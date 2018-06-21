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ИЗМИР

«Ничего они не теряют». Что происходит с бензином на российском рынке

21 Июня 2018 125 0 Тренды Экономика
«Ничего они не теряют». Что происходит с бензином на российском рынке

Во время совещания президента России с правительством вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что из-за заморозки цен на бензин нефтяники теряют около одного миллиарда рублей в день. На что Владимир Путин ответил, что «ничего они не теряют». Совещание проходило на фоне резко выросших цен на топливо, которые, как оказалось, расстраивают не только обычных россиян, но и главу «Роснефти» Игоря Сечина.

Недополученный доход

Один миллиард рублей – примерно такую сумму ежедневно «теряют» российские нефтяные компании из-за того, что стоимость топлива на российском рынке была заморожена. Такие данные на совещании с главой государства привел вице-премьер Дмитрий Козак, который курирует вопросы энергетики. Стенограмма встречи была опубликована на официальном сайте Кремля.

Обращаясь к президенту, Козак заявил: «Сегодня от торговли горюче-смазочными материалами на внутреннем рынке, при продаже по той цене, к которой мы стремились, 40 руб. за литр, каждый день нефтяники теряют 1 млрд руб. недополученной выгоды». Выслушав вице-премьера, Путин заявил, что обозначать эту сумму как «потерю» – не совсем корректно. «Ничего не теряют, это недополученный доход просто», – пояснил глава государства.

Козаку ничего не оставалось, как согласиться с этой поправкой президента. Однако он отметил, что в сегодняшней экономической ситуации «требовать от бизнеса альтруизма тоже довольно тяжело».

Резкий рост

Напомним, что ситуация с топливом в России резко изменилась в конце мая. Стоимость бензина выросла, преодолев отметки в 41, 42 и 43 руб. за литр. Затем правительство и крупнейшие нефтяные компании договорились о том, что на время, пока будут достигнуты определенные решения относительно поддержки отрасли, цены на топливо будут зафиксированы на уровне 30 мая. Кроме этого, были снижены акцизы на бензин.

Кроме этого, как напоминает РБК, в первых числах июня Минфин выступил с предложением наделить кабинет министров полномочиями увеличивать экспортные пошлины на бензин, дизельное топливо и керосин до 90% от пошлины на нефть. В том числе, если компании нарушат обязательства о заморозке цен на топливо. Козак заверяет: на сегодняшний день эта договоренность соблюдается, поэтому «пока принуждать их к исполнению этого обязательства при помощи дополнительных мер законодательного характера нужды нет».

Согласно информации, которую предоставил Росстат, средняя потребительская стоимость на бензин к 9 июня составила 43,48 руб. за литр, на дизельное топливо – 44,44 руб.

Сечин расстроен

Высокие цены на топливо неприятно удивили не только обычных россиян. Оказалось, что стоимость бензина расстроила самого главу «Роснефти» Игоря Сечина. Об этом он заявил во время годового собрания акционеров, которое прошло в Красноярске. Отвечая на соответствующий вопрос о высоких ценах, Сечин задался вопросом: «Меня тоже как автомобилиста стоимость расстраивает, но, если государство увеличивает акцизы на бензин, то при чем тут компании?»

Что касается причин, из-за которых растет стоимость топлива, то, как отметил Сечин, это происходит по трем причинам: растущей стоимости нефти на мировом рынке, увеличении затрат на транспорт, а также из-за девальвации рубля. Так, по его словам, необходимо учитывать следующий факт: если ранее доллар стоил 30 руб., то сейчас один доллар стоит 64 руб. В итоге, покупательная способность рубля девальвировалась – факт, на который компания не может оказать никакого влияния.

«Переработка становится непривлекательной, и мы эту нагрузку вынуждены брать на себя», – подчеркнул глава компании. Дополнив, что «Роснефть» планирует выполнять свои обязательства перед российским правительством, и не допустит серьезного роста цен на бензин на АЗС компании.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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