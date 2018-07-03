Никаких лазеек. В России пьяных водителей будут вычислять по крови

Сегодня в России вступил в силу закон, согласно которому вводится административная ответственность за вождение в пьяном виде при обнаружении более 0,3 грамма спирта на литр крови. Кроме того, если до этого степень опьянения проверялась по дыхательному тесту, то с сегодняшнего дня это будет делаться через анализ крови.

«Кровавый метод»

Согласно новым поправкам, к административной или уголовной ответственности будут привлекаться все без исключения водители, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. С сегодняшнего дня, если у водителя будет обнаружено порядка 0,3 грамма спирта на литр крови, то он будет признан пьяным. Как следствие – административная либо уголовная ответственность.

Стоит отметить, что за последние несколько лет многие пользовались «лазейкой» в законе. Так, отвечать за нетрезвое вождение приходилось только за содержание спирта в выдыхаемом воздухе – оно выявляется при помощи алкометра.

Не редки случаи, когда водитель вообще не может сделать контрольный выдох. Например, во время оказания медпомощи в экстренной или неотложной форме, когда он является пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии. Либо когда находится «в беспомощном состоянии и доставленным в медицинские учреждения для оказания медицинской помощи и проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Такое разъяснение содержится в пояснительной записке к документу, внесенному в Госдуму около года назад.

Рассматривали и принимали поправки более полугода. Президент России окончательно подписал их еще третьего апреля. Само нововведение вступило в силу спустя 90 дней после этой даты, то есть, третьего июля.

Дыра в законе

Проще говоря, раньше у водителя, который пребывал на момент задержания в «мертвецком состоянии» и не мог «выдохнуть в трубочку», мог избежать ответственности. То есть, по факту, ему было нечего предъявить.

В практике действительно были случаи, когда водитель был без сознания либо в невменяемом состоянии и не мог никуда подуть. Если такое происходило, то у него брали на анализ кровь. Но самым печальным был тот факт, что даже если в крови что-то находили, то признать пьяным водителя было нельзя. Этой «дырой в законе» пользовались водители, притворяясь, что они находятся в бессознательном состоянии. В итоге, виновники ДТП часто избегали наказания. Теперь такой «возможности» не будет ни у кого, этот «пробел в законе» заполнен.

Процедуры, которые связаны с забором крови, описываются в приказе Минздрава №933н 2015 года. Из-за новой редакции КоАП в приказ должны будут внести изменения. Именно по этой причине Госдума дала Минздраву три месяца отсрочки, чтобы разработать документы (сам закон приняли в апреле). Комментируя ситуацию, пресс-служба ведомства сообщила «Коммерсанту», что необходимые поправки уже подготовлены, согласованы с МВД и Генеральной прокуратурой. В ближайшее время они должны быть подписаны руководством Минздрава. После этого документ будет направлен для регистрации в Минюст.

Тем не менее, несмотря на то, что пока нет уточненного приказа, врачам ничто не мешает исполнять закон. Если кто-нибудь из водителей сегодня попадет к медику «на проверку», и у него в крови обнаружат алкоголь в концентрации свыше 0,3 грамма на литр крови, то в заключении будет написано: «Состояние опьянения установлено». Далее всю информацию направят в ГИБДД, после – в суд, где будет принято решение о наказании: лишение прав на срок до 2 лет либо штраф в 30 тыс. руб.

Формальности

Как считает координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов, новые поправки в закон ничего не изменят для водителей. Речь, как он считает, идет только о технических моментах, благодаря которым можно было уйти от ответственности. «Для водителей ничего не меняется. Это техническая корректировка, которая ни на что ни влияет. Все как было, так и осталось», – считает Шкуматов.

Он пояснил, что закон был принят для того, чтобы водителей, которые после ДТП находятся в бессознательном состоянии, можно было привлечь к ответственности. «Исключительная ситуация, когда человек попадает в бессознательном состоянии после ДТП в больницу и вдруг оказывается, что у него в крови обнаружен алкоголь – вот для таких ситуаций», – говорит Шкуматов.

Аналогичного мнения придерживается и врач-нарколог Александр Ковтун. По его словам, у этой поправки чисто формальный характер: «Поправка носит сугубо технический характер, она лишь вносит некоторую ясность в законодательство, приводит правоприменительную практику к единому знаменателю».