Невыгодные, но умные. Россиян хотят обязать устанавливать «интеллектуальные счетчики» на газ

Россиян, которые пользуются центральным газоснабжением, могут обязать установить «умный счетчик». Как отмечают СМИ, сегодня уже идет обсуждение о массовой установке подобных систем. Повальная установка таких приборов может обойтись россиянам в 130 млрд руб., и этой суммы, как заявляют эксперты, в бюджете страны нет. Кроме того, по их словам, установка счетчиков вообще может оказаться невыгодной для потребителя.

Откуда «ветер дует»

О том, что россиян могу обязать устанавливать «умные счетчики», сообщает «Коммерсант». Издание пишет, что этот вопрос обсуждался на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака еще 4 декабря. Разработка предложений о внедрении интеллектуальных приборов была поручена Минэнерго, Минэкономики и ФАС. Речь идет о тех потребителях, кто пользуется центральным газоснабжением.

По словам собеседников издания в российском правительстве, во время совещания данную тему подробно не обсуждали, но в итоговый протокол она все-таки попала. Главной темой встречи была установка «умных счетчиков» на электроэнергию.

Вместе с этим, как уточнил в беседе с изданием представитель Козака, было дано поручение о «первичной проработке вопроса». В то время как собеседники из правительства сообщили, что пока «тема в зачаточной стадии».

Есть ли смысл?

Уже известно, во сколько обойдется массовая установка интеллектуальных газовых счетчиков. Россияне заплатят за новацию 130 млрд руб.: по 5 тыс. руб. за штуку. С другой стороны, пока что решение о том, кто и когда будет заниматься установкой и платить за прибор, не принималось.

Как сообщил гендиректор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин, стоимость одного «умного прибора» по учету газа составляет от 4 до 5 тыс. руб. «Установка счетчиков будет «недешевым удовольствием в масштабах страны», – отметил он.

Если установкой счетчика будут заниматься сами потребители, то для многих граждан такая сумма может стать очень существенной, считает эксперт. А вот на бюджетную установку приборов средств нет. Вместе с этим, как отмечается, если в энергетике «умные» системы учета позволяют населению экономить, а поставщику – оптимизировать продажи, то вот в газовой сфере точные замеры вряд ли будут играть существенную роль для потребителя.

То есть, собственно установка в пять тысяч рублей может вообще не окупиться. А смысл в глобальной установке «умных счетчиков» может быть только в случае, если системы повысят безопасность, отслеживая утечки газа.

Вопрос, который предстоит решить

Согласно информации, предоставленной компанией «Газпром», к началу этого года уровень газификации в России находился на отметке 68,1%. Газ был доведен до 25,6 млн домовладений и квартир. Как подсчитали эксперты «Коммерсанта», подключение ИСУ для этого числа абонентов будет составлять весьма внушительную сумму: около 128 млрд руб. До этого «Россети» сообщали о потребности в 20 млн ИСУ.

В прошлом году объем поставок «Газпром межрегионгаза» составил 250,6 млрд кубометров газа, из которых 20,9% пришлись на население (52,4 млрд кубометров). Уточняется, что речь идет именно об установке интеллектуальных систем для населения, поскольку на самих предприятиях уже установлены сложные системы учета газа.

Но кто будет устанавливать приборы, и решать, сколько их в итоге будет – этот вопрос предстоит решать министерствам. Вместе с этим, как напомнил один из собеседников издания, умные счетчики давно уже есть, и «любой желающий их сейчас может поставить в добровольном порядке».