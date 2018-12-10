«Ниже плинтуса». После слов Путина о хамстве чиновников Глацких лишили департамента

В Свердловской области ликвидирован департамент молодежной политики, который с 2016 года возглавляла Ольга Глацких, оскандалившаяся фразой о том, что государство ничего не должно молодежи. Подсвеченное СМИ, заявление вызвало бурную общественную реакцию. Больше чем через месяц после инцидента департамент упразднили. Вопросы общего и профессионального образования будет теперь контролировать новое министерство образования и молодежной политики. Найдется ли в нем место для Глацких, которая не хотела покидать свое прежнее место работы, неизвестно.

«Свято место пусто не бывает»

Решение о ликвидации департамента молодежной политики, ранее возглавляемого Ольгой Глацких, принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Его же указом, как сообщает департамент информационной политики области, в регионе появилось новое ведомство на базе свердловского министерства общего и профессионального образования, а также департамента молодежной политики региона. «Решение принято главой региона в целях повышения эффективности деятельности государственных органов», – гласит заявление. Будет ли работать в нем Глацких, не сообщается.

Комментируя ситуацию, губернатор подчеркнул, что он делает все для оптимизации органов исполнительной власти и «создает современные, отвечающие требованиям времени управленческие структуры». Также Куйвашев проинформировал о том, что он планирует сократить число государственных служащих и повысить уровень квалификации действующих специалистов.

С чего все началось

Скандал разгорелся после встречи чиновницы с представителями молодежи, во время которой она заявила, что государство «не просило их рожать», и поэтому молодому поколению не стоит рассчитывать на помощь. После подобного Ольгу Глацких подвергли жесткой критике со всех сторон. За ее воспитание даже грозился взяться Владимир Жириновский. А через неделю после заявления свердловское отделение «Единой России» исключило Глацких из областного политсовета.

Позднее сама Глацких призналась, что это были некорректно сформулированные мысли. В разговоре с блогером с Сергеем Колясниковым она пояснила, что слова о «ненужности» молодежи она произнесла случайно. «Ну, ляпнула, понимаете. Столько раз уже говорила, что имелось в виду, как говорилось и действительно уже затронуло большое количество людей, которые близко к сердцу восприняли эту фразу. Я извиняюсь, извинилась уже. Но я не только чиновник, но и все-таки обыкновенный человек», – объяснила она, отметив, что «совесть и человеческий фактор» не позволят ей покинуть пост главы департамента.

Однако это не убедило губернатора, и он отстранил ее от обязанностей до окончания проверки по ее делу. Даже несмотря на ее заслуженный и почетный титул олимпийской чемпионки по художественной гимнастике 2004 года.

К такой работе не готова

Как считает политолог и экономист Дмитрий Любомудров, Глацких к такой ответственной работе просто не готова. Эксперт считает, что человек, который высказал свою позицию, противоречащую мнению общества, должен отвечать за то, что он делает. «И это не синекура, и не доходное место должно быть, а это доверие общества – выполнять определенные важные функции в наших интересах», – прокомментировал он ситуацию «Царьграду».

Он отметил, что, если происходит подобная демонстрация пренебрежением интересами общества, то оно должно отзываться. «Я, если бы был избирателем или голосовал бы за или против такой кандидатуры, я бы проголосовал против», – заявил политолог, добавив, что в стране есть много честных и порядочных людей, которые могут достойно исполнять такие функции. «Она очевидно не готова к такой работе, пусть займется чем-нибудь другим», – заключил эксперт.

Заповеди единоросса

Недавно президент России во время своего выступления на заседании съезда «Единой России», заявил, что члены партии не должны допускать хамства и демонстрировать свое пренебрежение к людям. «Это, во-первых, вредно для страны, это несправедливо в отношении людей, это просто опускает всю партию ниже плинтуса», – заявил Владимир Путин.

В результате была создана комиссия по этике, а седьмого декабря единороссам была роздана памятка, где были обозначены семь заповедей для партийцев. Их должен соблюдать каждый член «Единой России» в своей публичной деятельности. Так, например, речь идет о том, что к людям с их проблемами нужно проявлять уважение и внимание, и ни в коем случае не допускать выражений, которые могу унизить достоинство.