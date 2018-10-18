«Ненавидел колледж из-за злых преподов». Кто виноват в керченской трагедии?

Сегодня в Крыму начинается трехдневный траур в связи с трагедией, которая произошла в Керчи в политехническом колледже 17 октября. По всей России проходят траурные митинги. 18-летний подросток устроил бойню, которая стала самым массовым и не связанным с терроризмом убийством в образовательном учреждении в истории современной России. Погибших на данный момент – двадцать человек (включая самого стрелка), пострадавших – более пятидесяти. Уголовное дело, которое ранее было возбуждено по ст.205 УК РФ, было переквалифицировано на ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом).

Что произошло

В среду днем в столовой керченского колледжа взорвалась самодельная бомба, начиненная металлическими предметами. Это дало повод для возбуждения уголовного дела о теракте. Однако после того как стали известны подробности и обстоятельства, выяснилось, что кроме взрыва была и стрельба, в результате которой погибло 20 человек – все они скончались от огнестрельных ранений. В числе погибших – 15 студентов (в том числе и девять несовершеннолетних) и пять работников колледжа. Пострадало более 50 человек.

Стрельбу, которая началась около 12 часов дня, когда в здании было еще много людей, устроил студент четвертого курса этого же колледжа, восемнадцатилетний Владислав Росляков. В учебное заведение он пришел непосредственно перед тем, как осуществить свой замысел. Как позднее покажут камеры наблюдения, с собой у молодого человека было ружье. Он просто шел по колледжу и стрелял в людей.

После взрыва и стрельбы в колледже началась паника. Люди спасались, кто как мог. Так, по словам очевидцев, некоторые, чтобы спасти свои жизни, вылезали из окон. Многие успели покинуть здание колледжа через выход, спустившись через спортзал. После того как здание колледжа обследовали специалисты, стало известно о еще одной бомбе, которая не сработала.

Почему стрелок смог пронести в здание колледжа оружие и элементы взрывчатки – точное объяснений предстоит выяснить следствию. Однако, комментируя этот момент, сенатор от Крыма Сергей Цеков сказал: «Видимо, плохо сработала система безопасности колледжа, если учащийся смог пронести в здание оружие, взрывчатку».

Нападавших было несколько?

В разговоре с РБК Оксана Гирко, которая учится в этом колледже и стала свидетелем событий, рассказала, что она вместе со знакомыми была около расписания занятий на втором этаже. Внезапно находящееся рядом окно «просто взорвалось».

«Все начали выбегать, спустились через спортзал, через выход. Мы бежали на задний двор. У всех была паника», – сообщила девушка. Он отметила, что задний двор был огорожен кирпичным забором, через который все стали перелезать. После этого те, кому удалось спастись, перебежали дорогу. «Все мы прятались там, лежали на траве, боялись. У всех была истерика. Были слышны выстрелы», – вспоминает Оксана.

Примечательно, что очевидцы событий рассказывают о том, что стрелявших было несколько. Однако, насколько это соответствует действительности, предстоит разобраться следствию. Еще одна ученица колледжа, Софья Ларченко, рассказала следующее:

«Мы стояли на улице с друзьями, разговаривали, общались. В итоге просто [раздается] резкий взрыв, вылетают окна. Мы все бежим. Перелазим через забор. Перелезли. Взрыв – я не знаю, взрыв или нет, просто какой-то грохот продолжается – мы бежали как можно дальше, и все».

По словам Алексея Гаврилова, который также стал свидетелем этих ужасных событий, что первой нападавшие убили вахтершу. Затем прогремел взрыв в буфете, который находится на первом этаже техникума.

«Дальше пошли расстреливать второй этаж и первый. По кабинетам ходили и расстреливали», – сказал молодой человек. «У меня сегодня был там брат. Он ученик, с ним, слава богу, все хорошо. Он рассказал, что зашли люди, начали стрелять, а потом столовая взорвалась, студенты с окон прыгали, двух педагогов в упор застрелили», – сообщил Сергей, житель Керчи и бывший учащийся колледжа, который попросил не называть его фамилии.

Позднее в СК заявят, что нападавший был один, и его опознали по камерам.

18-летний убийца, который «ненавидел преподов»

Как было сказано выше, 18-летний Владислав Росляков учился в этом колледже и получал стипендию. Агрессию за ним раньше не замечали. Не «светился» он и в криминальных сводках. Душой компании он не был, учащиеся отзывались о нем, скорее, как о нелюдимом парне. Знакомые подростка считают, что он подражал «героям» «Колумбайна» – американским студентам, которые также устроили в колледже бойню. Учился Владислав на бюджетной основе по специальности «монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий».

Около месяца назад Рослякову удалось получить разрешение на хранение оружия, поле чего он приобрел к нему около 150 патронов. Дома у него проходила проверка на наличие необходимого места, в котором должно было храниться оружие – нарушений никаких. Кроме этого, как поясняют специалисты, лицензия на оружие предполагает, что ее владелец прошел все необходимые проверки, в том числе и у психиатра. То есть, вероятно, психических отклонений у стрелка не было.

По словам знакомых Рослякова, он неоднократно говорил, что «ненавидит колледж из-за злых преподов», намекая, что хочет им отомстить. Другие рассказывают о том, что он «почти ни с кем не общался и давно удалился из соцсетей», а еще он «интересовался маньяками». Однако, как позднее заявит сенатор от Крыма Ольга Ковидитди, стрелок, наоборот, много общался в социальных сетях, что дает повод для следующего предположения: нападение он организовал не в одиночку.

Родители Владислава давно в разводе, женщина вместе с сыном ушли от отца и проживали на съемной квартире. Мать стрелка работает в онкологическом диспансере Керчи. После случившегося ее забрали на следственные действия прямо с работы, где она помогала раненым, пострадавшим во время атаки на техникум, которую устроил ее сын.