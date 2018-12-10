Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
10 ДЕК, 16:02 МСК
USD (ЦБ)    66,2416
EUR (ЦБ)    75,7075

10 ДЕК, 16:02 МСК
USD (ЦБ)    66,2416
EUR (ЦБ)    75,7075

«Ниже плинтуса». После слов Путина о хамстве чиновников Глацких лишили департамента

10 Декабря 2018 150 0 Политика
«Ниже плинтуса». После слов Путина о хамстве чиновников Глацких лишили департамента

В Свердловской области ликвидирован департамент молодежной политики, который с 2016 года возглавляла Ольга Глацких, оскандалившаяся фразой о том, что государство ничего не должно молодежи. Подсвеченное СМИ, заявление вызвало бурную общественную реакцию. Больше чем через месяц после инцидента департамент упразднили. Вопросы общего и профессионального образования будет теперь контролировать новое министерство образования и молодежной политики. Найдется ли в нем место для Глацких, которая не хотела покидать свое прежнее место работы, неизвестно.

«Свято место пусто не бывает»

Решение о ликвидации департамента молодежной политики, ранее возглавляемого Ольгой Глацких, принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Его же указом, как сообщает департамент информационной политики области, в регионе появилось новое ведомство на базе свердловского министерства общего и профессионального образования, а также департамента молодежной политики региона. «Решение принято главой региона в целях повышения эффективности деятельности государственных органов», – гласит заявление. Будет ли работать в нем Глацких, не сообщается.

Комментируя ситуацию, губернатор подчеркнул, что он делает все для оптимизации органов исполнительной власти и «создает современные, отвечающие требованиям времени управленческие структуры». Также Куйвашев проинформировал о том, что он планирует сократить число государственных служащих и повысить уровень квалификации действующих специалистов.

С чего все началось

Скандал разгорелся после встречи чиновницы с представителями молодежи, во время которой она заявила, что государство «не просило их рожать», и поэтому молодому поколению не стоит рассчитывать на помощь. После подобного Ольгу Глацких подвергли жесткой критике со всех сторон. За ее воспитание даже грозился взяться Владимир Жириновский. А через неделю после заявления свердловское отделение «Единой России» исключило Глацких из областного политсовета.

Позднее сама Глацких призналась, что это были некорректно сформулированные мысли. В разговоре с блогером с Сергеем Колясниковым она пояснила, что слова о «ненужности» молодежи она произнесла случайно. «Ну, ляпнула, понимаете. Столько раз уже говорила, что имелось в виду, как говорилось и действительно уже затронуло большое количество людей, которые близко к сердцу восприняли эту фразу. Я извиняюсь, извинилась уже. Но я не только чиновник, но и все-таки обыкновенный человек», – объяснила она, отметив, что «совесть и человеческий фактор» не позволят ей покинуть пост главы департамента.

Однако это не убедило губернатора, и он отстранил ее от обязанностей до окончания проверки по ее делу. Даже несмотря на ее заслуженный и почетный титул олимпийской чемпионки по художественной гимнастике 2004 года.

К такой работе не готова

Как считает политолог и экономист Дмитрий Любомудров, Глацких к такой ответственной работе просто не готова. Эксперт считает, что человек, который высказал свою позицию, противоречащую мнению общества, должен отвечать за то, что он делает. «И это не синекура, и не доходное место должно быть, а это доверие общества – выполнять определенные важные функции в наших интересах», – прокомментировал он ситуацию «Царьграду».

Он отметил, что, если происходит подобная демонстрация пренебрежением интересами общества, то оно должно отзываться. «Я, если бы был избирателем или голосовал бы за или против такой кандидатуры, я бы проголосовал против», – заявил политолог, добавив, что в стране есть много честных и порядочных людей, которые могут достойно исполнять такие функции. «Она очевидно не готова к такой работе, пусть займется чем-нибудь другим», – заключил эксперт.

Заповеди единоросса

Недавно президент России во время своего выступления на заседании съезда «Единой России», заявил, что члены партии не должны допускать хамства и демонстрировать свое пренебрежение к людям. «Это, во-первых, вредно для страны, это несправедливо в отношении людей, это просто опускает всю партию ниже плинтуса», – заявил Владимир Путин.

