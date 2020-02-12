Неуязвимый «Ратник» с «Удавом». Как экипируют и чем вооружают российских солдат будущего?

В подмосковном Подольске в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения созданы уникальные образцы инновационных вооружений - самозарядный пистолет «Удав» и усовершенствованная версия экипировки «солдата будущего» — «Ратник».

Автономный «Ратник»

В 2019 году Сухопутные войска и ВДВ России получили 18 тысяч комплектов боевой экипировки «Ратник», поставленных ЦНИИ Точмаш. Созданная одним из ведущих концернов оборонной отрасли России новейшая экипировка поставлялась в шести вариантах: базовый комплект, комплект командира, снайпера, пулеметчика, стрелка, экипажа бронированной машины.

Экипировкой «Ратник» уже обеспечено 70% бойцов в российской армии.

Боевой комплект состоит из пяти интегрированных систем: поражения, защиты, управления, жизнеобеспечения и энергообеспечения и предназначен для повышения защищенности военнослужащих, их мобильности, маневренности и эффективности в различных видах боевых операций.

Диапазон применения весьма широк и рассчитан на температуры от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия. Автономное функционирование военнослужащего в этой экипировке, включая боевое – не менее трех суток.

Солдаты будущего

Сейчас научно-исследовательский институт совместно с Фондом перспективных исследований участвует в разработке усовершенствованной версии экипировки «солдата будущего» — «Ратник-2».

Она отправится в Сухопутные войска предположительно в 2025-2030 годах. Новый комплект будет создаваться под современную концепцию, в которой основой боевых действий является каждый индивидуальный боец, а не войсковое подразделение или соединение.

Разработчики обещают, что покрытие комплекта «Ратник-2» сможет подобно хамелеону изменять окраску под цвет местности.

Мониторы и камеры, встроенные в модульный шлем, позволят солдату контролировать бой в реальном времени, получая «картинку» о текущей обстановке со спутников и беспилотников. А экзоскелеты ног помогут бойцам переносить грузы массой до 120 кг на расстояния до 15 километров.

По замыслам конструкторов, в недалеком будущем российский солдат получит защитные очки со встроенным дисплеем, противоосколочный воротник, керамическую защиту для конечностей, чешуйчатый бронежилет, не ограничивающий подвижность, и другие экстраординарные новинки.

«Удав» вместо «Макарова»

В 2020 году ЦНИИ Точмаш передаст Министерству обороны России первые 50 новейших пистолетных комплексов «Удав» калибра 9 мм.

Новый самозарядный пистолет успешно прошел опытно-войсковую эксплуатацию, а свое название получил из-за того, что звук выстрела из него напоминает шипение змеи.

«Удав», который скорее всего заменит легендарный ПМ, создан конструкторской группой предприятия под руководством молодого ученого Ивана Козлова в рамках армейского конкурса.

Требования к новому образцу оружия с самого начла были жесткими: высокая кучность стрельбы (30 мм на дистанции 50 метров при сериях по три выстрела) и высочайшая надежность – 10 тысяч выстрелов без чистки и смазки.

Новый пистолет создавался с целью обеспечить уверенное поражение противника, использующего индивидуальные средства бронезащиты.

Кроме того что «Удав» может использовать полный спектр патронов семейства СП-10/11, включая бронебойные или экспансивные пули, специально для него были разработаны два новейших боеприпаса калибра 9х21 мм: патрон повышенной пробиваемости и дозвуковой – для применения с глушителем.

Бронебойный пистолет

Обойма «Удава» вмещает 18 патронов, что на 10 больше, чем у пистолета Макарова. Важное отличие нового пистолета – в возможности вести стрельбу почти беззвучно с высокой пробивной способностью.

На дистанции в 50 метров пуля, выпущенная из «Удава», способна поразить цель в бронежилете 3 класса.

Пистолет показал также устойчивую работу при температуре от –70 до +50 градусов C. Оружейная эргономика и особое покрытие позволяют надежно удерживать пистолет, в том числе мокрой рукой, в перчатке или варежке.

В специальной комплектации пистолет оснащается глушителем с карбоновым кожухом, а также двумя комбинированными лазерными целеуказателями, один из которых работает в инфракрасном спектре.

Как и большинство современных боевых пистолетов, «Удав» оснащен ударно-спусковым механизмом двойного действия. При израсходовании боеприпасов в магазине затвор становится на задержку. При смене магазина происходит автоматическое досылание патрона в патронник. Это позволяет стрелку экономить время при перезарядке.

На международном военно-техническом форуме «Армия-2019» пистолет высоко оценили министр обороны России Сергей Шойгу и глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Специалисты отмечают, что новый пистолет сможет на равных конкурировать с продукцией всемирно известных западных брендов, таких как Glock, Heckler&Koch, Walther, Colt.

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