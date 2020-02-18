«Немыслимая война». Зачем Украина сталкивает Россию и Белоруссию лбами 29 0 Политика

Конфликт России и Белоруссии вокруг интеграции двух стран и возможного создания «сверхдержавы» может закончиться вооруженным столкновением. По крайней мере, так считает министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. В России слова высокопоставленного украинского чиновника расценили как «дешевую пропаганду», а в Белоруссии сочли «не очень обдуманными». Между тем отношения двух государств сегодня омрачает спор об энергоносителях, в частности о поставках нефти и газа. Москва отказывается поставлять нефть по внутренним ценам и душит экономику Белоруссии.