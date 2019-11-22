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Ушел из жизни наш друг, автор многих статей КС - Сергей Егорушкин. Помним. Скорбим.
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Неравноценная замена. Зачем на Украину идут танкеры с американским СПГ?

22 Ноября 2019 65 0 Политика
Неравноценная замена. Зачем на Украину идут танкеры с американским СПГ?

Украина находится в ожидании «важного гостя» из США – прибывшего в один из портов Польши танкера со сжиженным природным газом (СПГ). Примечательно, что судно с американским топливом отправили нашим соседям на фоне «зависших» переговоров о транзите российского газа через Украину. Киев настойчиво заявляет, что газ из США дешевле, чем российский. Однако эксперты придерживаются совсем другого мнения, припоминая поговорку «за морем телушка- полушка – да рупь перевоз».

Мнимая независимость

О новой партии американского сжиженного газа, который направляется на Украину, стало известно из сообщения, размещенного на странице Facebook посольства США в Киеве. Несколько дней назад судно с газом прибыло в польский СПГ-терминал Свиноуйсьце.

Комментируя происходящее, американское ведомство громко заявило: «Это еще один шаг в предоставлении помощи Украине для достижения ею энергетической независимости».

Напомним, что 31 августа было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа. Свои подписи под межправительственным документом поставили Вашингтон, Варшава и Киев. Как указывается в договоре, этот шаг поможет провести реформу украинского газового рынка, а также будет способствовать развитию инфраструктуры импорта сырья в Польше и росту экспорта США.

Буквально через несколько дней после подписания этого договора «Укртатнафта» закупила чуть более 6 млн тонн сжиженного газа производства американской компании Enterprise Products Partners. При этом, как отмечает Газета.ру, за период с января по август на Украину морским путем поступило примерно 27,6 млн тонн газа (около 4,6 млн кубометров).

Газ «с помпой»

Недавно российские чиновники говорили о том, что Москва и Киев вели переговоры о возобновлении прямых поставок газа объемом около 15 млрд кубометров. В частности, как сообщал глава Минэнерго Александр Новак, речь об этом шла во время октябрьской встречи министров в Брюсселе при посредничестве Еврокомиссии.

Но что-то пошло не так. Комментируя происходящее в разговоре с Газетой.ру, руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко объяснил, что Украина пока что не хочет отказываться от удовлетворения исковых требований к «Газпрому», сумма которых составляет минимум $3 млрд.

«Тем более сейчас, когда можно с помпой преподнести получение газа  из США через СПГ-терминал Свиноуйсьце как еще один пример победы над диктатом российского газа», — резюмирует эксперт.

В общей сложности Украина насчитала к российской стороне претензий на сумму в $22 млрд. Россия с этим категорически  не согласна.  И все это приводит к тому, что до сих пор не подписан новый транзитный договор, хотя старый договор на прокачку российского газа в Европу через территорию Украины заканчивается уже 31 декабря этого года.

Неверные расчеты

До сих пор новых договоренностей между сторонами достигнуто не было. «Нафтогаз» продолжает требовать, чтобы Москва подписала десятилетний контракт на прокачку 60-90 млрд кубометров в год. Россия категорически отвергает такой сценарий развития, поскольку завершает строительство и  в 2020 году рассчитывает на ввод в эксплуатацию  газопровода «Северный поток — 2», который дает возможность полного отказа от украинского транзита.

Благодаря  транзиту реверсом Украина получала российский газ и для собственных нужд. Отсутствие транзита  может попросту разрушить газотранспортную систему Украины и ребром поставить  вопрос о том, где и почем закупать газ для украинского рынка.

Несмотря на заявления польских и украинских чиновников о том, что заключенные контракты на импорт американского СПГ обошлись на 20-30% ниже, чем на российский газ, на самом деле все не так.

Как отмечают эксперты, опрошенные Газетой.ру, суть в том, что в Польше не учитывают два важных момента: доставка газа от места его добычи в США и регазификация, за которые тоже  нужно будет платить сверх оплаты за сам газ.  

В частности, как отмечает завсектором «Энергетические рынки» Института экономики и финансов Николай Иванов, итоговую стоимость поставки СПГ из США крайне сложно подсчитать. Собственно цена складывается из стоимости покупки или добычи, сжижения и цены транспортировки.

Аналогичной точки зрения придерживается и Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. Он отмечает, что поляки, которые заявляют о низкой стоимости СПГ из США, сознательно  не учитывают объем всех затрат. В частности, не упоминают о страховке, транспортировке судна, регазификации газа в итоговом пункте доставки. А между тем, эти траты достанутся как раз-таки польской стороне. В конечном итоге, как поясняет эксперт, цена американского СПГ окажется существенно дороже трубопроводного газа из России.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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