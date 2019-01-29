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«Непреодолимая сила коррупции». Чиновники смогут избежать наказания за взяточничество?

29 Января 2019 175 1 Политика
«Непреодолимая сила коррупции». Чиновники смогут избежать наказания за взяточничество?

В Минюсте приступили к разработке законодательных поправок, согласно которым нарушение антикоррупционного законодательства «вследствие обстоятельств непреодолимой силы» не будет попадать под категорию правонарушения. При этом в министерстве пока не приводят конкретных примеров, при которых чиновников «будут прощать».

Суть поправок

У российских чиновников может появиться возможность избежать наказания за коррупцию в случае, если правонарушения невозможно было избежать по объективным причинам. Уведомление с соответствующим содержанием было обнародовано на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Напомним, что на сегодняшний день в российском законе не предусматривается освобождение от ответственности в подобных случаях.

Министерство юстиции, объясняя цель предлагаемых поправок, поясняет, что она состоит в «освобождении физического лица от ответственности, в случае если несоблюдение им ограничений и запретов, <...> установленных в целях противодействия коррупции, вызвано объективными обстоятельствами, сделавшими невозможным соблюдение вышеуказанных запретов, ограничений, требований и исполнение обязанностей».

Таким образом, суть поправок, которые могут быть внесены в законодательство о противодействии коррупции в том, чтобы декриминализировать случаи, когда несоблюдение установленных запретов происходит из-за «обстоятельств непреодолимой силы». Помогают разрабатывать поправки сотрудники МВД, Следственного комитета, Генпрокуратуры, а также Министерства труда и социальной защиты.

Конкретные примеры с «обстоятельствами непреодолимой силы» в Министерстве юстиции обещают привести позднее, после того как состоится общественное обсуждение обнародованного уведомления.

Коррупционная статистика

Еще в прошлом декабре в СК сообщили о статистике, согласно которой, начиная с 2011 года, сумма ущерба от коррупционных преступлений в России составила 123 млрд руб. За восьмилетний период на рассмотрение суда было направлено порядка 71 тыс. уголовных дел коррупционного характера. Из этой цифры 11,6 тыс. уголовных дел имели отношение к мошенничеству, и еще около 25 тыс. дел были связаны с дачей взятки, более 12 тыс. – уже с ее получением.

Плюс к этому, согласно информации Следственного комитета, в 3,5 тыс. дел речь шла о злоупотреблении должностными полномочиями, около 3 тыс. дел имели отношение к служебному подлогу, и еще 2,5 тыс. – к превышению полномочий с коммерческим подкупом. 453 уголовных дела были заведены против организованных групп и преступных сообществ.

Не обошли преступления стороной и так называемую «правоприменительную деятельность» (в этой сфере зафиксировано порядка 55 тыс. случаев коррупции), науку и образование (порядка 27 тыс.), соцобеспечение и здравоохранение (более 19 тыс. случаев), а также финансовая деятельность (11 тыс. случаев коррупции).

Реакция соцсетей

После опубликования сообщений пользователи социальных сетей возмутились фактом того, что у российских чиновников-взяточников появится «законодательная лазейка». «Брал, но был вынужден! Форс-мажор, так сказать», – прокомментировал новость на одном из новостных сайтов пользователь evt68. «Прямо, как у Ильфа и Петрова, он не хотел брать взятку, но руки сами её брали!» – пишет еще один читатель Александр Невский.

«Да чего скромничать, надо обязать чиновников брать взятки. И ежемесячный план. Кто недобрал взяток – тех на принудительное обучение. Но с выплатой компенсации и сохранением з/п», – шутит Серый Wolf. «Связали, деньги по карманам рассовали – препятствовать не смог», – с долей сарказма пишет nat671209. «Предлагаю вообще перестать наказывать чиновников за что бы то ни было! Достаточно бабушек, которые должны купить патент для продажи двух огурцов с огорода!» – подмечает Елена Иванова.

«Чиновников могут перестать наказывать за коррупцию, если правонарушения невозможно было избежать по объективным причинам» – мне думается – это все, конец», – пишет пользователь под именем Пет Первый.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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14:34 0 0
Dmitrii:

Это как? Я отказывался от взятки, но они заставили меня принять деньги в мою сумку.

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