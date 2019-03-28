«Неприкасаемых нет». В чем суть дела бывшего министра Михаила Абызова

Решением Басманного суда Москвы экс-министр «открытого правительства» Михаил Абызов был арестован и заключен под стражу. Утром во вторник его задержали в коттеджном поселке Жуковка на Рублево-Успенском шоссе. Напомним, что его обвиняют в мошенничестве на 4 млрд руб. и создании ОПС (организованное преступное сообщество). Экс-чиновник пробудет под арестом до 25 мая. Примечательно, что покинуть зал заседаний без наручников Абызову не помогли ни просьба о залоге в 1 млрд руб., ни поручительства целого ряда высокопоставленных лиц.

Что за ОПС

Организованное преступное сообщество, о котором идет речь, Михаил Абызов, по версии следствия, создал не позднее 2011 года – за год до того, как его назначили в правительство. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на материалы дела. ОПС представляло собой две обособленные группы, действовавшие в Новосибирске и Москве. У каждой из них «для получения прямой финансовой выгоды» были свои определенные задачи.

К моменту, когда Абызов начал свою «преступную деятельность», он являлся бенефициарным владельцем около 95% акций четырех компаний. Три из них имели отношение к энергетике и вели свою деятельность в Сибири, еще одна – это столичное ООО «Ру Ком».

Как считают в Следственном комитете, Абызов управлял этими четырьмя ЗАО, добившись назначения на руководящие должности либо в советы директоров этих компаний сотрудников московского ООО «Ру Ком», также подконтрольного ему. При этом, генеральный директор столичной «Ру Ком» Николай Степанов был не просто начальником, а «правой рукой» Абызова в ОПС.

Далее, как полагают следователи, через Степанова в преступное сообщество удалось привлечь еще нескольких человек из руководства предприятий. Это бывший гендиректор СИБЭКО Александр Пелипасов, генеральный директор РЭС Сергей Ильичев, директор по экономике и финансам ЭСМ Галина Фрайденберг, а также член совета директоров СИБЭКО Максим Русаков и ряд «других неустановленных лиц». Все они оказались фигурантами дела о создании ОПС и о хищении и выводе за рубеж 4 млрд руб. Шестому фигуранту дела, экс-главе «Региональных электрических сетей» Сергею Ильичеву удалось скрыться за границей.

Когда деньги и связи не имеют значения

Во время суда Абызова попросили освободить под залог в 1 млрд руб. или переводом под домашний арест. Однако судья, ранее работавшая над делами Алексея Улюкаева и Кирилла Серебренникова, была непреклонна, и отправила бывшего чиновника под арест. Его не спасла даже целая армия адвокатов: в суде присутствовало сразу четыре защитника. Кстати, внести залог в 1 млрд руб. вызвался председатель совета директоров «АЕОН Корпорейшн» Роман Троценко, наблюдавший за всем происходящим в зале суда.

В свою очередь адвокат Руслан Кожура еще до того, как суд принял решение, упорно настаивал на том, что арест – это серьезное ограничение, которое должно происходить только по чрезвычайным обстоятельствам. А их в этом случае адвокаты не видят. Сам Абызов тоже попытался объяснить «необходимость» меры пресечения, которая дала бы ему возможность заботиться о своей пожилой матери и трех детях несовершеннолетнего возраста (правда, все они живут за границей – в Великобритании и Италии).

Но и это еще не все. Не сработало, как сообщается, и поручительство бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, который в Басманном суде заявил, что Абызов – это «эффективный управленец». Более того, за экс-чиновника решил поручиться целый ряд видных деятелей, в том числе глава «Роснано» Анатолий Чубайс, бывший глава администрации президента Александр Волошин, учредитель благотворительного фонда «Вера» Анна (Нюта) Федермессер, попечитель фонда «Дети-Бабочки» актриса Ксения Раппопорт, а также учредитель фонда «Подари жизнь» актриса Чулпан Хаматова и экс-пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова и Роман Троценко.

«Неприкасаемых нет»

Комментируя ситуацию, первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов негативно отреагировал на задержание своего бывшего коллеги. При этом он заявил о своей надежде на то, что все у бывшего министра по делам «открытого правительства» будет хорошо. «Суд разберется. Надеюсь, что все будет хорошо», – добавил Силуанов.

А вот председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что арест Абызова доказывает факт того, что в России идет настоящая, реальная борьба с коррупционерами. «Неприкасаемых нет, какие бы посты они ни занимали», – подчеркнула Матвиенко. Она добавила, что «если в ходе следствия будет доказано, что у Абызова были офшоры, это еще больше повысит факт его ответственности за случившееся».