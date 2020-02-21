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Неожиданное предложение Путина. Россия заплатит Белоруссии 300 млн долларов за нефть?

21 Февраля 2020 1292 0 Экономика
Неожиданное предложение Путина. Россия заплатит Белоруссии 300 млн долларов за нефть?

Россия согласилась компенсировать потери бюджета Белоруссии от налогового маневра – снижения пошлин и повышения налога на добычу полезных ископаемых. Правда, Минск оценивал совокупные потери в 3,4 млрд долларов, а президент Владимир Путин предложил только 300 млн долларов. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, назвав предложение российского коллеги «неожиданным».

Собственные калькуляции

  • «Это неожиданное было предложение – пытаемся обсчитать его», – заявил Лукашенко о словах Путина, который выразил готовность компенсировать потери из-за налогового маневра на сумму 300 млн долларов. До этого Москва отказывались что-либо возмещать, называя маневр внутренним делом. Однако его суть – снижение экспортных пошлин и повышение налога на добычу полезных ископаемых – лишала Минск доходов от перетаможки нефти. Именно эти выпадающие из бюджета доходы требовал возместить Лукашенко. Оценивал он их в 3,4 млрд долларов в течение следующих четырех лет.
  • По словам Лукашенко, в 2019 году от пошлин Белоруссия получила 1 млрд долларов, а в этом ожидала заработать еще 700 млн. Но Москва предлагает чуть меньше половины, в том числе за счет отсутствия премий нефтяным компаниям. Другими словами, Москва поможет Минску, но не живыми деньгами, а скидками.
  • Предложение Путина поступило после совещание у Дмитрия Козака. По словам пресс-секретаря президента, вчера, то есть 20 февраля, Козак собирал у себя нефтяные компании и профильных министров. Песков подчеркнул, что не может идти и речи, что компаниям будут навязываться невыгодные условия, которые не соответствуют российской и международной конъюнктуре. «Нюансы я не могу вам передать. Каждая сторона делает свои собственные калькуляции», – сказал Песков.

Путь к развязке

  • Несмотря на не полную удовлетворенность требования, Лукашенко назвал предложение Путина «хоть каким-то путем к развязке» спора о поставках энергоносителей. Потому что Россия тем самым сохранит «финансовый уровень по нефти прошлого года». При этом президент Белоруссии отмечает, что выбирать не приходится: другого варианта Россия не предлагает. Российские нефтяные компании по-прежнему отказываются поставлять нефть по мировым ценам.
  • До «неожиданного предложения» Путин направлял к Лукашенко главу «Роснефти» Игоря Сечина. 18 февраля он провел переговоры с белорусским лидером. Сечин прибыл в Минск, чтобы прояснить последствия для Белоруссии в случае несанкционированного отбора нефти из транзитного трубопровода «Дружба». «Хотелось бы полной ясности», – начал встречу Лукашенко. Он также отметил, что в 2019 году именно «Роснефть» поставила половину закупленной в России нефти.
  • В этот же день США ввели санкции против Rosneft Trading – «дочки» компании, которая занималась поставками венесуэльской нефти. Таким образом, предположили эксперты, США предложили размен Белоруссии на Венесуэлу, где Кремль поддерживает режим Николаса Мадуро.
  • В январе Минск так же посещал глава Госдепа Майк Помпео, который заявил, что США готовы на 100% обеспечить потребности Белоруссии в нефти и помочь построить сильное независимое от России государство. С этого момента между США и Россией начался торг за Минск.

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Редакция "Капитала Страны"

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