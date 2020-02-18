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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации
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«Немыслимая война». Зачем Украина сталкивает Россию и Белоруссию лбами

18 Февраля 2020 29 0 Политика
«Немыслимая война». Зачем Украина сталкивает Россию и Белоруссию лбами

Конфликт России и Белоруссии вокруг интеграции двух стран и возможного создания «сверхдержавы» может закончиться вооруженным столкновением. По крайней мере, так считает министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. В России слова высокопоставленного украинского чиновника расценили как «дешевую пропаганду», а в Белоруссии сочли «не очень обдуманными». Между тем отношения двух государств сегодня омрачает спор об энергоносителях, в частности о поставках нефти и газа. Москва отказывается поставлять нефть по внутренним ценам и душит экономику Белоруссии.

«Сразу начать воевать»

  • Мнение по поводу будущего российско-белорусских отношений Пристайко выразил в интервью пражскому журналу Respekt. Украинский чиновник допустил, что между Москвой и Минском может разгореться вооруженный конфликт. В связи с этим он посоветовал белорусам «сразу начать воевать».
  • По его словам, несколько лет назад он предупреждал белорусских коллег, в том числе президента Александра Лукашенко, что им придется отстаивать свою независимость от России так же, как это делала тогда Украина – в военном конфликте. Но белорусские собеседники Пристайко ему не поверили. Теперь, он надеется, у них осталось меньше сомнений в его словах. Но он все же надеется, что обойдется без войны, а его мрачный прогноз не сбудется.
  • В случае военного конфликта, по мнению Пристайко, западные партнеры будут уговаривать Белоруссию «быть разумными и спокойными». Но лучше «сразу начать воевать», считает глава МИД Украины. Видимо, подразумевая, что может получиться очередной Донбасс.

«Остатки политического разума»

  • В России на прогнозы и советы Пристайко ответил сенатор Алексей Пушков, который счел все сказанное главой МИД Украины «явной чушью» и «дешевой пропагандой». Более того, он отметил, что Пристайко все больше напоминает его предшественника Климкина. Он не дипломат, а человек, стравливающий Москву и Минск.
  • Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в связи с просьбой прокомментировать высказывания Пристайко вспомнил несколько идиом: Киев подобными высказываниями о войне между Россией и Белоруссией пытается «столкнуть лбами (страны) и подлить масла в огонь».
  • В частности, Пристайко сделал попытку воспользоваться существующими экономическими противоречиями, которые, по сути, представляют собой рабочие моменты. «А он говорит о стратегических вещах, которые в принципе не допустимы между нашими народами. Господин Пристайко потерял остатки политического разума», – предположил Джабаров в беседе с РБК. Он отметил, что Россия и Белоруссия являются союзными государствами, а дипломатам говорить такие слова «не пристало».

Братская реакция

  • Депутат нижней палаты парламента Белоруссии Геннадий Давыдько (никто более высокопоставленный новость с белорусской стороны не комментирует) в разговоре с РИА Новости заметил, что Украине нечего терять в отношениях с Россией, поэтому Киев часто делает громкие заявления и делает их легко. Однако у Белоруссии другая ситуация: хотя отношения складываются не просто, но до состояния войны «не то что далеко, это просто немыслимо», заявил Давыдько. «Это невероятно, этого никогда не может быть», – подчеркнул он.
  • Белорусский депутат считает, что россияне и белорусы – братские народы, а у украинцев другая ментальность и характер (президент России Владимир Путин с этим высказыванием не согласился бы). Мелкие же конфликты экономического характера «не должны перерасти в политические конфликты, тем более, в какой-то военный». Однако подобные слова звучат, потому что одним нужен пиар, а другим – неприятности для России и Белоруссии.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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