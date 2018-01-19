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«Необходимость банка назрела». Зачем в России создают опорный банк для гособоронзаказа

19 Января 2018 123 0 Тренды События и факты
«Необходимость банка назрела». Зачем в России создают опорный банк для гособоронзаказа

Как сообщили в Минфине, в российском правительстве было принято решение создать опорный банк, который будет работать с деньгами ОПК (оборонно-промышленного комплекса). Этот проект планируется реализовать в рамках работы по совершенствованию системы казначейского и банковского сопровождения государственных контрактов. Функции опорного банка будет исполнять ПАО «Промсвязьбанк».

Как будет создан новый банк

Главным направлением в деятельности опорного банка для ВПК станет осуществление операций по государственному оборонному заказу и крупным госконтрактам, цитируют «Ведомости» сообщение Минфина. «Опорный банк будет являться основной кредитной организацией по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов, включая осуществление банковского сопровождения, проведение расчетов с подрядчиками – оборонными предприятиями, а также их кредитование», – разъясняет министерство.

Известно также, что банк ВПК будет создан на базе одного из действующих российских банков. «Это должен быть банк из топ-30 по капиталу. Чтобы с точки зрения нормативов достаточности и концентрации рисков без их нарушения, быть способным обслуживать как общие достаточно большие объемы по оборонке, так и отдельные крупные выдачи», – говорил ранее старший директор АКРА Кирилл Лукашук.

СМИ называли вероятным кандидатом «Промсвязьбанк», который находится на санации у Центробанка. Позднее эту информацию подтвердил министр финансов Антон Силуанов. Как писал «Коммерсант», банк будет проводить операции по гособоронзаказу и крупным госконтрактам, чтобы защитить другие банки от западных санкций. Однако ряд экспертов считают, что ПСБ – это весьма спорный выбор для поставленных задач для «антисанкционного» банка.

Ранее в Минфине отмечали, что новый банк по своим характеристикам «будет оптимально подходить для роли опорного банка». Вместе с этим к концу третьего квартала у ПСБ было 322 офиса и 8 филиалов на территории России. В ближайшее время также планируется закончить все необходимые корпоративные процедуры, направленные на передачу банка в собственность России. Новую структуру возглавит глава Российского экспортного центра Петр Фрадков.

Защита от санкций

Предприятия ВПК, которые обслуживаются коммерческими российскими банками – это риск, связанный с угрозами западных санкций, поэтому появление нового специализированного банка может решить данную проблему. Такого мнения придерживаются эксперты, которые были опрошены агентством «Прайм».

Говоря о риске работы с предприятиями ВПК в сегодняшних условиях, ведущий аналитик «Эксперт РА» Алексей Сучков не исключил введение новых санкций и закрытие расчетов с банками нерезидентами. «Тем не менее, работа с одним банком делает целый сектор зависимым от финансового состояния банка и накладывает на акционера повышенные обязательства по его поддержке», – подчеркнул эксперт.

Более эффективная работа

Отвечая на вопрос о том, почему именно сейчас правительство задумалось о создании банка для работы с гособоронзаказом, политолог и директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, отметил: «Попытки создать систему гарантированного финансирования для ВПК предпринимались многократно. Вспомните создание авиационной корпорации во главе с Лебедевым. ВПК приносит огромный доход, но требует гарантированных предварительных вложений. Так что создание подобных систем неизбежно. В нашей ситуации необходимость такого банка усиливается двумя факторами. Во-первых, санкциями, которые препятствуют получению дешевых денег из-за рубежа. Во-вторых, продолжение необходимой, но требующей больших средств модернизации ВПК. Думаю, что банковскую сферу это от санкций не спасет, но ВПК защитит».

Что касается возможного попадания под санкции, то, как считает эксперт, они вряд ли отразятся на работе этого банка, поскольку он будет оперировать государственными деньгами. Говоря о схеме финансирования, Дмитрий Журавлев отмечает, что она станет более рыночной: «Это будет не отношение бюджета и бюджетополучателя, а отношения банка и заемщика. Это дает основания для более эффективной работы, но это не значит, что она автоматически будет более эффективной».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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