В результате была создана комиссия по этике, а седьмого декабря единороссам была роздана памятка, где были обозначены семь заповедей для партийцев. Их должен соблюдать каждый член «Единой России» в своей публичной деятельности. Так, например, речь идет о том, что к людям с их проблемами нужно проявлять уважение и внимание, и ни в коем случае не допускать выражений, которые могу унизить достоинство.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Марсианские хроники». Как человечество покоряет Марс и зачем это ему надо

«Марсианские хроники». Как человечество покоряет Марс и зачем это ему надо
Наука и технологии

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов
Новые возможности

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай
Наука и технологии

Реалии российской экономики Путина и «Скупой рыцарь» Пушкина

Реалии российской экономики Путина и «Скупой рыцарь» Пушкина
Экономика 1

Узнай, страна

В Калуге открыли Южный обход областного центра и соединили три федеральные автодороги

В Калуге открыли Южный обход областного центра и соединили три федеральные автодороги

Успешные предприниматели раскрыли правду о бизнесе

Успешные предприниматели раскрыли правду о бизнесе

В Приморском крае завершили строительство универсальной самоходной баржи «Камчатка-1»

В Приморском крае завершили строительство универсальной самоходной баржи «Камчатка-1»

За 10 месяцев этого года в Курской области родился 8841 ребенок

За 10 месяцев этого года в Курской области родился 8841 ребенок

Новости СМИ

Новости дня

16:00 В выходные на расчистку снега выходили 8 тысяч рабочих В выходные на расчистку снега выходили 8 тысяч рабочих
Россия – на втором месте по продажам оружия, страны ОПЕК+ снизят добычу нефти и другие новости понедельника
Россия – на втором месте по продажам оружия, страны ОПЕК+ снизят добычу нефти и другие новости понедельника
15:47 Медведев установил цены на непищевую спиртосодержащую продукцию Медведев установил цены на непищевую спиртосодержащую продукцию
14:59 Президента Молдавии в пятый раз отстранили от должности Президента Молдавии в пятый раз отстранили от должности
14:37 Кремль не имеет отношения к беспорядкам во Франции Кремль не имеет отношения к беспорядкам во Франции
14:31 Священники УПЦ устроили флешмоб в поддержку церкви Священники УПЦ устроили флешмоб в поддержку церкви
14:01 В Крыму объявлено штормовое предупреждение В Крыму объявлено штормовое предупреждение
Цены на нефть падать не будут – страны ОПЕК, кажется, договорились, пенсии дополнительно проиндексируют и другие новости четверга
Цены на нефть падать не будут – страны ОПЕК, кажется, договорились, пенсии дополнительно проиндексируют и другие новости четверга
13:25 Врачи и учителя могут остаться без подарков Врачи и учителя могут остаться без подарков

Узнай, страна!

14:38 В Калуге открыли Южный обход областного центра и соединили три федеральные автодороги В Калуге открыли Южный обход областного центра и соединили три федеральные автодороги
Выплаты по ипотеке предлагают приостанавливать с потерей работы, налог на автомобили старше 10 лет отменят и другие новости среды
Выплаты по ипотеке предлагают приостанавливать с потерей работы, налог на автомобили старше 10 лет отменят и другие новости среды
14:38 Успешные предприниматели раскрыли правду о бизнесе Успешные предприниматели раскрыли правду о бизнесе
14:15 В Приморском крае завершили строительство универсальной самоходной баржи «Камчатка-1» В Приморском крае завершили строительство универсальной самоходной баржи «Камчатка-1»
09:17 За 10 месяцев этого года в Курской области родился 8841 ребенок За 10 месяцев этого года в Курской области родился 8841 ребенок
08 ДЕК, 00:12 ТОП-10 достижений недели: в каких регионах открыли источники энергии природы и интеллекта человека? ТОП-10 достижений недели: в каких регионах открыли источники энергии природы и интеллекта человека?
07 ДЕК, 08:39 На территорию опережающего социально-экономического развития «Котовск» зашли первые инвесторы На территорию опережающего социально-экономического развития «Котовск» зашли первые инвесторы
Трамп заявил о новой гонке вооружений, семилетний мальчик заработал 22 млн долларов и другие новости вторника
Трамп заявил о новой гонке вооружений, семилетний мальчик заработал 22 млн долларов и другие новости вторника
04 ДЕК, 12:40 «Агентство развития Новгородской области» вступило в «Ассоциацию кластеров и технопарков России» «Агентство развития Новгородской области» вступило в «Ассоциацию кластеров и технопарков России»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter