Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
05 АПР, 18:10 МСК
USD (ЦБ)    57,5796
EUR (ЦБ)    70,5926
Подпишись на рассылку КС
ИЗМИР

Необходимый минимум. Россияне сказали, сколько нужно для «нормального уровня» жизни

5 Апреля 2018 322 0 Тренды Экономика
Необходимый минимум. Россияне сказали, сколько нужно для «нормального уровня» жизни

Социологи выяснили, что средней российской семье, которая состоит из трех человек, необходимо 75,9 тыс. руб. Именно эта сумма, как выяснил частный исследовательский холдинг «Ромир», является показателем «нормального уровня жизни». Всего было опрошено 1,5 тыс. городских и сельских жителей со всех федеральных округов в возрасте от 18 лет и старше.

От жителя мегаполиса до сельчанина

Опрос проводился в марте этого года. Специалисты «Ромира» задавали россиянам традиционный вопрос о том, какая сумма нужна семье из трех человек, которая живет в их населенном пункте, чтобы «нормально жить».

Результаты опроса показали, что в каждой пятой семье (21%) могут прожить «нормально», если семейный бюджет составляет от 20 до 45 тыс. руб. в месяц. Еще две трети опрошенных (66%) сообщили, что «нормальная жизнь» для них – это ежемесячный доход, сумма которого составляет от 45 до 120 тыс. руб.

Еще 13% респондентов сообщили, что для «нормальной жизни» им нужно в среднем порядка 120 тыс. руб. Уточняется, что речь идет о семьях из трех человек. «Таким образом, средняя российская семья претендуют на ежемесячный доход в 75 тысяч 900 рублей», – сделали вывод специалисты.

Исследователи отмечают, что у жителей мегаполисов традиционно более высокие требования к качеству и уровню жизни, чем у проживающих россиян в городах меньшего размера. В частности, жители городов-миллионников заявляют о сумме в 91,6 тыс. руб. в месяц, жители полумиллионников немного снижают этот показатель – до уровня 80,2 тыс. руб. Россияне, проживающие в городах-стотысячниках, говорят о 75 тыс. руб. Сельчанам нужно итого меньше – им «будет достаточно» дохода в 61,5 тыс. руб. для «нормальной жизни».

Реакция пользователей

Реакция на это исследование вызвала неоднозначную реакцию среди пользователей социальных сетей и читателей новостных лент. Большинство считают, что исследователи представили какие-то «заоблачные» суммы «нормальной жизни», которые многим россиянам недоступны. Так, например, пишет пользователь под ником «mal-anv»: «Жители же сельской местности готовы довольствоваться доходом в 61,5 тысячи рублей в месяц для ведения «нормальной жизни». Что за бред? В деревне вообще за счастье найти хоть какую-либо работу даже за 5 тысяч рублей в месяц».

Аналогичного мнения придерживается и пользователь «izvekova_83», он пишет следующее (орфография и пунктуация автора): «Это бред!! Вы от куда взяли такие суммы! Мы все в кредитах, которые берём на уголь и дрова!!! 60000 дайте жителям!!!Это очень очень очень огромные деньги для жителей села!!!!»

«Это показало, что «верхи» совершенно не знают и не понимают, как люди выживают сегодня», – считает «staskras58». А вот по словам пользователя «Apkotov», в сельской местности и в небольших городах подобные новости читают (если читают), «как фантастику»: «Кстати и в больших городах за работу с зарплатой 20 тр идёт нешуточная борьба».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Неожиданная отставка Тулеева. Готов ли Путин прислушаться к протесту на местах?

Неожиданная отставка Тулеева. Готов ли Путин прислушаться к протесту на местах?
Политика

Однажды на скамеечку пришел к ним «Новичок». Загадки «дела Скрипаля»

Однажды на скамеечку пришел к ним «Новичок». Загадки «дела Скрипаля»
События и факты

«Глобального кризиса не будет». Что произойдет, если Лондон запретит давать России в долг

«Глобального кризиса не будет». Что произойдет, если Лондон запретит давать России в долг
Интервью и комментарии

Блеск и нищета строителя пирамид. В чем был гений Сергея Мавроди?

Блеск и нищета строителя пирамид. В чем был гений Сергея Мавроди?
Экономика

Узнай, страна

Источники электроэнергии могут отправить на Дальний Восток в морских контейнерах

Источники электроэнергии могут отправить на Дальний Восток в морских контейнерах

Тамбовская область развивает молочную отрасль

Тамбовская область развивает молочную отрасль

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

17:58 Глава МИД Нидерландов посетит Россию 13 апреля Глава МИД Нидерландов посетит Россию 13 апреля
«Адмирал Кузнецов» – худший авианосец в истории или жертва антироссийской пропаганды?
«Адмирал Кузнецов» – худший авианосец в истории или жертва антироссийской пропаганды?
17:37 Новым послом России в Израиле назначен Анатолий Викторов Новым послом России в Израиле назначен Анатолий Викторов
17:09 Троянец атакующий клиентов Сбербанка может похитить более 78 млн. рублей Троянец атакующий клиентов Сбербанка может похитить более 78 млн. рублей

Узнай страна!

19:20 Источники электроэнергии могут отправить на Дальний Восток в морских контейнерах Источники электроэнергии могут отправить на Дальний Восток в морских контейнерах
Новые санкции США, Британские спецслужбы о «Новичке» и сколько денег для счастья нужно в России. Главные новости четверга
Новые санкции США, Британские спецслужбы о «Новичке» и сколько денег для счастья нужно в России. Главные новости четверга
18:25 Тамбовская область развивает молочную отрасль Тамбовская область развивает молочную отрасль
17:07 V Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП» пройдет в Москве 24-27 апреля V Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП» пройдет в Москве 24-27 апреля
04 АПР, 17:18 Выгодное сотрудничество: Удмуртия-Беларусь Выгодное сотрудничество: Удмуртия-Беларусь
02 АПР, 17:44 За два месяца текущего года в Курской области введено более 59 тыс. кв. м жилья За два месяца текущего года в Курской области введено более 59 тыс. кв. м жилья

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter