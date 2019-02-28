«Ничего хорошего». Трам и Ким Чен Ын прервали саммит и отказались от договоренностей

Встреча глав США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына завершилась раньше запланированного времени. Было принято решение отменить церемонию подписания совместного соглашения. Таким образом, второй по счету саммит Трампа и Ким Чен Ына, который проходил во Вьетнаме, закончился без договоренностей.

Бессмысленный саммит

Несмотря на то, что Трамп и Ким Чен Ын не смогли достичь договоренностей во время саммита, в будущем стороны будут продолжать переговоры – с таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Говоря о прошедшей встрече, Сандерс рассказала, что главы США и КНДР затрагивали вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.

«В настоящее время соглашение не было достигнуто, но делегации двух стран с нетерпением ждут встречи в будущем», – подытожила Сандерс, добавив, что встреча между Трампом и Кимом получилась «очень хорошей и конструктивной».

Однако это не похоже на правду – главы государств отменили церемонию подписания двустороннего соглашения и совместный рабочий ланч. Сандерс попыталась объяснить отмену изменением в расписании, но она не была убедительной.

«Не то, что мы хотели»

В отличие от чиновников Белого дома Дональд Трамп был более многословен. Во время пресс-конференции после саммита президент США заявил, что отношения между двумя странами крепкие, однако во время саммита «не было ничего хорошего, чтобы подписать». По его словам, все санкции и ограничения против Пхеньяна остаются в силе, несмотря на то, что руководство КНДР хотело отмены ограничений.

«Честно говоря, я думаю, что мы станем очень хорошими друзьями с председателем Кимом… У них огромный потенциал, но речь шла о санкциях. Они были готовы пойти на уступки, но не на те, которые мы хотели», – сказал Трамп.

Поделился Трамп мнением и о Ким Чен Ыне: «У него есть определенное видение, и оно не совсем совпадает с нашими взглядами, но они сблизились по сравнению с тем, что было год назад».

Глава США настаивает, что несмотря на некоторые противоречия, сам саммит завершился на дружественной ноте. При этом он настаивает, что решение отказаться от договоренностей он принимал не единолично. Говоря о теме ядерного оружия, Трамп отметил, что Ким Чен Ын дал ему обещание – не возобновлять испытания ракет и ядерного оружия.

В состоянии войны

Напомним, что после Корейской войны (1950-1953 гг.) формально КНДР и США до сих пор пребывают в состоянии войны – в свое время страны подписали только соглашение о перемирии. Сегодня Пхеньян и Вашингтон пытаются договориться об очередности шагов для денуклеаризации КНДР, а также о нормализации отношений между странами и снятии санкций с Пхеньяна.

Первая встреча Дональда Трапа и Ким Чен Ына прошла в июне прошлого года в Сингапуре. На тот саммит, по итогам которого был подписано соглашение о дальнейших шагах, возлагались большие надежды. В частности, в подписанном документе говорилось о том, что США обязуются предоставить гарантии безопасности КНДР. Со своей стороны Пхеньян подтверждал приверженность полной денуклеаризации.

Выступая уже во вьетнамском Ханое, Дональд Трамп заявил представителям СМИ, что Вашингтон не собирается отказываться от условия денуклеаризации КНДР. Соответствующий вопрос главе США был задан на фоне сообщений американских СМИ о том, что Трамп якобы готов пойти на уступки КНДР, как минимум, для того чтобы заявить об успехе саммита.