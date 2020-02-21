Неожиданное предложение Путина. Россия заплатит Белоруссии 300 млн долларов за нефть? 1292 0 Экономика

Россия согласилась компенсировать потери бюджета Белоруссии от налогового маневра – снижения пошлин и повышения налога на добычу полезных ископаемых. Правда, Минск оценивал совокупные потери в 3,4 млрд долларов, а президент Владимир Путин предложил только 300 млн долларов. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, назвав предложение российского коллеги «неожиданным».