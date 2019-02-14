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Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

14 Февраля 2019 309 0 Бизнес и психология
Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Все мы с вами являемся частью разных систем. Система семейная, система дружеская, система рабочая и так далее. И часть этих систем является чрезвычайно устойчивыми образованиями, где один элемент прочно «зацеплен» за другой, и его поведение зависит от поведения другого элемента системы. Например, руководитель департамента постоянно ставит на вид линейному менеджеру, что он не занимается развитием подчиненных. Линейный менеджер, постоянно получая негативные эмоции, связанные с разговором о развитии подчиненных, бессознательно избегает действий в данной сфере, находя тысячу причин, почему он не может этим заняться, получая при следующей встрече с руководством очередной втык за недоработку. Поведение двух элементов системы завязано друг на друга и многократно воспроизводится. Что это означает?

Сопротивление изменениям

Например, вы готовите отчет совместно со своим приятелем-коллегой к определенному числу каждого месяца. И вы привыкли делать это в режиме цейтнота, в последние дни, судорожно собирая данные и, буквально перед выходом в печать, внося необходимые правки. А в связи с тем, что несколько дней у вас заняты только отчетом, множество других дел остается за бортом, и потом, после сдачи отчета, еще неделю приходится выравнивать ситуацию, извиняться за поздние ответы или не вовремя сделанные работы. Вы приходите к выводу, что эта ситуация вас не устраивает и решаете вплотную заняться тайм-менеджментом, начав готовить отчет за две недели, как это, собственно, и должно быть. Но что начинает происходить? Правильно. Ваш коллега, с которым вы делаете отчет, утверждает, что впереди еще масса времени, что ему некогда, он занят другими делами, никак не может сейчас заняться подбором данных для отчета и вообще, куда торопиться. Вы попытались изменить привычное поведение в системе, вызвали дискомфорт у другого элемента системы (коллеги), соответствующие действия системы – стремление вернуться в равновесное состояние, то есть провоцирование вас на повторение прежнего поведения.

Таким образом, если вы осознанно не замотивируете искренне заинтересованных в вашем изменении людей на помощь вам и поддержание изменений, то будете неизбежно получать провоцирование на сохранение привычного способа поведения. Это необходимо помнить и предпринимать соответствующие меры. И еще важно помнить, что вы сами являетесь системой, соответственно, обязательно будете сталкиваться с таким явлением, как внутреннее сопротивление изменениям.

Изменение системы

Мы, наши привычные эмоции, наше привычное поведение является сбалансированной системой, где все уравновешено и скомпенсировано, и очень важно понимать, что изменить равновесное состояние системы весьма непросто. Каждое наше привычное действие имеет как прямые положительные для нас следствия, так и большое количество вторичных выгод. Например, если вы курите, помимо прямого удовольствия от получения дозы никотина, вы получаете возможность сделать «официально одобренный» перерыв в работе, вы получаете возможность легко вступить в контакт с другими курильщиками – вы объединены общей привычкой, что дает вам ощущение взаимопонимания. Если вы оказались в незнакомой и некомфортный ситуации – курение позволяет вам оказаться в привычной атмосфере и снизить внутренний дискомфорт. Курение позволяет вам сделать обоснованную паузу в разговоре, если вам нужно собраться с мыслями. Можно насчитать еще десяток вторичных выгод от такой, казалось бы, исключительно вредной привычки.

Вредная то она, вредная, но даже если вы решили, что здоровье дороже и необходимо срочно отказаться от курения, пока вы не перестроите систему и не найдете иной способ поведения, в котором вам будет не менее комфортно, чем в привычном варианте, ваша система будет стремиться вернуться в равновесное состояние, и вам будет мучительно хотеться закурить именно в тех ситуациях, которые вы легко разрешали с помощью сигареты. Поэтому изменение системы – задача непростая, требующая как волевых усилий, так и творческих при поиске иных способов поведения, компенсирующих потерю возможности получения вторичных выгод. Поэтому внутренняя мотивация очень и очень важна, дабы преодолеть сопротивление системы к изменениям.

Сохранение мотивации

Итак, мы твердо решили поменять свою жизнь. Нарисовали себе цель, она нам нравится, очень привлекает и мотивирует. Мы хорошо понимаем, что будет сопротивление нашей внутренней системы и внешней среды, полны решимости перешагнуть через все барьеры. Что же нужно сделать, чтобы сохранить мотивацию и все-таки добиться результата? Как не пойти по пути Марка Твена, который когда-то написал: «Нет ничего проще, чем бросить курить. Лично я бросал семнадцать раз!»

Нам нужно разобраться с тем, что же такое мотивация. Мотивация – это стремление к действию. Стремление может возникать, потому что мы получим какой-то результат, от которого нам будет очень хорошо, либо когда мы знаем, что если мы чего-то не сделаем, то нам станет очень плохо, чего мы допускать никак не хотим. Это два вида мотивации – мотивация стремления и мотивация избегания. От природы в нас гораздо сильнее развита мотивация избегания – это инстинкт самосохранения. Не сделать, не вляпаться, не попасть в опасную ситуацию и т.д. Поэтому когда мы планируем, как мы будем двигаться, очень важно детально понимать, чем и за что мы платим. Образно говоря, нужно себе подвесить морковку впереди, за которой хочется тянуться, и поставить заградительный отряд с пулеметами сзади, чтобы было невозможно отступить. Это касается любых изменений в вашей жизни – решили ли вы выучить иностранный язык, чтобы придать ускорение карьере, начать ли внедрять какие-либо изменения в своем коллективе, связанные с новыми технологиями, решили ли изменить свое поведение во взаимоотношениях с подчиненными или с руководством, или наконец заняться спортом. Нужно хорошо понимать, что ввести реальные изменения в свою жизнь – задача весьма непростая, и каждая маленькая победа над собой вчерашним – на самом деле огромный шаг и его обязательно нужно отметить и зафиксировать как большое достижение. У нас нет более сильного противника, чем мы сами. Поэтому изучать себя, понимать какие процессы происходят внутри нас, дружить с собой и себя принимать такими, какие мы есть, задача очень и очень важная. Именно тогда изменения в жизни становятся возможными, а цели – достижимыми.

Наталия Красовская
Наталия Красовская

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