация оператора и сервиса совпадет. Если данные будут изменяться, то пользователь должен будет снова проходить процедуру идентификации.

С чего все началось

Закон о запрете на анонимное пользование мессенджерами депутаты Госдумы приняли в июле 2017 года. В силу он вступил с 1 января 2018 года. Авторами соответствующей инициативы стали Марина Мукабенова («Единая Россия»), Олег Николаев («Справедливая Россия»), а также Александра Ющенко (КПРФ). Именно им принадлежит идея о том, чтобы владельцы мессенджеров заключали договоры с операторами связи, благодаря чему можно будет определять пользователя по телефонному номеру.

Также мессенджеры обязаны будут ограничивать рассылку сообщений, если того потребуют органы госвласти. Поясняется, что процедуру такого ограничения должна будет определяться правительством.

Поправки неоднократно были жестко раскритикованы. Так, в мае этого года Российская ассоциация электронных коммуникаций заявляла, что данные изменения избыточны, и их можно реализовать и в рамках уже действующего законодательства. Кроме этого, как отмечали представители ассоциации, под само определение «мессенджер», которое используется в законопроекте, могут подпадать любые сайты, которые имеют возможность переписки.

Рычаги влияния

Комментируя новые правила проверки пользователей мессенджеров, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко в беседе с RT назвал нововведения вполне ожидаемыми.

«В принципе, это абсолютно логично. У оформленного (в мессенджере) телефона должен быть конечный адресат… На мой взгляд, если человеку нечего скрывать, то в этой инициативе нет ничего страшного и сложного», – пояснил Ющенко.

Также, по словам депутата, во многом именно «через мессенджер идет координация противоправных действий, и государство должно иметь какие-то рычаги влияния».

«Либо это торговля, либо распространение запрещенной информации. Такие негативные явления, как, например, экстремизм, распространяемый также и в мессенджерах, крайне негативно влияют на неокрепшие молодые умы. У государства должны быть какие-то рычаги влияния или предотвращения этого», – заключил парламентарий.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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