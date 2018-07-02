Ничего личного, только история. Путин присвоил частям российской армии имена украинских и белорусских городов

Владимир Путин подписал одиннадцать указов, в которых речь идет о присвоении российским частям армии почетных названий. В названиях упоминаются украинские, белорусские города, а также польская столица. Соответствующие документы обнародованы на официальном сайте правовой информации. В них говорится, что присвоение почетных наименований было сделано для «сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу».

В годы Великой

Документ гласит: «Присвоить 150-й мотострелковой дивизии почетное наименование «Идрицко-Берлинская» и впредь именовать ее: «150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия». Далее, 381-й артиллерийский полк, который входит в 150-ю дивизию, и был создан 1 декабря 2017 года, теперь называется: 381-й гвардейский артиллерийский Варшавский Краснознаменный орденов Суворова и Кутузова полк. Как ранее информировали в Минобороны РФ, этот полк стал преемником 381-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка.

933-й зенитный ракетный полк, который является частью 150-й дивизии, называется теперь 933-й зенитный ракетный Верхнеднепровский Краснознаменный ордена Александра Невского полк. 102-й мотострелковый полк был переименован в 102-й мотострелковый Слонимско-Померанский Краснознаменный орденов Суворова и Кутузова полк. Кроме этого, 68-й танковый полк стал гвардейским Житомирско-Берлинским, 6-й танковый полк армии РФ был переименован в «гвардейский Львовский», а 163-й танковый полк стал «гвардейским Нежинский».

90-я танковая дивизия получила название «90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная дивизия». Кроме этого, шестой танковый полк и 400-й самоходный артиллерийский полк тоже были переименованы в «Шестой гвардейский танковый Львовский ордена Ленина» и в «400-й самоходный артиллерийский Трансильванский» полки.

Как сообщается, наименования украинских и белорусских городов в названиях частей российской армии имеет отношение к участию воинских частей в освобождении обозначенных городов в годы Великой Отечественной войны.

Не впервые

Это уже не первый случай, когда Владимир Путин присваивает почетные наименования, в которых используются названия не российских городов. Так, в январе этого года глава государства подписал указ о присвоении почетных наименований 23-му истребительному авиационному полку, 810-й отдельной ордена Жукова бригаде морской пехоты, а также 277-му бомбардировочному авиационному полку.

Согласно указу, полки называются следующим образом: 23-й истребительный авиационный Таллинский полк, 810-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты и 277-й бомбардировочный авиационный Млавский полк.

Исключительно исторический характер

Новые названия формирований российской армии имеют отношение к боевым заслугам соответствующих соединений во времена ВОВ. Этот факт в беседе с «Известиями» пояснил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский. Он подчеркивает, что эти названия имеют исключительно исторический характер, а не оперативный или тактический, как могли бы многие подумать.

Эксперт пояснил, что наименования не зависят от конкретного места дислокации части. Так, если полк назван Ельнинским, то это значит, что он был участником боев под Ельней в 1941 году, во время которых личный состав полка проявил мужество и героизм. Если полк назван Львовским, то это означает только тот факт, что этот город был освобожден во времена Великой Отечественной войны.

«Вновь сформированная 90-я армейская танковая дивизия, 44-я мотострелковая дивизия, 150-мотострелковая дивизия – они все получили, как и входящие в нее части, номера воинских соединений, которые были в Советской армии. И имеют славную боевую историю. Это такая традиция. Никто же не считает странным, что в американской армии бронетанковая бригада входит в состав кавалерийской дивизии, или то, что у них бронекавалерийские полки», – добавил Мураховский.