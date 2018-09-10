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Пенсионная реформа

Неудачные выборы для «Единой России». Партия власти сдает позиции?

10 Сентября 2018 681 0 Тренды Политика
Неудачные выборы для «Единой России». Партия власти сдает позиции?

Единый день голосования преподнес немало сюрпризов для правящей партии. Одной из главных неожиданностей стали вторые туры на губернаторских выборах в четырех регионах. Более того, в ряде регионов «Единая Россия» осталась без традиционно лидирующих позиций в местных заксобраниях. Так, например, в Хабаровском крае лидером является кандидат от партии ЛДПР, а в Хакасии – от КПРФ. В большинстве случаев единороссы хоть и одержали победу, но нынешние результаты оказались гораздо хуже, чем раньше.

Хабаровск голосует за ЛДПР

В воскресенье в России прошло порядка 4,5 тыс. выборов и референдумов. 26 регионов выбрали глав, 16 регионов голосовали за членов местных законодательных собраний, еще в семи одномандатных округах проходили довыборы в Государственную думу. Самая высокая явка на 20:00 по мск, была зарегистрирована в Кемеровской области – здесь выбирали губернатора (явка 70,1%), самая низкая активность оказалась в Новосибирской области (29,4%).

Как сообщили в ЦИКе, в целом выборы прошли без серьезных нарушений. Но, общаясь с представителями СМИ, председатель избирательной комиссии Элла Памфилова отметила – «страсти кипят».

Так, если ранее эксперты РБК прогнозировали, что на губернаторских выборах не будет особых интриг, то в том же Хабаровском крае случился «казус»: нынешний губернатор, выдвиженец от «Единой России» Вячеслав Шпорт смог набрать только 35,62% голосов. Это на 0,2% меньше, чем его ближайший соперник от партии ЛДПР Сергей Фургал. Согласно закону, если никто из кандидатов не набирает 50%, должен быть второй тур.

Как поясняет политолог-регионалист Ростислав Туровский, невысокий результат действующего губернатора можно объяснить двумя факторами. Это слабая поддержка местных элит, плюс не самая высокая личная популярность. В частности, Шпорт «не вызывает такой аллергии у элит в регионе», как, например, Ерощенко в Иркутской области. Однако он очень тесно связан с родным Комсомольском-на-Амуре, в то время как в Хабаровске его позиции нельзя назвать сильными. Что касается личной популярности, то хабаровский глава как управленец вызывает некоторые претензии. «И губернатор, и центр запускают в регионе множество проектов, но люди пока не видят результатов», – отмечает эксперт.

Где еще пройдут вторые туры

Вторые туры ждут еще три российских региона. В Приморском крае, где после обработки порядка 87% бюллетеней врио главы Андрей Тарасенко получил 46,57% голосов, а его главный конкурент Андрей Ищенко от КПРФ – 24,64%. В Хакасии, где по итогам обработки 62% бюллетеней нынешний глава Виктор Зимин получил 36,09% голосов, а его первый конкурент коммунист Валентин Коновалов – 43,5%.

Второй тур ждет и Владимирскую область, где, как сообщает РБК, действующий губернатор Светлана Орлова лидирует с 36,34%. Второе место у представителя партии ЛДПР Владимира Сипягина, который заручился поддержкой 31,38% избирателей. Для сравнения: на прошлых выборах, которые прошли в 2013 году, Орлова одержала победу, получив более 74% голосов.

Единороссы столкнулись с проблемами

Партия власти столкнулась с проблемами при проведении выборов в законодательное собрание Иркутской области. Это регион, где губернатором является коммунист Сергей Левченко. Согласно данным ЦИК, партия «ЕР» на 21:00 по мск смогла набрать только 27,3% голосов, а вот партия КПРФ – 33,7%. Кроме этого, КПРФ держит лидерство на выборах в заксобрания еще в двух регионах: в Ульяновской области 42,3% (у ЕР 22,9%), а также в Хакасии – 31,1% (у ЕР 27,2%).

Также, согласно предварительной информации, «Единая Россия» проигрывала по партийным спискам на выборах в законодательное собрание Забайкальского края. На 17:30 по мск, при обработке четверти бюллетеней, ЕР набрала 23,68%, в то время как КПРФ – 26,51%, а ЛДПР – 26,24%. На 19:20 партия власти «исправилась»: после подсчета половины бюллетеней единороссы набрали 26%. А вот КПРФ и ЛДПР практически «наступили на пятки», набрав по 25% голосов.

Все это расходится с планом, который партия власти ставит перед собой каждый раз. Одерживать убедительную победу в каждом регионе становится с каждым разом все труднее.

Что говорят Путин и Медведев

Президент Владимир Путин назвал избирательную кампанию в этом году «достойной». Он отметил достаточно высокую явку (хотя она была «европейской», по словам Памфиловой, то есть крайне низкой), хорошую организацию и отсутствие серьезных нарушений. «Это, конечно, ресурс доверия от наших граждан на развитие регионов, муниципалитетов, страны в целом. Хочу вам всем пожелать удачи», – сказал Путин новоизбранным главам регионов.

Премьер Дмитрий Медведев посетил исполком «Единой России» 9 сентября. Как отмечает Газета.ру, глава кабмина выглядел весьма бодрым. Его сопровождали партийные соратники: секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, глава фракции в ГД Сергей Неверов, мэр Москвы Сергей Собянин и другие партийцы высшего звена.

По словам Медведева, в текущем году ЕР «с открытым забралом» пришлось заниматься обсуждением самых разных вопросов. И это, конечно же, повысило «накал избирательной кампании». Понятно, что в первую очередь Медведев имел в виду пенсионную реформу.

«Единая Россия», по словам премьера, смогла сохранить лидерство «практически» во всех заксобраниях. Аналогичная оценка была дана премьером относительно и губернаторских кампаний. «В целом, можно исходить из того, что практически все они (врио главы регионов) выступили весьма достойно», – сказал Медведев.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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