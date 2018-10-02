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Невидимые чернила, «Первый канал» и страх перед Путиным. Что мы узнали из книги о Сергее Скрипале

2 Октября 2018 186 0 Политика
Невидимые чернила, «Первый канал» и страх перед Путиным. Что мы узнали из книги о Сергее Скрипале

Сергей Скрипаль, который был отравлен в Солсбери, не верит в то, что к этому инциденту имеет отношение российская сторона. Об этом в своей книге рассказывает Марк Урбан, который смог взять полноценное интервью у бывшего сотрудника ГРУ после отравления. Более того, как утверждает журналист, Скрипаль по ряду вопросов поддерживал позицию Кремля, например, факт присоединения Крыма к России. Он также с пренебрежением отзывался об Украине, а в Британии смотрел российский «Первый канал».

«Первый канал» и овцы-украинцы

В книге британского журналиста Марка Урбана The Skripal Files Сергей Скрипаль предстает как «беззастенчивый русский националист», который во многом симпатизировал Кремлю, пишет Guardian. Как сообщает СМИ, книгу планируется опубликовать уже на этой неделе. Ранее журналист писал книгу о шпионах, интерес к теме подтолкнул его написать портрет Сергея Скрипаля.

По словам журналиста, Скрипаль сначала не верил в то, что именно российские власти хотели его убить и что он до сих пор борется с внутренним конфликтом, который возник у него после того, как была отравлена его дочь Юлия в марте этого года. Урбан отмечает, что, вероятно, Скрипалю пришлось столкнуться с необходимостью «трудной психологической коррекции», так как он не хотел признавать факт того, что оказался жертвой «кремлевского заговора».

Отмечается, что все разговоры, которые легли в основу книги, происходили летом 2017 года – в то время Скрипаль жил в своем доме в Солсбери. Как рассказывает репортер, экс-сотрудник ГРУ очень часто смотрел российский «Первый канал» «в своем купленном MI6 доме» и до инцидента в Солсбери поддерживал Кремль по многим вопросам. В частности, в вопросе возвращения Крымского полуострова в состав России. Все это происходило, несмотря на то, что Скрипаль сотрудничал с разведкой Британии.

«Мы боимся Путина»

А вот украинцев Скрипаль называл «овцами, которым нужен хороший пастух». Также он отказывался верить в то, что войска Российской Федерации тайным образом принимали участие в боевых действиях на востоке Украины, поскольку, если бы это было так, то они «быстро дошли бы до Киева».

Вместе с этим, как отмечает в своей книге журналист, Сергей Скрипаль не хотел, чтобы его слова «цитировались напрямую», он говорил: «Знаете, мы боимся Путина». Вместе с этим экс-сотрудник ГРУ не считал, что лично ему угрожает какая-либо опасность. Однако он всячески старался избегать публичных заявлений. Как минимум, для того, чтобы его дети могли «свободно приезжать к нему в Солсбери».​

Невидимые чернила

Что касается сотрудничества с британской разведкой MI6, то, как пишет в своей книге Марк Урбан, в работе Сергей Скрипаль использовал книги русских писателей, а также невидимые чернила, чтобы передавать службам секретную информацию.

Скрипаль был завербован в начале девяностых в Мадриде агентом MI6 Ричардом Бэгнеллом, пишет журналист. Во время работы Скрипаля при российском посольстве в Испании все встречи с Бэгнеллом проходили в квартире, которая была специально для этого снята. Причем, за каждую встречу Скрипаль получал по несколько тысяч долларов.

С помощью книг ценные сведения британским спецслужбам бывший полковник ГРУ передавал дважды: в 1997 году в Аликанте и в 1998 году в Малаге. Оба раза книги были «подарком» для Бэгнелла, которые привозила ничего не знающая об этом супруга Скрипаля Людмила. Именно на страницах этих изданий с помощью невидимых чернил были сделаны записи.

Компромат на Патрушева

В книге Урбана сообщается еще об одном любопытном факте. Так, Сергей Скрипаль передал британцам сведения о коррупционной схеме в России 1990-х годов, которая вела к бывшему главе ФСБ Николаю Патрушеву, являющегося близким соратником президента Владимира Путина. Причем, как пишет в своей книге журналист, по словам двойного агента, сведения о взяточничестве на самом высоком уровне были очень и очень деликатными.

Рассказывается история о морском офицере, который работал в военной разведке России вместе с Сергеем Скрипалем. В какой-то момент его поймали при передаче информации западным спецслужбам, а позднее, в 2004 году, его нашли мертвым в госпитале. Что касается самого Скрипаля, то, как считают в МI6, его решили оставить в живых, поскольку во время допросов в России он не говорил о коррупционной схеме, которая вела к Патрушеву.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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