Необходимый минимум. Россияне сказали, сколько нужно для «нормального уровня» жизни 322 0 Тренды Экономика

Социологи выяснили, что средней российской семье, которая состоит из трех человек, необходимо 75,9 тыс. руб. Именно эта сумма, как выяснил частный исследовательский холдинг «Ромир», является показателем «нормального уровня жизни». Всего было опрошено 1,5 тыс. городских и сельских жителей со всех федеральных округов в возрасте от 18 лет и старше.

От жителя мегаполиса до сельчанина

Опрос проводился в марте этого года. Специалисты «Ромира» задавали россиянам традиционный вопрос о том, какая сумма нужна семье из трех человек, которая живет в их населенном пункте, чтобы «нормально жить».

Результаты опроса показали, что в каждой пятой семье (21%) могут прожить «нормально», если семейный бюджет составляет от 20 до 45 тыс. руб. в месяц. Еще две трети опрошенных (66%) сообщили, что «нормальная жизнь» для них – это ежемесячный доход, сумма которого составляет от 45 до 120 тыс. руб.

Еще 13% респондентов сообщили, что для «нормальной жизни» им нужно в среднем порядка 120 тыс. руб. Уточняется, что речь идет о семьях из трех человек. «Таким образом, средняя российская семья претендуют на ежемесячный доход в 75 тысяч 900 рублей», – сделали вывод специалисты.

Исследователи отмечают, что у жителей мегаполисов традиционно более высокие требования к качеству и уровню жизни, чем у проживающих россиян в городах меньшего размера. В частности, жители городов-миллионников заявляют о сумме в 91,6 тыс. руб. в месяц, жители полумиллионников немного снижают этот показатель – до уровня 80,2 тыс. руб. Россияне, проживающие в городах-стотысячниках, говорят о 75 тыс. руб. Сельчанам нужно итого меньше – им «будет достаточно» дохода в 61,5 тыс. руб. для «нормальной жизни».

Реакция пользователей

Реакция на это исследование вызвала неоднозначную реакцию среди пользователей социальных сетей и читателей новостных лент. Большинство считают, что исследователи представили какие-то «заоблачные» суммы «нормальной жизни», которые многим россиянам недоступны. Так, например, пишет пользователь под ником «mal-anv»: «Жители же сельской местности готовы довольствоваться доходом в 61,5 тысячи рублей в месяц для ведения «нормальной жизни». Что за бред? В деревне вообще за счастье найти хоть какую-либо работу даже за 5 тысяч рублей в месяц».

Аналогичного мнения придерживается и пользователь «izvekova_83», он пишет следующее (орфография и пунктуация автора): «Это бред!! Вы от куда взяли такие суммы! Мы все в кредитах, которые берём на уголь и дрова!!! 60000 дайте жителям!!!Это очень очень очень огромные деньги для жителей села!!!!»

«Это показало, что «верхи» совершенно не знают и не понимают, как люди выживают сегодня», – считает «staskras58». А вот по словам пользователя «Apkotov», в сельской местности и в небольших городах подобные новости читают (если читают), «как фантастику»: «Кстати и в больших городах за работу с зарплатой 20 тр идёт нешуточная борьба».