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Нештатная ситуация или банальная халатность? Почему на космическом корабле «Союз МС-09» произошла утечка воздуха

4 Сентября 2018 277 0 Тренды Наука и технологии
Нештатная ситуация или банальная халатность? Почему на космическом корабле «Союз МС-09» произошла утечка воздуха

На российском космическом корабле «Союз МС-09», который пристыкован к МКС (Международная космическая станция), образовалась микротрещина длиной 1,5 мм, из-за чего со станции стал уходить воздух. Ранее предполагалось, что причиной трещины мог стать удар от микрометеорита. Однако сейчас уже говорят о том, что причиной пробоины на прошивке могло стать преднамеренное воздействие дрелью. В начале недели по факту халатности было начато внутреннее расследование. Также стало известно о том, что в ближайшее время все космические корабли «Союз» и «Прогресс» планируется проверить на наличие следов от сверла.

Что произошло

Об утечке воздуха с МКС стало известно в ночь на четверг, 30 августа. В результате проверки отсеков в космическом корабле «Союз МС-09» была найдена микротрещина. Как уточнят позднее, она находится в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате. Благодаря чему не было никаких угроз для возвращения космического корабля на Землю. Вечером в четверг российские космонавты ликвидировали утечку воздуха, закрыв отверстие специальным герметиком.

Одной из первых причин стала версия о попадании метеорита. Однако, как позднее стало известно, разгерметизация произошла из-за производственного брака. Отверстие во внутреннем корпусе образовалось еще на Земле. При этом, как сообщалось, никаких проблем с герметичностью корабля в течение двух месяцев не было.

В минувший понедельник на РКК «Энергия» началась внутренняя проверка по факту халатности, которая имела место при производстве космического корабля «Союз МС-09». Также расследованием внештатной ситуации занимается спецкомиссия, в состав которой входят сотрудники «Роскосмоса», РКК «Энергия», а также работники головного научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш.

Виновника нашли?

Как писали СМИ со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли, причину, по которой в корпусе «Союза» появилось отверстие, удалось выяснить. Более того, был найден человек, который отвечал за эту область работ. Еще один источник сообщал, что сотрудник, который совершил ошибку, вероятно, понял это, и решил все исправить, заделав пробоину специальным клеем. Именно поэтому при проверке корабля на герметичность перед запуском, а также в течение последующих двух месяцев, трещину найти было невозможно. Однако позднее, по словам источника, клей подсох, и «был выдавлен, открыв отверстие».

Как позднее заявит глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, у экипажа МКС было все, что нужно для устранения трещин в обшивке космического корабля. Точно место «свища», через который шла утечка воздуха, установить удалось, после чего для его устранения был использован специальный ремкомплект.

Проверят все корабли

После случившегося в РКК «Энергия» приняли решение проверить на наличие следов от сверла все корабли, которые хранятся на космодроме Байконур, а также те, которые находятся в производстве в подмосковном Королеве. Как уточняет РИА Новости, речь идет о космических кораблях «Союз» и «Прогресс».

Как проинформировал источник агентства, официально проверка будет проходить в рамках расследования причин ЧП, которое произошло на космическом корабле «Союз МС-09». Решение об этом было принято 3 сентября во время совещания внутриведомственной комиссии РКК «Энергия». Проверять корабли в Королеве начнут в ближайшие несколько дней. На Байконуре проверка запланирована на следующую неделю.

В данный момент на Байконуре есть три корабля, которые предназначены для запуска к МКС. Один из них, «Союз МС-11», был доставлен на прошлой неделе – для запланированного на декабрь пуска. Еще два – это «Союз МС-10» и грузовой «Прогресс МС-10» – их планируется запустить уже в октябре.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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