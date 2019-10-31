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Неудержимый поток. Дания выдала разрешение на строительство «Северного потока-2» на своем шельфе

31 Октября 2019 1394 0 Политика
Неудержимый поток. Дания выдала разрешение на строительство «Северного потока-2» на своем шельфе

Вчера датское энергетическое агентство наконец-таки выдало разрешение на прокладку газопровода «Северный поток-2» по маршруту, который проходит к юго-востоку от острова Борнхольм. Это самый короткий и оптимальный путь из трех ранее предложенных оператором проекта - компанией Nord Stream 2 AG. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что этот участок протяженностью 147 километров будет достроен за пять недель, а все работы по газопроводу завершатся в срок – до конца 2019 года.

Давление США

Строительство нитей «Северного потока-2» в территориальных водах Германии и Финляндии завершено и на берегу там уже создана вся  необходимая  инфраструктура. Дания последней из  стран  Евросоюза несколько месяцев не согласовывала прокладку трубы по дну Балтийского моря в своей исключительной экономической зоне.

Ранее председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков называл эту задержку «геополитическим вопросом», а некоторые эксперты прямо  говорили, что Дания здесь находится под давлением США.

Примечательно, что в тот же день, когда датчане выдали разрешение Nord Stream 2 AG, кандидат на пост посла США в России Джон Салливан на слушаниях в конгрессе заявил, что данный проект уже вряд ли можно остановить, и санкции тут не помогут, разве что повысят стоимость газопровода. Как пишут РИА «Новости», Салливан напомнил, что президент США не раз выступал против этого трубопровода и призывал союзников по НАТО, в том числе Германию, воспрепятствовать его строительству.

Будущий американский посол в России также отметил, что завершение строительства «Северный поток-2» окажет негативное влияние на Украину и предоставит России серьезный рычаг давления, ведь если Москва прекратит транзит газа, Киев потеряет миллиарды. Именно так  он ответил на выступление сенатора Теда Круза, утверждавшего, что Россия использует трубопроводы как оружие.

Рука России

В то же время Президент России, комментируя  выдачу Данией разрешения на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2», на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил: «Мы приветствуем такое решение. Дания проявила себя как ответственный участник международного общения».

Владимир Путин отметил, что  таким  образом Копенгаген защищает собственные интересы и суверенитет, поддерживает основных партнёров в Европе, которые «крайне заинтересованы в диверсификации поставок российских углеводородов на европейский рынок».

При этом российский лидер заявил, что России и Украине «необходимо обнулить взаимные претензии по газовому спору», а "Газпром" готов поставлять газ по значительно более низкой цене, чем платит сейчас Киев по "ложному" реверсу.

Владимир Путин  назвал споры в европейских арбитражах абсурдом, от которого  нужно  избавиться. В качестве примера он привел эпизод, когда через украинские суды $7 млрд пытаются предъявить к выплате "Газпрому"за то, что он якобы занимает монопольное место на транзитном рынке. И это при том, что по факту транзит ведут украинские компании.

Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ в настоящее время по "ложному" реверсу, хоть и не признает это, и отметил, что даже при всех имеющихся альтернативах Россия  готова идти  навстречу. "Мы готовы к конструктивной работе по прокачке газа и по поставкам газа на Украину, причем со значительным снижением цены в отличие от той, которую потребители российского газа получают на Украине сегодня", -  заявил Владимир Путин.

Позиция Украины

Но Украина к этому, похоже, не готова. Так глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на своей странице в Facebook назвал ожидаемым решение Дании разрешить строительство участка газопровода «Северный поток-2», отметив, что «принципиальная позиция Дании задержала проект на какое-то время».

Коболев  подчеркнул, что на фоне этой новости еще более важным становится отстаивание позиций в арбитражном споре с «Газпромом», а также реформа газового рынка Украины, в рамках которой компания «Нафтогаз» будет разделена на «дочки» по видам деятельности. В Киеве считают, что это позволит привлечь к управлению газотранспортной системой Украины мощного западного партнера.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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