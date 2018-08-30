Ничего удивительного. Forbes «автоматически» назвал Путина самым влиятельным человеком России. Кто еще попал в рейтинг?

Российская версия журнала Forbes представила топ-100 самых влиятельных людей России. Безо всяких сюрпризов лидером списка стал президент России Владимир Путин. Не удивительно: авторы рейтинга оценивали чиновников, силовиков, политиков, топ-менеджеров и бизнесменов, учитывая несколько параметров. Одни из которых – близость к российскому лидеру и возможности оказывать влияние на жизнь людей.

Первая десятка

Всего в российском рейтинге Forbes сто человек – те, кто в России имеет самое большое влияние. «Автоматически» список возглавил президент России Владимир Путин. Как пояснили составители, это произошло потому, что российский лидер занял второе место в глобальном рейтинге мира (первое место у председателя Китайской народной республики Си Цзиньпина, третье – у президента США Дональда Трампа), составленном американской версией Forbes.

Второе место – у президента и председателя правления Сбербанка Германа Грефа. Третью позицию занимает председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин, четвертую – председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Пятерку самых влиятельных россиян замыкает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

На шестой строчке рейтинга оказался генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов. Он обогнал обладательницу седьмого места председателя Центробанка России Эльвиру Набиуллину (стала одной из двух россиянок в списке самых влиятельных женщин мира) и директора ФСБ Александра Бортникова (8 место).

В первой десятке также представлены представители бизнес-элиты. Так, на девятом месте оказался генеральный директор РЖД Олег Белозеров, на десятом – президент компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов.

Кто еще

Самым влиятельным главой региона Forbes назвал мэра российской столицы Сергея Собянина, который занял 13-ю строчку рейтинга. Самый влиятельный министр, по версии издания – глава Минфина и первый вице-премьер Антон Силуанов (16 место). Самый влиятельный сотрудник российского СМИ – гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, попавший на 71-ю позицию в списке. А вот самым влиятельным депутатом Государственной думы РФ называется ее председатель Вячеслав Володин (83 место), который опередил лидера КПРФ Геннадия Зюганова (97 место) и лидера ЛДПР Владимира Жириновского, занявшего последнюю строчку в рейтинге.

В рейтинге самых влиятельных россиян также оказались глава МИД РФ Сергей Лавров (21 место), предприниматель и частный инвестор Роман Абрамович (26 место), глава Счетной палаты Алексей Кудрин (33 место), пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (70 место), генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст (73 место) и глава Чечни Рамзан Кадыров (91-е место).

Как составлялся рейтинг

Самых влиятельных россиян Forbes выбирал из списка, в который изначально вошло полторы тысячи чиновников, банкиров, топ-менеджеров и представителей региональных властей. В первоначальный список кандидатов попали 200 самых богатых бизнесменов, руководители более 300 компаний, банков, спикеры обеих палат парламента, их заместители, главы фракций и комитетов, руководители силовых структур и так далее.

Каждый, кто оказался в списке, оценивался по нескольким критериям. Так, например, учитывался размер состояния, размер активов (у банкиров), размер бюджета под управлением (у чиновников, у губернаторов – ВВП региона), а также возможность оказывать влияние на жизнь россиян и близость к президенту России. В этом плане дополнительные баллы получили чиновники-единороссы, а также бизнесмены и руководители компаний, кто является участником ежегодных встреч с Владимиром Путиным.