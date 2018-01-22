Необходимая отсрочка. Почему правительству пришлось смягчить «закон Яровой» 139 0 Тренды События и факты

В российском правительстве признали, что часть критики, которая обрушилась на «закон Яровой» все-таки является справедливой, и, как следствие, решили его смягчить. Это означает, что, как и прежде, операторы должны будут сохранять переписку и разговоры абонентов, изменятся только правила хранения данной информации.

Несущественные сокращения затрат

Минкомсвязи отказалось от требований по объему хранилищ информации для операторов мобильной связи, которые должны были расширить их во исполнение «закона Яровой». По мнению замглавы Минкомсвязи Дмитрия Алхазова, которое он выразил в письме в РСПП, эти меры должны уменьшить затраты операторов.

Ознакомившись с расчетами РСПП, в Минкомсвязи согласились, что в совокупности емкость сетей превышает объемы абонентского трафика. В проекте, который был доработан министерством, говорится, что переданный трафик (исключая запись голоса) операторы будут обязаны хранить тридцать суток. При этом объемы трафика могут пересмотреть после 1 декабря 2022 года.

Также, как сообщается в письме Минкомсвязи, у операторов (МТС, «МегаФон» и «Вымпелком») будет возможность сэкономить на оборудовании. Чтобы хранить данные, можно будет использовать оборудование и инфраструктуру, которая уже есть. Произойдет это после «доработки в соответствии с техническими решениями, выработанными в совместных рабочих группах при участии Минкомсвязи, ФСБ, разработчиков оборудования и самих операторов».

Со своей стороны, как пишет «Коммерсант», пресс-служба ведомства комментировать ситуацию отказалась. В разговоре с изданием представитель одного из операторов связи поделился мнением, что новая редакция «закона Яровой» на самом деле может уменьшить затраты операторов на хранение данных. Однако это будут не такие уж и существенные сокращения затрат.

Закон не выполняют

Напомним, что так называемый пакет «антитеррористических» законов депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова был принят около полутора лет назад. Согласно первой версии, операторы связи и провайдеры обязаны были сохранять все пользовательские данные в течение шести месяцев. По оценкам представителей компаний, затраты на это оценивались в несколько триллионов рублей.

В беседе с «Дождем», ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин пояснил, что, несмотря на формальное принятие закона, его никто не выполняет. По той причине, что отсутствует технический регламент.

«Когда госпоже Яровой объяснили, что для выполнения закона надо было бы скупить все носители информации, произведенные в мире за несколько лет, что Россия не способна сделать, пошли поправки», – поясняет специалист. Отметив, что «затраты на воплощение одной только инициативы в реальность слишком огромны – они составляют десятки процентов ВВП страны».

Отсрочка поможет?

Представитель «большой тройки» операторов компании «Мегафон» в разговоре с ТАСС поделился мнением, что отсрочка требований «пакета Яровой» даст возможность полностью исполнить нормы закона. «Реализация «закона Яровой» сложна с технической точки зрения. Отсрочка позволит полноценно реализовать необходимые требования», – пояснил собеседник.

Со своей стороны в «Ростелекоме» отметили, что из-за вероятной отсрочки появится время, которое позволит принять все необходимые акты «с деталями требований «пакета Яровой». «Можно ожидать, что отсрочка позволит принять необходимые правоприменительные нормативные акты, которые определят регламенты, правила, процедуры по реализации закона», – заявили в пресс-службе оператора. Что касается представителей МТС и Tele2, то они комментировать ситуацию отказались.